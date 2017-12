Brütal Legend

18. okt 2007 o 13:40 Ján Kordoš

Hovorí vám niečo meno Tim Schafer? Známy vývojár hlavne pre služobne starších hráčov, ktorý sa akoby po odchode z LucasArts začal strácať. Nič to však nemení na jeho skvelom portfóliu projektov, ktorých sa aktívne zúčastňoval. Veď kto sa už len môže pochváliť prácou na takých herných bombách ako Secret of Monkey Island, Full Throttle alebo Grim Fandango? Isteže, všetky projekty boli čisto adventúrneho charakteru, teda herného žánru, ktorý sa dnes už veľmi nenosí a je považovaný za príliš ošúchaný. Ak však Tim stavil na akčnejšiu kartu a po založení herného štúdia vydal Psychonauts, padla kosa na kameň. Hernými novinármi a hardcore hráčmi projekt nesmierne vyzdvihovaný, mainstreamom prehliadaný. Kvalita nekorešpondovala s predajom a o Timovi Schaferovi sme pomerne dlhú dobu nepočuli. To sa však zmenilo, máme pre vás informácie o Brütal Legend.

Hlavným hrdinom je Eddie Riggs, fanúšik metalovej hudby a jednej kapely, ktorú sprevádza na ich poslednom koncerte. Pri ladení gitár sa však stane niečo nečakané, vhodnejšie by bolo zrejme pomenovať situáciu ako neskutočne šialenú. Zviera z Eddieho gatí sa totiž zhmotní a vtiahne nášho hrdinu do podivného sveta, ktorý sa dá nazvať kombináciou snov šialeného fanúšika metalu, halucinogénnych drog a severskej mytológie. Podivná kombinácia, ale ak sa pozrieme na základná zápletku: zastavenie zlého generála Lionwhytta, ktorý má tak dlhé vlasy, že mu umožňujú lietať, nebude nám pripadať nič divné. Aj keď možno prostredie tvorené obrovskými zosilovačmi a inou technikou či strunami od gitár nevidíme každý deň a zmiešanie s vikingskou kultúrou vytvára z prostredia ešte väčší guláš, znie nám to minimálne originálne. Či to všetko pochopia hráči a budú tento fantasmagorický svet aj akceptovať, je otázka ťažká.

Lionwhyt je jednoducho zlý, no jeho priamym nadriadeným je veliteľ Dovicula a zvrhnúť ich nebude vôbec jednoduché. Eddie by to sám určite nezvládol a preto mu budú robiť príjemnú spoločnosť ďalšie postavy. Ihneď po začiatku sa k nemu pripojí súrodenecká dvojica Lita a Lars a spoločnými silami už majú väčšiu šancu ako nepriateľov poraziť. Heavymetalový štýl je náramne podobný adventúrke Full Throttle a bude popretkávaný celou hrou od základných konceptov až po dabing. Hlavným nástrojom je totiž Eddieho gitara. Ak ste čakali, že ňou bude Eddie mlátiť protivníkov po hlave, ste úplne vedľa. Hudobný vplyv totiž nedovoľuje Brütal Legend vydať sa klasickým spôsobom (aj keď gitara ako zbraň tu zrejme ešte nebola), ale zabíjať budeme pomocou akordov. Podľa melódie a akordov, ktoré Eddie vykúzli, budete likvidovať nepriateľov, pričom po poriadnom deathmetale budú zeme šľahať doslova pekelné plamene a protivníci uhoria v agónii. Pomalé skladby spôsobia surrealistickú smrť – napríklad roztečenie tvárí a podobné šialene deprimujúce výjavy.

Každá herná postava musí mať aj svojho miláčika. Eddie ho má tiež. A je to auto. Auto Deuce, ktoré veľmi rado zráža ľudí a zrejme i vrtí výfukom, ale to sa nám nepodarilo zistiť. Ovládanie tejto podivnosti je založené na jednoduchom stláčaní programom zvolených tlačidiel. Niekoho môže tento prístup zaraziť, ale to nie je všetko. Počas hrania si budete budovať vlastnú armádu (prostitútky, podivné indivíduá, barové tanečnice, S/M smrťky...), ktorú jednoduchým ovládaním (choď tam, útoč tam...) ovládate a zabíjate podobne šialené monštrá. Krvavé divadlo vyzerá hocijak, len ho nedokážeme s ničím porovnať. Iste, Tim Schafer je génius. Či ho však niekto pochopí a tento projekt uzná za vhodný, netušíme. Pekné však je, že metalové hviezdy nezostávajú bokom, s Double Fine spolupracujú (dabingom i skladbami, napríklad Motorhead, Judas Priest alebo Black Sabbath či Kiss) a hlavného hrdinu nahovorí Jack Black. Tešiť sa môžete na budúci rok, kedy sa hra objaví na Xbox 360 a PS3.