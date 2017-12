Audi pripravilo koncept telefónu, ktorým možno ovládať auto

20. okt 2007 o 10:00 Ivan Kahanec

Škoda, že zatiaľ ide len o koncept. Nebolo by to fajn, mať namiesto kľúča od auta len mobilný telefón? Raz sa možno dožijeme aj mobilného telefónu, aký používal James Bond vo filme Tomorrow never dies na ovládanie svojho automobilu.





Nateraz sa však budeme musieť uspokojiť s mobilným telefónom, ktorý by fungoval na zamykanie auta, na jeho štartovanie či niektoré ďalšie funkcie. Práve taký telefón totiž predstavila automobilka Audi. Žiaľ, zatiaľ nebude dodávaný k novému modelu Audi A1, s ktorým ho automobilka predstavila.

Čo teda koncept dokáže? Cez "Audi mobile device" možno na dotykovom displeji ovládať klimatizáciu, navigáciu, prehrávanie hudby a videa. A podobne ako pri BMW, ktoré integrovalo iPhone od Apple, aj v tomto prípade je palubná doska Audi A1 vybavená držiakom pre tento telefón. Telefón podporuje siete 3G a pripojí sa aj k sieťam Wi-Fi.

Audi telefón je stále spojený cez mobilnú sieť s automobilom. To znamená, že používateľ je stále informovaný o tom, čo sa s autom deje, napríklad či ho niekto nekradne. Nechýba ani sledovanie auta na diaľku vďaka GPS v aute a dátovému spojeniu s mobilom.

