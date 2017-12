Tipy na víkendové surfovanie

Filmový archív, rozcvička mozgu, test z angličtiny a súboj s klávesnicou vám zaberú za počítačom viac času, ako očakávate. Prezradíme vám ako navliekať šnúrky do topánok, predstavíme mutujúcu zeleninu a nazrieme do sveta panorám. Surfujte s nami.

20. okt 2007 o 0:01 (mg)

Otestujte svoju angličtinu

Priečite sa s okolím, kto vie najlepšie po anglicky? Sadnite za počítač, otvorte si stránku http://www.royalschool.sk/test?idtest=3 a pokúste sa správne zodpovedať všetky otázky. I keď vám niektoré budú pripadať sporné, mali by ste vedieť že autori sa snažia zistiť iba to, či chápete zmysel otázok. Výsledkom je hodnotenie vašej úrovne a štatistika správnych odpovedí.

Súboj s klávesnicou

Kto je na tom lepšie? Vaše reflexy alebo klávesnica, ktorú máte pred sebou. Vašou úlohou je v stanovenom čase klikať čo najrýchlejšie na medzerník, aby ste dosiahli maximálny počet bodov. Webová stránka http://www.zimm-co.com/PressTheSpaceBar/pressthespacebar2000.html je výzvou pre každého, oživí nudnú atmosféru doma i v kancelárii? Mimochodom, pozor na notebooky, ich klávesnica rozhodne nepatrí medzi najlacnejšie na trhu.

„Béčková filmotéka“

Horory, sci-fi tituly, westerny ale aj kung-fu filmy si môžete vychutnať v kresle pred počítačom bez toho, aby ste si ich museli zakúpiť vo videopožičovni. Server http://www.bmovies.com/ ponúka štedrú kolekciu filmov, ktorých tituly nie sú neznáme, mnohé však boli natočené opäť a opäť, aby prilákali divákov do kín. Ak vám angličtina nerobí problémy, určite si z archívu vyberiete niektorú z kultoviek.

Svet mutuje

Je viac ako pravdepodobné, že v nákupnej taške nikdy nenájdete dve rovnaké paradajky, mrkvy alebo jablká. Príroda sa s ich tvarmi hrá rovnako, ako umelci s hlinou či farbami. Prekrásnu kolekciu mutujúceho ovocia a zeleniny nájdete na stránke http://uliwestphal.110mb.com/mutatocollection/. Pestrá galéria obsahuje tisícky fotografií, ktoré môžu poslúžiť ako základ hry – hádaj, čo vidíš. Máte aj vy nejaké exempláre, o ktoré by ste sa radi s prevádzkovateľmi webu rozdelili?

Precvičte svoj mozog

Ak chcete svoj mozog udržať v kondícii, nemusíte sa vrhnúť iba na krížovky a sudoku. Existuje množstvo logických hier, ku ktorým spoluhráča nepotrebujete – zastúpi ho počítač. Štartovaciu kolekciu hier nájdete na stránke http://www.gamesforthebrain.com/, ak však použijete vyhľadávač, nájdete ich omnoho viac. Ak hľadáte relax, nenechajte si ujsť obedné pauzy, ktoré sú priebežne dopĺňané na stránke http://www.sme.sk/pauza/.

Svet v obrazoch

Fotografie sú skvelým prostriedkom pre zdokumentovanie krás prírody a architektúry, nie vždy však dokážu v malom formáte vystihnúť atmosféru. Čo by ste povedali na 360-stupňové panorámy, ktoré vám sprostredkujú pohľad bez toho, aby vás obmedzovali vo výbere? Snímky z celého sveta nájdete na adrese http://www.viewat.org/. Určite si nenechajte ujsť celoobrazovkový režim prehliadania.

Previažte si šnúrky

Existujú desiatky spôsobov, akými je možné navliecť šnúrky do topánok a uviazať ich. Keďže letná obuv pomaly putuje na zimné uskladnenie do skrine, možno si pri čistení nájdete čas na to, aby ste sa stali majstrom v navliekaní. Stránka http://www.hourlylaff.com/15-amazing-ways-to-tie-your-sneakers/ ponúka 15 atraktívnych alternatív, ktoré možno oslovia i vás.