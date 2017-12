Mobilní operátori v Európe majú záujem o časť UHF pásma

Vyhradenie časti frekvenčného spektra televízneho signálu pre mobilné služby môže Európe priniesť ekonomické výhody v hodnote minimálne 20 miliárd eur.

19. okt 2007 o 17:01 TASR

Londýn. Vyhradenie časti frekvenčného spektra televízneho signálu pre mobilné služby môže Európe priniesť ekonomické výhody v hodnote prinajmenšom 20 miliárd EUR, v prepočte 670,8 miliardy SKK. Na budúci týždeň budú o tom rozhodovať politici.

Európska administratíva zatiaľ navrhuje odložiť akékoľvek alokácie UHF spektra pre služby mimo televízneho vysielania do roku 2011. Mobilní operátori však majú o tieto frekvencie záujem a snažia sa proces urýchliť, čo by im umožnilo rozšíriť ponuku ich širokopásmových služieb.

Väčšinu UHF spektra majú rozdelenú televízne stanice na prenos digitálnej televízie, vrátane televízie s vysokým rozlíšením. Štúdia konzultačnej spoločnosti Spectrum Value Partners uvažuje možnosti vyhradiť zvyšok spektra pre mobilné služby. Štúdiu si objednali spoločnosti Nokia, Ericsson, Orange, Telefónica a Vodafone. "Najťažšou úlohou je nájsť, aká by mohla byť tá správna proporcia," uviedla riaditeľka Spectrum Value Partners Janice Hughes.

"Televízie musia mať dostatočnú časť spektra, aby mohli zákazníkom poskytovať modernejšie služby, ako je televízia s vysokým rozlíšením, a propagovať digitálnu televíziu, Pre mobilných operátorov to predstavuje možnosť podnietiť inováciu a rast mobilných širokopásmových služieb."

Pre mobilných operátorov je efektívnejšie poskytovať služby tretej generácie (3G), ako je napríklad širokopásmový internet, prostredníctvom nižších frekvencií, a to predovšetkým v nízko zaľudnených oblastiach a v budovách, keďže majú väčší dosah a potrebujú menej bts-iek.

Politici sa stretnú na budúci týždeň na Svetovej rádiokomunikačnej konferencii (World Radiocommunication Conference - WRD), kde budú rozhodovať o spektre 470 až 862 MHz. Spomínaná správa tvrdí, že mobilní operátori nebudú schopní využívať toto spektrum pred rokom 2016, ak sa o pridelení frekvencií rozhodne až v roku 2011. Ak by však pozitívnemu rozhodnutiu prišlo už budúci týždeň, operátori by ho mohli začať využívať do roku 2012.

Informovala o tom agentúra Reuters.