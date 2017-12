Deťom priblížia euro virtuálne hry

Jednotnú európsku menu, ktorú chce Slovensko prijať od januára 2009, majú menším deťom zábavnou formou priblížiť rôzne omaľovánky a hry na webovej stránke centrálnej banky (NBS). Detský kútik, v ktorom deti nájdu jednoduché internetové hry o eurových bank

21. okt 2007 o 13:20 ČTK

"V súčasnosti rokujeme s Európskou komisiou a máme prísľub, že (hry) by mali byť v krátkom čase pripravené aj v slovenskej verzii," povedala ČTK hovorkyňa NBS Jana Kováčová.

Deti si zatiaľ môžu vymaľovávať euro bankovky, virtuálne nakupovať potraviny a ďalšie tovary za eurá alebo priraďovať národné strany euromincí vlajkám príslušných krajín s anglickým sprievodným textom. Zábavnou a zároveň poučnou formou sú pre ne pripravené aj štyri druhy hier vrátane eurokvízu s viac ako 500 otázkami.

NBS myslela aj na stredoškolskú mládež, pre ktorú sú určené základné informácie o centrálnom bankovníctve v EÚ a osemminútový animovaný film v slovenčine o cenovej stabilite. Problematiku cenovej stability približuje tiež leták pre žiakov, podrobnejšie informácie sú vo verzii pre učiteľov.

Centrálna banka už v minulosti nachystala pre deti skladačku puzzle s motívmi eurových mincí so slovenskými rubovými stranami. "Predpokladáme, že aj v budúcom roku pripravíme pre deti rôzne pomôcky a aktivity, ktoré by im priblížili novú menu euro," doplnila Kováčová.

O vstupe Slovenska do eurozóny by mali zhruba v polovici budúceho roka rozhodnúť európske inštitúcie. V tom čase by mal byť stanovený tiež fixný konverzný kurz, ktorým sa prepočítajú všetky korunové položky na eurá. Obe meny by mali byť paralelne v hotovostnom obehu počas prvých 16 dní roka 2009. Hoci obchodníci vtedy budú povinní prijímať ešte koruny, vydávať by zväčša mali len eurá.