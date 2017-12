Počítače a mobily nahrádzajú banky

Spájať sa so svojou bankou z ktoréhokoľvek miesta na svete, kontrolovať si účet a zadávať príkazy je pre mnohých už samozrejmosťou. Čoraz viac ľudí pozná a hlavne využíva služby elektronického bankovníctva, ktoré šetria čas a peniaze.

23. okt 2007 o 13:25 Viera Fidlušová, S-bajt

Služby elektronického bankovníctva sú čoraz obľúbenejšie. V niektorých bankách dosahujú elektronické transakcie až vyše 70-percentný podiel na celkových transakciách. Šetria totiž nielen čas, ale aj peniaze. Banky ich využívanie spoplatňujú nižšími sadzbami, ako bankové operácie v "kamenných" pobočkách. Ďalšou výhodou týchto služieb je, že klient nie je obmedzovaný miestom a otváracími hodinami pobočiek.

Homebanking je pre firmy

Jednou z najstarších služieb u nás je homebanking, ktorý je určený hlavne pre podnikateľov. Klient má na počítači nainštalovaný softvér a vďaka nemu môže pracovať aj bez toho, aby bol online a komunikoval s bankou. "S bankou sa spojí až pri odosielaní platobných príkazov, alebo pri on-line požiadavkách na zostatok účtu, stiahnutie výpisu a podobne. Softvér je šitý na mieru požiadaviek banky a jej klientov," povedal hovorca VÚB banky Michal Kopecký.

Banky sa snažia vyjsť firmám v ústrety a okrem homebankingu ponúkajú službu multicash. Pomocou nej môže klient prepojiť svoje účty vedené v rôznych bankách. Klienti tak môžu súčasne pracovať s viacerými účtami.

S rozširovaním internetu viac ľudí využíva aj internetbanking. Pomocou neho môže klient uskutočniť najbežnejšie aktívne a pasívne bankové operácie. Medzi aktívne patrí napríklad tuzemský platobný styk, zmena limitov na karte, trvalé príkazy a súhlas s inkasom alebo zahraničný platobný styk. K pasívnym sledovanie zostatku na účte, prehľad a exportovanie obratov, stav úverového účtu alebo prehľad zadaných príkazov. Internetbanking uľahčuje prácu aj podnikateľom. "Firmy ho využívajú napríklad na preberanie výpisu v elektronickej forme a priamy import do svojho ekonomického systému," povedala hovorkyňa Poštovej banky Hana Šimková.

S pribúdajúcimi možnosťami internetu, ale aj mobilnej komunikácie, banky ponúkajú nové služby alebo nadstavby základných služieb. Medzi takéto služby patrí napríklad mailbankig, smsbanking, telephonebanking alebo aj internetbanking pre PDA.

Výhodou sú nízke poplatky

Poplatky pri elektronických službách sú nižšie v porovnaní s poplatkami, ktoré si banky účtujú pri bankových operáciách, transakciách priamo v pobočkách.

Klient musí počítať na začiatku s poplatkami na zriadenie služby, pridelenie ochranných prvkov (GRID karta, elektronický osobný kľúč). Potom platí buď mesačné poplatky za používanie alebo za jednotlivé transakcie. Niektoré banky majú produkty elektronického bankovníctva zahrnuté v balíku služieb a prezentujú ich ako bezplatné. Klient však platí mesačné poplatky za balík a transakcie navyše.

Služby podporujú aj platby v e-shopoch

Služby, ktoré umožňujú platby v internetových obchodoch majú skratku zväčša odvodenú od názvu banky, napr. UniPlatba, TatraPay, DexiaPay, SporoPay a podobne. Na internetovej stránke je umiestnená ikonka s názvom služby. Po kliknutí na ňu je klient automaticky presmerovaný na stránky internetbankingu príslušnej banky.

Na stránke potom vyplní údaje a potvrdí platbu. Tento spôsob platby je bezpečný. "Všetky operácie sú totiž vykonávané priamo v prostredí našej banky a obchodník nemá možnosť dozvedieť sa akékoľvek citlivé autentické alebo autorské údaje klienta," povedal Michal Ondrovič z ČSOB banky.

Chrániť sa dá viacerými spôsobmi Banky chránia svojich klientov viacerými spôsobmi. Pri internetbankingu je to napríklad GRID karta, elektronický osobný kľúč, prihlasovacie heslo, SMS kľúč alebo čipová karta s certifikátom.

GRID karta je plastová kartička s tabuľkou. Riadky a stĺpce sú označené písmenami a číslami a v každej bunke je uvedený kód. Pri internetbankingovej platbe si banka vyžiada kód z určitej pozície na GRID karte. Elektronický osobný kľúč je elektronický výrobok. Po zadaní PIN kódu si môžete vybrať službu, ktorú chcete používať. "SMS kľúč je plávajúci kód s obmedzenou časovou platnosťou, ktorý je zasielaný klientovi na určené mobilné číslo," povedal Ondrovič.

Od októbra by mal v Tatra banke fungovať nový bezpečnostný nástroj Card&Reader. Skladá sa z bežnej platobnej karty s čipom a z čítačky. V čítačke možno použiť všetky debetné platobné karty s čipom.

"Nový nástroj generuje kódy po vložení bežnej platobnej karty do čítačky a zadaní PIN kódu ku karte. Tieto kódy zadáva užívateľ internetbankingu namiesto doteraz zadávanej pozície z GRID karty, SMS kódu alebo securID," povedala hovorkyňa Tatra banky Tereza Copláková.Pri zadávaní osobných informácií by si klienti mali overiť bezpečnosť stránky. "Adresa stránky sa začína https:// a v adresnom alebo stavovom riadku by mala byť zobrazená ikona bezpečnostnej zámky," povedal produktový manažér elektronického bankovníctva Slovenskej sporiteľne Michal Habarda. Zároveň musí byť v počítači antivírusový program a povolenie na prijímanie tzv. cookies.

Vyznáte sa v službách?

Homebanking je služba, ktorá funguje cez softvér. Program je nainštalovaný priamo na počítači, ktorý zabezpečuje výmenu dát medzi klientom a bankou. Všetky platobné príkazy je možné vytvárať a spracovávať offline bez pripojenia na internet. Platby sa vykonajú až po synchronizácii údajov s bankou pri pripojení.

Klient na využívanie internetbankingu musí mať pripojenie na internet. Po pripojení na internet môže zadávať a sledovať najbežnejšie operácie na svojom účte. Internetbanking je chránený pomocou GRID karty, elektronického osobného kľúča alebo prihlasovacieho hesla, ktorý umožňuje iba pasívny prístup k informáciám na účte. Klient musí mať internetový prehliadač podporujúci SSL protokolu JavaScripting. Pre jeho správne fungovanie musí užívateľ povoliť prijímanie cookies.

Služba Multicash je určená pre klientov, ktorí majú vedené účty vo viacerých bankách. Na Slovensku ju neposkytujú všetky banky.

Pomocou štandardizovaného softvéru môže klient prepojiť a obsluhovať svoje účty v rôznych bankách. Vyhne sa tak používaniu viacerých programov elektronického bankovníctva.

S vývojom a rozširujúcimi sa funkciami telefónov a mobilov rastie aj ponuka bánk v tejto oblasti. Banky ponúkajú tzv. telephonebanking, mobilbanking, smsbanking alebo zriaďujú call centrá.

Podmienkou pre službu Telephonebanking je telefón s tónovou voľbou. Klient môže zistiť základné a aktuálne informácie o stave na jeho účte, ale aj zrealizovať tuzemské platobné príkazy.

Klient sa môže spojiť aj s operátorom Call centra, ktorý na základe jeho požiadaviek vykoná operácie na účte alebo poskytne informácie. V zmluve je určený spôsob identifikácie a rozsah operácií.

Mobilbanking funguje na základe zasielania SMS správ medzi klientom a bankou. Okrem informácií o stave na účte, môže klient zadávať aj príkazy na úhradu, dobíjanie kariet mobilných operátorov.

Služba je zabezpečená na dvoch úrovniach. Klient má prístup len k vybraným službám zadaním bankového PIN kódu. Ďalšie zabezpečenie funguje na základe šifrovania SMS správ.

Pomocou služby SMSbanking je klient informovaný o stave na svojom účte. V prípade pohybu peňazí mu príde SMS správa. Klient si môže v niektorých prípadoch vybrať limit transakcie (napríklad platba alebo výber nad 500 korún), kedy ho bude banka informovať.

Cez službu Mailbanking môže klient dostávať elektronické výpisy s informáciami o pohybe na účte.

Bezpečnosť správ je zabezpečená komprimáciou a zaheslovaním vo formáte ZIP alebo PGP. Spôsob kódovania si určí klient.

Ako bezpečne používať internetbanking?

Nepoužívať internetbanking na miestach, kde sa na jednom počítači strieda viac ľudí (napríklad v internetových kaviarňach, verejných študovniach)

Nepoužívať jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá

Nezapisovať si heslá na dostupné miesto

Používať najnovšie bezpečnostné aktualizácie a záplaty

Používať antivírový softvér, firewall, anti-spyware programy a pravidelne ich aktualizovať

Neotvárať prílohy v e-mailoch od neznámych odosielateľov.

Nikdy neposielať osobné, autorizačné alebo finančné informácie elektronickou poštou.

S-bajt je prílohový časopis denníka SME venovaný technológiám, počítačom a mobilom. Ďalšie číslo sa v novinových stánkoch objaví 6. novembra 2007 Ak chce klient zadávať osobné informácie, mal by si overiť indikátory bezpečnosti stránky, t. j. či sa adresa stránky začína https, a či je zobrazená ikona bezpečnostnej zámky v adresnom alebo stavovom riadku.

Výhody