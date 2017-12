Predĺžia život ľuďom s nádormi pečene?

Pacientom s nádorom pečene svitá na lepšie časy. Ich život by mohlo predĺžiť dočasné odklonenie krvi z tela počas podávania chemoterapeutických liekov priamo do pečene.

18. okt 2007 o 0:00

Ako oznámil britský New Scientist, americkí lekári vypracovali nádejný postup liečenia nádorov pečene. Trvá asi hodinu a umožňuje veľkými dávkami účinných liekov ničiť nádory v pečeni bez vedľajších účinkov na organizmus.

Povzbudzujúce výsledky

Prvé výsledky použitia metódy na trinástich pacientoch sú dobré. Po piatich mesiacoch po zákroku desiatim pacientom nádor pečene zmizol úplne alebo sa zmenšil o viac ako polovicu, a tí prežili v priemere dva roky. Priemerná dĺžka prežitia pri nádoroch pečene, ktoré nemožno operovať, je po zvyčajnej liečbe osem mesiacov po stanovení diagnózy.

Krv neškodí organizmu

Princíp postupu spočíva v tom, že priamo do pečene sa vstrekne liek vo vyššej koncentrácii než zvyčajne. Lekári potom krvi nedovolia, aby sa rozšírila do celého organizmu, pretože by ho lieky v nej mohli poškodiť. Preto zavádzajú cievami v stehnách a v krku katétre, a tie dopravia liečivo priamo do pečeňovej cievy, ktorá zásobuje pečeň. V tom okamihu dutú žilu, ktorá odvádza krv z pečene, zablokuje pár balónikov. Aby sa zachoval prietok krvi, cez jeden z balónikov vedie trubička, ktorá odvádza z tela krv, ktorá by inak tiekla do srdca. Vytekajúca krv sa zachytáva a filtruje; pred návratom do tela filtre odstránia väčšinu liečiva. Liek sa vstrekuje asi 30 minút a krv sa filtruje hodinu.

Sedemnásobné dávky

Pacienti dostávajú asi sedemnásobné dávky chemoterapeutického liečiva melphalan. Pretože sa nerozšíri do ostatných častí tela, jeho koncentrácia v pečeni zostane vyššia. Možno tak zničiť aj veľmi malé, ešte nezistiteľné nádory.

"Množstvo chemoterapeutických látok, ktoré pri tomto postupe zasiahne nádor, je asi stonásobné než obvykle," povedal Richard Taney, prezident spoločnosti Delcath Systems v New Yorku, ktorá sa podieľala na vývoji metódy. Na jej širšom overení spolupracuje s tímom Jamesa Pingpanka z amerického Národného inštitútu rakoviny (National Cancer Institute) v Bethesde, Maryland. Výsledky prezentovali na októbrovom londýnskom sympóziu BioPartnering Europe.

Pochvala aj pochybnosti

Adam Markham z Centra výskumu rakoviny vo Veľkej Británii pre New Scientist povedal, že všetky zlepšenia v liečbe rakoviny sú vítané. Súčasne však upozornil, že predchádzajúce chirurgické pokusy s izoláciou pečene počas chemoterapie nefungovali podľa predpokladov. Hoci v tomto prípade nejde o otvorenú chirurgiu, metóda by sa mohla ukázať ako príliš náročná pre veľmi chorých pacientov. Existuje aj riziko, že vysoké koncentrácie liečiva môžu poškodiť aj zdravé časti pečene.

(der)