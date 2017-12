Obedná pauza: doskáčte

Paintball mnohým z nás evokuje čistú akciu. Nenechajte sa odradiť názvom, v dnešnej hre uplatníte logiku a predstavivosť.

19. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Paintball

Cieľom je dostať červenú guľôčku do červeného obdĺžnika. Guľôčka má tendenciu správať sa ako skákavá loptička z gumy, čo celú situáciu sťažuje. Jej hopsavá prirodzenosť a citlivosť na akýkoľvek dotyk s prostredím je v hre veľmi dobre nasimulovaná. Dráhu, ktorú jej budete vlastnoručne dotvárať, preto treba navrhovať opatrne.

Vo vašej moci je vlastne nakresliť akýkoľvek prvok prostredia. Čím menej (a čím rýchlejšie) ale budete kresliť, tým viac bodov dostanete. Ak chcete poriadne skórovať, neoplatí sa kresliť dlhočizné čiary vedené cez celú obrazovku. Prinútiť loptičku trafiť sa do cieľa skákaním je navyše oveľa väčšie zadosťučinenie, ako ju tam prosto doviesť. Vyskúšajte si to, skutočne ide o pomerne návykovú záležitosť.

Ovládanie:

Kreslíte samozrejme myšou. Loptičku odštartujete kliknutím na go v spodnej časti obrazovky (alebo medzerníkom), do pôvodnej polohy ju vrátite pomocou príkazu reset (kláves R) a svoj výtvor zrušíte príkazom clear (C).

Dnešnú flešovku vám odporučil náš čitateľ Braňo Domin. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s ďalšími, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.