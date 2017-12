1. Enemy Territory: Quake Wars - Activision

2. The Sims 2 Bon Voyage - Electronic Arts

3. World Of Warcraft - Blizzard

4. World In Conflict - Sierra/Vivendi Games

5. World Of Warcraft: Burning Crusade - Blizzard

6. Company Of Heroes: Opposing Forces - THQ

7. Bioshock - 2K Games

8. Medal Of Honor: Airborne - Electronic Arts

9. The Sims 2 Deluxe - Electronic Arts

10. CSI 4: Hard Evidence - UbiSoft