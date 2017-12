Syphon Filter: Dark Mirror - ďalší špeciálny agent

Gabe Logan ako hlavná postava Dark Mirroru sa predstavil najprv na PSP, kde zožal pomerne veľký úspech a mnohí majitelia tohto handheldu pasovali Dark Mirror za jednu z najlepších hier minulého roku.

17. okt 2007 o 14:24 Ján Kordoš

Gabe Logan ako hlavná postava Dark Mirroru sa predstavil najprv na PSP, kde zožal pomerne veľký úspech a mnohí majitelia tohto handheldu pasovali Dark Mirror za jednu z najlepších hier minulého roku pre PSP. Port na Playstation 2 tak mal byť maličkosťou, no čakalo sa pomerne dlhšie a jednou zo zmien je absencia multiplayeru oproti PSP verzii, ktorú vymenili špeciálne výzvy, no tie až tak zábavné nie sú. Príbeh Gabe Logana je založená na klišé a akokoľvek rozvíjať príbeh a poukazovať na to, že tí a tí sú zlí (najlepšie, ak majú ruský prízvuk), pretože chcú vládnuť, no my im to nemôžeme dovoliť, pretože by sme si ráno nemohli prečítať noviny, vypiť kávu, ale miesto toho bežali na 12-hodinovú fušku do fabriky. Videli sme to nesmierne mnohokrát a nič proti Tom Clancymu i on nás niekedy podobnými konšpiráciami mierne nudí, ale stále má ten špecifický prvok zaujímavosti, ktorý nás napokon omámi, hoci sme mu pôvodne nechceli podľahnúť. Čuduj sa svet, podobne funguje aj Syphon Filter: Dark Mirror. Áno, my vieme, že zápletka jednoducho stupídna je a nikto s ňou nič nespraví, avšak v spojení s celkovou atmosférou pri hraní je ako celok Dark Mirror akciou na úrovni.

Zrejme je každému jasné, že Syphon Filter: Dark Mirror je hra akčná. Do nej sú jemne vložené stealth prvky, ktorých ak sa bojíte ako čert kríža, môžete pokojne ignorovať, nabiť svoju M16-ku a vybrať sa masakrovať nepriateľov za občasného ukrývania za predmety. Naopak pri obľube v tichšom zabíjaní si najprv obhliadnete miesto činu, zistíte trasy vojakov (majú svoju nastavenú cestu, po ktorej pravidelne pendlujú), nenápadne a hlavne nie pred zrakom ich kamarátov ich pošlete preč z tohto sveta, prípadne ich len omráčite. Najlepšie na hraní však je, že voľba postupu je na vás, takže si podľa nálady môžete vybrať, ktorým smerom sa vyberiete. V niektorých prípadoch budete plniť úlohu s pomocníkom. Kooperatívne úrovne sú vskutku zábavné, hoci to na prvý pohľad tak nevyzerá, majú svojskú hrateľnosť, pretože ten robí to, ten zas to, takže ak sa má postava niekam presunúť, vy musíte dávať pozor a spustiť kryciu paľbu alebo likvidovať lineárne nabiehajúcich nepriateľov. Miesta, ktoré navštívite sú pestré, zbrane nevybočujú z bežného arzenálu, no jeden kúsok, s ktorým sme sa radi stretali na hrdinských cestách, bola sniperka so 4 odlišnými módmi streľby. Okrem tradičnej munície máte k dispozícii elektrické náboje (protivníka ochromia, ale nezabijú), s jedom (tiché zabitie) a výbušné (vystrelíte, munícia sa zapichne na miesto (postava, múr...) a sami si zvolíte, kedy nálož odpálite – oplatí sa počkať, keď sa stretne blízko viacero nepriateľov a ohňostroj lietajúcich tiel vás zahreje pri srdiečku omnoho viac).

Inak ide o tradičnú akčnú hru z pohľadu tretej osoby. Pri zoome sa pohľad premení na zameriavací kríž, ak vstúpite do tmy, stačí zapnúť nočné videnie, v neprehľadnej situácii zas pomôže videnie citlivé na teplo. Alebo sa na tieto vymoženosti špeciálneho agenta môžete vykašľať a prehrýzť sa cez úrovne v kampani hrubou silou.

GRAFIKA 7 / 10

Aj keď vám môžu pripadať obrázky z hry pomerne nemoderné, treba si uvedomiť, že sila PS2 je v úplne iných miestach. Grafické spracovanie pozostávajúce z menšej palety farieb a jednoduchšie textúry prostredia sú pre next-genom opantané oči mierne archaické, ale funkčná stránka je splnená, každá úroveň je pestrá, dokážete si ju vychutnať i v horšom prevedení. Niet sa však čomu diviť, to čo bolo na menšom displeji PSP úchvatné, nemá na TV s väčšou uhlopriečkou tú pravú atmosféru. Na to, že sú postavy zložené z nižšieho počtu polygónov sa hýbu celkom obstojne a nemáte žiadny dojem z rýchlej konverzie. Gabe Logan využíva prekážky ku krytiu, môže spoza nich vykúkať a strategicky likvidovať protivníkov, navyše vyzerá k svetu a sme radi, že si niekto všimol jednu dôležitú vec. Ak máme pozerať na jednu postavu celú hru, tak nech je omnoho viac detailná ako ostatné postavy. Za spomenutie stoja animované sekvencie, ktorých je pomerne dosť a zakaždým posúvajú príbeh trochu ďalej. Vôbec nepôsobia rušivo, nekúskujú celkový dojem a kvalitou patria medzi nadpriemer. Postupne dosluhujúca konzola PS2 tak prináša i napriek svojim HW obmedzeniam pomerne obstojný zážitok.

INTERFACE 7 / 10

S ovládaním je to trochu náročnejšie, pretože obsahuje viacero možností a naučenie sa všetkých ovládacích prvkov zaberie hráčovi trochu viac času. Všetko je síce vysvetlené vo výukových misiách, avšak tlačidiel a ich kombinácii je možno trochu viac, ako by bolo vhodné. Spočiatku budete teda tápať a trápiť sa, no napokon vám to po jednej - dvoch úrovniach prejde pod kožu. Vtedy si uvedomíte, že môžete vykonávať pomerne veľké množstvo pohybov, hoci nie sú akrobatického charakteru (pozdravujeme gymnastu Fishera), je všetko prirodzené. Základná obrazovka obsahuje všetky základné informácie potrebné k pohodlnému hraniu. Všetky menu sú vyvedené vo futuristickom štýle, takže dojem zo špeciálnej misie je už tradične hollywoodsky príťažlivý. Kamera nerobí žiadne psie kusy, nezachádza zbytočne za roh.

HRATEĽNOSŤ 7 / 10

Písať o tom, ako sa hrá akčná hra so stealth prvkami je medzi hráčmi nádhernou uspávankou, pretože všetky prvky použité v Syphon Filter: Dark Mirror už boli použité niekde inde. Absencia akejkoľvek originality či noviniek môže v niekom vzbudzovať skôr dešpekt a následné ignorovanie hry, no jedným dychom treba dodať, že to všetko, čo fungovalo v iných hrách, je vrchovatou mierou zastúpené i v Dark Mirror. Nič prekvapujúce tu teda nenájdete, postupujete po lineárnej ceste kampaňou, ktorá je založená na tvorcoch má svoje čaro. Lenže vopred navrhnutý postup prináša aj úskalia v podobe opakovania videných situácií pri niektorom z nezdarov. Už niekoľkokrát vyzdvihovaná možnosť hrania rôznymi spôsobmi počas hrania skutočne funguje a obe zložky sú zastúpené pomerne rovnomerne. Kooperácia je jednoduchá, nepriateľov zabíjate jedným presným zásahom a z toho vyplývajúca akčnosť je jednoducho zábavná a chytľavá. Žiadne výrazné polená vám pod nohy hádzané nie sú, takže je to len skutočne na vás, či máte záujem hrať za neohrozeného hrdinu s modernou výbavou špeciálneho agenta. Je to taký James Bond špionážnych hier. Najlepšie to dokumentuje jeden z dialógov, v ktorom vás Liam informuje o tom, že ste prenikli na nepriateľské územie, všetci čakajú na návštevu a sú pripravení vás zlikvidovať za každú cenu. Na to Gabe Logan prehovorí drsným hlasom: „Oni čakajú, ale ja ti garantujem, že pripravení určite nie sú!“

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 5 / 10

Dabing je počuteľný len pri dialógoch alebo informovaní vás o vzniknutej situácii, pričom nevybočuje zo štandardu a typové rozdelenie medzi drsných hrdinov, sidekickov a nežné pohlavie. Nepriatelia síce zo svojho hrdla raz za čas tiež niečo dostanú, no ide o neustále opakujúce sa frázy, takže jediným spestrením je ozvučenie okolia a streľby, ktoré je však len mierne nad priemerom. Na realistické ozvučenie zbraní môžete zabudnúť, všetko je prispôsobené momentom, ktoré majú ohúriť, no nevyskytujú sa až tak často. Výsledný dojem je teda obyčajný.

HUDBA 6 / 10

Hudba počas horúcich momentov neznie príliš často, skôr slúži ako prostriedok k upútaniu po dôležitých udalostiach. Jednotlivé skladby síce majú svoj charakter, no akoby sme ich už niekoľkokrát niekde počuli. Situáciu síce vystihovali pomerne verne, avšak nepriniesli nič svojské, čo by nám nahováralo, že za pochvalu po splnení misie si teraz môžeme užívať podmanivú melódiu, ktorá zvyšuje atmosféru. Nie je to neosobné, ale akoby bola hudba robená cez kopirák.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 6 / 10

Nepriatelia príliš mnoho inteligencie nepobrali, sú to jednoducho stroje, ktoré vám stoja v ceste a vy musíte prísť na to, ako ich odstránite. Možností je viacero, ale v konečnom dôsledku už len volíte medzi tichým a hlučným spôsobom. Na prekvapivé momenty, pri ktorých by ste zatínali zuby a cítili tlak na vaše schopnosti, sa príliš často nedostaví a smrť je zavinená príliš veľkým počtom nepriateľov alebo vašim neobozretným vbehnutím do centra akcie. Inteligenciu teda nečakajte, váš parťák sa taktiež správa umelo a je zábavné sledovať súboje dvojíc vzdialených od seba zopár metrov. Hlavne, ak sa nedokážu trafiť. Aspoň je pre vás zábavnejšie likvidovať protivníkov vo väčších počtoch, no omnoho viac ako debilita protivníkov možno uškodila hre príliš veľká lineárnosť. Je pravdou, že sa tvorcom podarilo nalinkovať pomerne zaujímavú cestu vpred, no to pri akomkoľvek opakovaní prejde do zbytočnej nudy.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,7 / 10

Ak chcete akčnú hru, ktorú okamžite dokážete zaradiť do žánru, viete si predstaviť, čo vás presne bude čakať, akým spôsobom budete musieť hrať a hlavne tým vyvoleným je žánrom je akčná hra s príchuťou stealth prvkov, nie je Syphon Filter: Dark Mirror zlým riešením. Nie je zlým, no neponúka nič prekvapujúce, príbeh ide po zabehaných cestách a približne 9-11 hodín zábavy je výrazne ovplyvnené známymi prvkami a lineárnosťou. Pre PS2 je čoraz menej hier, to treba vziať ako fakt a ak sa nechcete zbaviť svojej konzoly, je nedostatok hier pre Syphon Filter: Dark Mirror pomerne veľkou príležitosťou ako vás zaujať. Len už vopred viete, že vstupujete do niekoľkokrát zažitého dobrodružstva.