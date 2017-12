Microsoft neplánuje veľké akvizície

Softvérový gigant Microsoft nemá v úmysle zmeniť svoju doterajšiu akvizičnú stratégiu. Vyhlásil to výkonný riaditeľ spoločnosti Steve Ballmer. Microsoft totiž uprednostňuje akvizície menších spoločností, ktorých počet by nemal ročne presiahnuť 20 a ich ce

22. okt 2007 o 10:00 (sita, reuters)

Najväčšia softvérová spoločnosť bude uprednostňovať akvizície menších spoločností.

SAN FRANCISCO. na by sa mala pohybovať od 50 miliónov dolárov do 1 miliardy dolárov, spresnil Ballmer. Touto stratégiou by sa mala spoločnosť riadiť počas nasledujú­cich piatich rokov.

Najväčšia softvérová spoločnosť na svete v tomto fiškálnom roku, ktorý sa skončil v júni, odkúpila 23 spoločností.

Tohtoročná kúpa firmy aQuantive zaoberajúcej sa internetovou inzerciou však stála Microsoft až 6 miliárd dolárov, čo by podľa analytikov mohlo viesť k zmene akvizičnej stratégie spoločnosti. S hotovosťou 23 miliárd dolárov si totiž podľa nich môže Microsoft dovoliť oveľa nákladnejšie akvizície ako napríklad odkúpenie internetovej spoločnosti Yahoo alebo populárnej internetovej stránky Facebook. Ballmer však tieto dohady vylúčil a dodal, že softvérový gigant plánuje posilnenie svo­jich pozícií v oblasti on­line inzercie.