Čokoláda a baktérie

18. okt 2007 o 0:00

Tak akú si dáte: horúcu s orechmi alebo s pomarančom? Milovníkov čokolády asi netreba na tento malý hriech dlho presviedčať. Pritom podľa všetkého ani nie sú takí maškrtní, ako by sa mohlo zdať. Majú iba v čreve iné kolónie baktérií, ktoré závislosť od sladkej čokolády výrazne podporujú. Vyplýva to zo štúdie v Journal of Proteome Research.

Jeden zo spoluautorov štúdie Sunil Kochhar dohliadal na metabolický výskum, financovaný firmou Nestlé. Tvrdí, že účelom nebolo poskytnúť firme informáciu, ako ešte rozšíriť okruh jej zákazníkov. Veď už aj tak bolo vraj veľmi náročné nájsť k jedenástim milovníkom čokolády do páru rovnaký počet mužov, ktorí sú voči nej imúnni. Pre porovnateľné výsledky to však bolo nevyhnutné. Výskum sa kvôli ich hľadaniu oneskoril o rok.

Vedci porovnávali krvný obraz a zloženie moču tejto "čudáckej" skupiny a tých, ktorí jedli čokoládu denne. Všetci účastníci výskumu boli zdraví, jedli v čase merania to isté jedlo a neboli obézni. Vedľajšie produkty metabolizmu v krvi a v moči oboch skupín však boli podstatne odlišné. Milovníci čokolády mali vyššiu hladinu škodlivého cholesterolu a tiež aminokyseliny glycínu.

Mnohé z látok, ktorých hodnoty sa u oboch skupín líšili, sa viažu na určité typy baktérií. Jedna z hypotéz hovorí, že tieto baktérie, "vyžadujúce" napríklad prísun čokolády, sa mohli zmeniť v dôsledku stravovacích návykov v skorom detstve, čo malo následne vplyv na obľubu určitých potravín.

Vplyvom črevných baktérií sa v poslednom čase zaoberá veľa vedeckých štúdií. Niektoré preukázali, že sa menia napríklad pri znížení hmotnosti. Kalifornský profesor potravinárskej chémie J. Bruce German považuje Kochharovu štúdiu za veľmi vydarenú a domnieva sa, že niečo podobné malo vedcom napadnúť už skôr. Črevné a žalúdočné baktérie nepochybne hrajú dôležitú úlohu i pri mnohých iných druhoch potravín. Poznanie ich účinku môže byť kompasom pri liečbe určitých druhov obezity.

(čtk, ač)