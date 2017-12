Sme opäť bližšie k telefonovaniu v lietadle

19. okt 2007 o 10:07 Ivan Kahanec

Dlhé a nudné lety desať kilometrov nad Európou by sa mohli stať minulosťou. Pasažieri by totiž už čoskoro mohli v lietadle telefonovať. Najnovšie nastal posun v tom, že regulačné úrady v rámci Európskej únie vyzvali telekomunikačné spoločnosti, aby prišli s riešením bezpečného telefonovania počas letu.

V súčasnosti je hlavným problémom, prečo sa nesmie v lietadle používať mobilný telefón, rušenie navigačných systémov lietadla. Nový plán, ktorý by telefonovanie v lietadle umožnil, počíta s malým vysielačom v kabíne. Ten by bol napojený nie na pozemné vysielače, ale na satelit. To by navyše umožňovalo posádke lietadla podľa potreby vysielač vypnúť, respektíve limitovať poskytované služby. Napríklad by síce bolo možné posielať SMS správy, no nebolo by možné volať a podobne.

Zatiaľ sa nepočíta s tým, že by boli v lietadlách vysielače pre siete tretej generácie UMTS. Ak by však boli GSM vysielače úspešné, mohli by byť neskôr vylepšené na UMTS vysielače. Inštalácia vysielačov je slabinou tohto plánu, keďže zatiaľ nikto neodhadol, aké veľké investície by si to vyžiadalo. To by zrejme viedlo k vysokým poplatkom za telefonovanie v lietadle a možno aj k zvýšeniu cien leteniek.

Spustenie telefonovania v oblakoch závisí aj na tom, či ho schvália jednotlivé členské krajiny únie a aj letecké spoločnosti.

