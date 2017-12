Army of Two - tampóny so sebou

Viac hláv, viac rozumu. Vo dvojici je všetko zábavnejšie. Každý chvíľku ťahá pílku. Múdrostí je mnoho, pričom práve trojica uvedených sa výborne hodí k dnes popisovanému titulu.

18. okt 2007 o 12:23 Ján Kordoš

Elliot Salem a Tyson Rios nie sú kamarátmi na život a na smrť, no spája ich toho dosť na to, aby sa o seba museli navzájom postarať. Obaja si užili svoje v Somálsku, a keďže bola akcia podporovaná oficiálnou armádou úspešná, okamžite si ich všimla americká súkromná vojenská organizácia, ktorá má pre nich novú prácu – veľmi dobre platenú, no zároveň dostatočne nebezpečnú na to, aby sa do problémov nenamočila armáda. Všetko sa totiž musí vyriešiť čo najtichšie, bez zbytočného rozruchu a indícií smerujúcich na zadávateľa. Neoficiálnou cestou vyriešený problém totiž nie je ani problém a nikto sa nemôže na nič sťažovať. Elliot sa rád vrhá do víru akcie, často nemá morálne zábrany a pre peniaze by si azda aj koleno nechal vŕtať. Tyson síce nie je úplne pravý opak Elliota, ale jeho skúsenosti a hlavne premýšľanie nad ďalším postupom v akcii z neho robia prirodzeného a autoritatívneho vodcu. Skĺbiť túto dvojicu nie je ľahké, preto sa počas hrania neraz vyskytne situácia trochu drsnejšej výmeny názorov na postup, niekedy príde rada i na zaucho a poučovanie, že toto sa jednoducho nerobí. Vzájomne sa však výborne dopĺňajú a tvoria kompaktný tím.

Alice Murray je dôležitou postavou technického ducha, krčí sa niekde v pozadí a slúži ako informátor a dohadzovač nových jobov. Neustále informuje o ďalšom postupe, čo našich hrdinov vlastne čaká, kto na nich čaká a čo môžu oni čakať od nich. Príjemné zistenie je, že sa Alice postará o všetky technické prekážky. Niekedy jej to určite zaberie nejaký čas a naši hrdinovia sa musia o seba postarať, ale bez nej by boli stratení. A to je náš tím, menej početná skupinka, ktorá je naoko nezlúčiteľná, napokon však výborne vyvážená. Asi ste už zrejme pochopili, že Army of Two je akčnou hrou, kde postupujete rôznorodým územím (zákazky dostávate hlavne na Blízkom východe, kde to vrie) a vykonávate špinavú prácu po boku nie najpríjemnejšieho parťáka, ktorý chvalabohu nepatrí k mĺkvym postavám, takže kriku a usmerňovania je i počas prestreliek dosť.

Army of Two je akčná hra zameraná na multiplayer, podporu viacerých (keby to náhodou niekomu nedošlo, tak dvoch) hráčov v kooperatívnom režime. Zahráte si online cez internet, no atmosférou sa zdá byť rovnako kvalitné vysedávanie i pred jednou obrazovkou. Pohľad sa nerozdelí do klasického splitscreenu, dianie sleduje len jedna kamera a vy sa musíte držať blízko seba, osamote by ste dlho neprežili. Všetko je to samozrejme pekné, no u nás zrejme nebude kooperatívny multiplayer využívaný až v tak veľkej miere, aby si ho užila väčšina hráčov. Singleplayer bude stáť na umelej inteligencii a tá si zatiaľ vedie nesmierne dobre. Treba podotknúť, že v kombinácii s využívaním tzv. Aggro systému ide o ideálne dopĺňanie sa, takže máte dojem, že druhého vojaka ovláda skutočne niekto kooperatívne zmýšľajúci.

Základom hry je však systém odpútavania pozornosti od druhej postavy. V singleplayeri zvolíte príkazom jednu z volieb (stoj na mieste, nasleduj ma, útoč) a rôznorodá šarvátka môže začať. Každý povel má navyše dva stupne: normálny a agresívny, pričom ten druhý menovaný slúži na viazanie pozornosti. Ihneď ako upriamia nepriatelia svoju pozornosť a muníciu na vášho kamaráta, máte voľné ruky a niekoľko volieb ako pokračovať. Presuniete sa na výhodnejšiu pozíciu alebo budete čakať na svoju chvíľu. Keď váš spolubojovník dosiahne istú hranicu v aggro-metri, automaticky sa spustí Overkill mód, ktorý vám ponúkne hneď niekoľko výhod. Stávate sa nesmrteľným, máte nekonečnú muníciu a nepriatelia sa pohybujú v spomalenom režime. Náhrada bullet-timu ako vyšitá, navyše podporuje kooperáciu, takže využívanie Overkillu nebude až tak časté a budete si ho musieť zaslúžiť spoluprácou s druhým hrdinom. Viazanie pozornosti a skrývanie sa za prekážky v strategických momentoch tu už boli, ale Army of Two sa ich bude snažiť uviesť do praxe prirodzeným spôsobom.

Niekedy sa však akcia nepodarí, zdravie začne parťákovi ubúdať, čo vám dá patrične najavo. Ak nastane situácia, kedy by posledné strela mohla byť pre neho smrteľná, vaše úlohy sa vymenia a vy musíte prebrať pozornosť na seba. Uzdravovanie prebieha v stále častejšie používanom štýle. Musíte sa zdekovať do bezpečia (alebo sa spolubojovník presunie sám), zostať chvíľu v kľude a hodnota zdravia porastie. Žiadne lekárničky ani obväzy nepotrebujete. Postačia vám totiž tampóny. Nezbláznili sme sa, nerobíme žiadne narážky na dámske hygienické potreby, tampóny totiž potrebovať budete. Na rozdiel od nežného pohlavia však budete tampóny dávať do krvácajúcej rany parťákovi, aby ste zabránili strate dôležitej tekutiny. Bude sa to diať formou minihry (stláčate príslušné tlačidlá) a dá sa to prirovnať k oživovaniu v Gears of War. Ak je však kamarát až nebezpečne blízko smrti, nasleduje „cesta späť z tunela na konci so svetlom“. Znie to arkádovo, ale podľa ohlasov nejde vôbec o zlú alternatívu.

Dôležitou súčasťou hrania sa pri spolupráci stáva aj prostredie, ktoré bude nielenže interaktívne, ale niektoré predmety môžete využívať k svojmu prospechu. Na vyvýšené miesta zdvihnete druhú postavu, kryjete sa za odtrhnutými dverami od auta, hádžete si zbrane, ťaháte kamaráta z prestrelky do bezpečného miesta (zatiaľ čo on strieľa na dotierajúcich nepriateľov) alebo sa postavíte chrbtom k sebe a pokrývate takmer celý priestor okolo vás. Možnosť rozbehnutia sa do víru akcie tu samozrejme ostáva, no náročnosť rapídne rastie a zábavnosť v tomto prípade výrazne poklesne. Kooperácia je jednoducho príťažlivá a Army of Two vás do nej nebude nútiť, avšak ju s radosťou využijete. Atmosféru spolupracujúcej dvojice podtrhuje i fakt, že na seba Elliot s Tysonom pokrikujú, vydávajú si rozkazy, usmerňujú sa alebo si navzájom nadávajú. Rozhodne to pomôže minimálne v ponorení sa do diania na obrazovke, čo nám niekedy pri nemých hrdinoch (nebudeme menovať jedného vedca s okuliarmi) trochu vadí.

Army of Two jednoducho má ten správny šmrnc. Nechýba tu akcia v príjemnom prostredí (dizajn úrovní s rôznorodou architektúrou dominuje i napriek mierne obyčajnejšiemu prostrediu), navyše je to akcia, v ktorej sa neustále niečo deje, čo je pri kooperácii vynikajúci impulz k nakopnutiu a dvíhaniu adrenalínu do doposiaľ nepoznaných hodnôt. Pripomínať ovládateľné vozidlá (jeden ovláda dopravný prostriedok, druhý sa stará o streľbu) alebo postupné zlepšovanie zbraní je zbytočné, má ho takmer už každá akčná hra a Army of Two samozrejme nezostáva pozadu. Ak sa nájde niekto nadávajúci na vlažný prístup Electronic Arts k novým značkám, veríme, že ho práve Army of Two umlčí. Svižná kooperácia s ironickým nádychom (skúste videá) vyzerá príťažlivo a kto napokon vyhrá tento súboj, je otázne. Psychopati Kane a Lynch alebo žoldnieri Elliot a Tyson? Je to jedno, tešíme sa, navyše oba projekty budú k dispozícii behom niekoľkých týždňov. Army of Two bude vonku 15.novembra tohto roku pre Xbox 360 a Playstation 3.