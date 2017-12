Apple predsa sprístupní iPhone aplikáciam tretích strán

18. okt 2007 o 13:50 Ivan Kahanec

Spoločnosť Apple umožní vývojárom, aby mohli vytvárať aplikácie pre iPhone. Spoločnosť totiž oznámila, že pripravuje tzv. SDK (Software development kit). Ten by mal byť k dispozícii vo februári budúceho roka.

Na druhej strane, Apple chce spolupracovať s Nokiou na digitálnom podpise pre aplikácie. To by v praxi znamenalo, že si na iPhone bude môcť používateľ nahrať len takú aplikáciu, ktorá je podpísaná, teda odobrená Apple. Každá ochrana sa však dá prelomiť a zrejme aj v tomto prípade to nebude inak.

