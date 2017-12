Nový formát digitálnej hudby by mohol vzniknúť do niekoľkých mesiacov

PRAHA (ČTK) - V nejbližších měsících lze očekávat příchod nového formátu pro digitální hudbu, který by měl pomoci vyřešit problém nelegálního kopírování hudby v podobě souborů typu MP3. Při konferenci Prague Internet

16. apr 2001 o 0:44 ČTK

World to řekl Oldřich Bajer ze společnosti NetCentrum. Vydavatelství by se tak prý nebála nabídnout digitální hudbu ve větší míře. Její cena by se přitom mohla pohybovat na přibližně třetinové úrovni ceny klasických CD nosičů, neboť by se distribuovala po internetu.

Na nelegální distribuci hudebních souborů se podílela mimo jiné společnost Napster, která byla donucena stáhnout z nabídky materiál spadající pod ochranu autorských práv. Napster tak ale neučinil u všech licencovaných souborů.

Největší světová vydavatelství se tedy rozhodla podat stížnost. V boji proti nelegálnímu kopírování vytvořily mediální koncerny OAL Time Warner, EMI a Bertelsmann spolu s americkou internetovou společností RealNetworks hudební platformu pod názvem MusicNet, která se bude zabývat legální distribucí hudebních nosičů po internetu.