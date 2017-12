Recenzia Nokia 7500 Prism: dizajn inšpirovaný diamantmi

Fínsky výrobca mobilných telefónov Nokia pre nedávnom predstavil novú sériu telefónov orientovanú na dizajn Prism. Slabší z dvojice predstavených telefónov, model 7500 Prism, ponúka okrem zaujímavého dizajnu len štandardné funkcie.

Dizajn a klávesnica

Pri Nokii 7500 Prism, ako aj pri celej štýlovej sérii Prism, treba povedať, že jej dizajn sa nemusí páčiť každému. Počas používania telefónu sme sa stretli s rôznymi názormi, a to vrátane extrémov. Dizajn je inšpirovaný diamantmi a teda mu dominujú trojuholníky. Tie nachádzame pri tlačidlách a aj na celej zadnej strane telefónu. Na nej je zaujímavé aj to, že niektoré trojuholníky sú lesklé a iné matné, čo vytvára celkom príjemný efekt. Predná strana telefónu je lesklá, no na displeji nie sú mastné škvrny či odtlačky prstov veľmi viditeľné. Zaujímavo pôsobia aj zrezané hrany na spodnej časti telefónu. Na bočných stranách telefónu je farebný prúžok, ktorý sa dá po odňatí zadného krytu vymeniť - v balení sú ďalšie dva rôznej farby. Snímanie zadného krytu je však pomerne ťažké. Rozmery telefónu sú 109 x 44 x 14 milimetrov a hmotnosť 83 gramov.

Na prednej strane telefónu je len displej, ovládacie prvky a klávesnica. Na pravej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktoru a spúšť fotoaparátu. Na ľavej bočnej strane nie je nič. Na hornej strane je len tlačidlo na zapnutie a vypnutie telefónu a na spodnej strane je trojica konektorov - pre nabíjačku, pre 2,5 mm jack a miniUSB. Na zadnej strane je objektív fotoaparátu, blesk a reproduktor.

Klávesnicu telefónu tvoria tlačidlá v tvare trojuholníka. Dá sa na to zvyknúť. Inak je klávesnica ukážkou, ako sa majú klávesnice robiť - tuhosť a zdvih kláves je primeraný a veľkosť kláves bude vyhovovať aj používateľom s väčšími bruškami prstov.

Displej

Displej telefónu nezaostáva za dizajnom a patrí k súčasnému nadpriemeru. Ponúka rozlíšenie 240 x 320 pixelov a 16 miliónov farieb. Jeho uhlopriečka je 2 palce. Displej je jasný a je pomerne dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Ovládanie

Nokia sa pri modeli 7500 Prism akoby vrátila o niekoľko generácií telefónov späť. Hlavným ovládacím prvkom telefónu je totiž joystick, ktorý pred asi rokom a pol vymizol zo všetkých nových modelov. Joystick vytŕča nad prednú plochu telefónu a je teda dobre prístupný. Je však pomerne tuhý, no zato presný. Po jeho bokoch je dvojica kontextových kláves a pri nich dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru. Kontextové klávesy sú podľa nás pomerne ďaleko od joysticku.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém Nokie 7500 Prism je uzatvorený a patrí do Series40. Menu na nás pôsobilo dobrým dojmom - je farebné a ikony sa po príchode kurzora animujú. V Nokii 7500 Prism dostali používatelia konečne možnosť usporiadať si ikony podľa ich ľubovôle. Okrem matice sa môže menu zobrazovať aj ako zoznam alebo v tzv. taboch. Vtedy sa v hornom riadku zobrazujú ikony hlavného menu a pod nimi je zoznam položiek v submenu. Súčasne sa zobrazuje päť položiek submenu. Na takéto zobrazovanie menu si istotne spomínajú bývalý majitelia niektorých Ericssonov (napríklad R320s). Menu je rýchle.

Telefón má aj aktívny pohotovostný režim. Na displeji sa zobrazuje rad piatich ikon, pod ním je hudobný prehrávač a rádio a pod nimi kalendár.

Funkcie

Trochu nás sklamalo, že model 7500 Prism nedokáže prehliadať kancelárske dokumenty z wordu či excelu. Inak ponúka štandardné funkcie - stopky, kalendár, časovač, kalkulačku, poznámkový blok, zoznam úloh či budúk. Ponúka samozrejme aj multimediálne funkcie a podporuje nahrávanie nových aplikácií v jave.

Telefónny adresár

Telefónny adresár pojme 1000 kontaktov a ku každému z nich možno priradiť rôzne informácie (viac telefónnych čísel, e-mail, video, adresu webstránky, zvonenie, názov firmy, formálne meno (to sa hodí v prípade, že si človeka uložíte pod prezývkou) a podobne. Okrem mena, priezviska a telefónneho čísla treba ostatné pridávať cez menu. Vyhľadávanie funguje rovnako, ako pri iných modeloch Nokie. Po napísaní písmena sa zobrazí vyhľadávací box a je možné písať ďalšie znaky. Vyhľadávanie funguje ako filter, teda v zozname sa po zadaní reťazca znakov vypisujú len tie, ktoré vyhovujú.

Telefónny adresár možno synchronizovať s počítačom aj vzdialeným serverom.

Správy

Z Nokie 7500 Prism možno, ako inak, posielať SMS aj MMS správy a e-maily. Editor nových správ funguje tak, že automaticky rozlišuje, či chce používateľ poslať SMS alebo MMS správu, teda okrem písania dlhého textu. Text dlhší ako 160 znakov sa rozdelí do viacerých SMS správ. Dá sa tomu vyhnúť prepnutím sa na režim MMS v menu. Pri písaní textu možno použiť prediktívny slovník T9, no treba počítať s tým, že používa znaky s diakritikou, čo značne redukuje maximálny počet znakov v jednej SMS správe.

Multimédia

Nokiu 7500 Prism možno používať aj ako prenosný hudobný prehrávač či rádio. Hudobný prehrávač si poradí s formátmi MP3, AAC, eAAC+ a WMA. Jednotlivé skladby triedi v hudobnej knižnici podľa interpreta, albumu a žánru. Okrem toho podporuje aj playlisty.

Počas prehrávania sa zobrazuje vizualizácia, odohraný čas skladby, jej celkový čas a grafický ukazovateľ odohraného času. Okrem toho sú na displeji zobrazené ovládacie prvky, úroveň hlasitosti a typ prehrávania (náhodné a opakovanie). Zaujímavé je, že sa nezobrazuje názov skladby. Ten si možno zobraziť stlačení joysticku smerom dole. Prehrávač ponúka aj ekvalizér, ktorý má sedem nastavení, pričom dve sú užívateľské. Okrem toho je k dispozícii rozšírenie sterea.

Telefón ponúka aj diktafón, ktorý dokáže robiť hodinové záznamy. Používateľ si môže nahrávať aj telefonáty, no druhá strana je o tom informovaná pípnutím na začiatku a konci nahrávania, ako aj každé 3-4 sekundy. Je to zároveň pomerne rušivé, takže nám príde nahrávanie telefonického rozhovoru nepoužiteľné.

Dáta a pamäť

Na prenos dát z internetu možno pri Nokii 7500 Prism využiť technológie GPRS (trieda 10) a EDGE (trieda 10). Maximálna rýchlosť sťahovania dát tak je len 236 kilobitov za sekundu. Pre surfovanie po wape a nenáročných stránkach to postačuje, no ak by chcel niekto používať tento telefón ako modem, nebude to ideálne riešenie. Telefón nemá ani UMTS ani Wi-Fi.

Na prenos dát na kratšiu vzdialenosť poslúži bluetooth v2.0 s profilom A2DP pre prenos stereo audia a USB kábel. Telefón je vybavený miniUSB konektorom (v 2.0), takže nepotrebujete špecializovaný kábel od Nokie.

V telefóne je niečo vyše 30 megabajtov vnútornej pamäte, ktorú možno rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD.

Fotoaparát

Nokia 7500 Prism nie je fotomobilom a tomu zodpovedá aj vstavaný fotoaparát. Ponúka maximálne rozlíšenie 2 megapixely, teda 1600 x 1200 pixelov. Okrem toho vie nahrávať video v rozlíšení QCIF. Fotoaparát je vybavený aj bleskom, čo trochu pomáha pri fotení v tme. Trochu chaoticky je vyriešená orientácia fotenia. Ak fotíme s telefónom na výšku, tak sedí orientácia indikátorov a písmen na displeji. Snímky sú taktiež na výšku. Ak fotíme s telefónom na šírku, sedí zase umiestnenie spúšte na pravom boku telefónu. Písmená a indikátory sú však orientované nesprávne.

Výsledná kvalita fotografií je priemerná a zodpovedá technickému vybaveniu - chýba najmä automatické ostrenie. K dispozícii však je nočný režim, samospúšť, fotenie sekvencií, vyváženie bielej a farebné efekty. Zvuk uzávierky je možné vypnúť.

Batéria

V telefóne je batéria s pomerne nízkou kapacitou, len 700 mAh a je typu Li-Ion. Táto nižšia kapacita sa prejavila aj na výdrži telefónu, ktorý nám pri bežnom zaťažení vydržal len 3 dni bez vypínania na noc.

Celkové hodnotenie

Nokia 7500 Prism je dizajnový telefón s funkciami, ktoré nijak nevytŕčajú, možno skôr naopak. Chýbalo nám automatické ostrenie pri fotoaparáte, väčšia pamäť a prehliadač dokumentov. Zaujal nás návrat k joysticku, ako hlavnému ovládaciemu prvku. Kto však chce dizajnovo zaujímavý telefón s bežnými funkciami a hudobným prehrávačom a nevyžaduje kvalitnejší fotoaparát, Nokia 7500 Prism stojí pre neho za povšimnutie.