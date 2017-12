Lang: Firmy často podceňujú zálohovanie

So šéfom spoločnosti Datalock PETROM LANGOM sme sa rozprávali o zabezpečení firemných údajov pred ich odcudzením a stratou. Hovorí, že mnoho firiem podceňuje zálohovanie a následne príde o niekoľkomesačné údaje.

19. okt 2007 o 13:10 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec, S-bajt

Máte skúsenosti s bezpečnosťou počítačov a počítačových sietí v slovenských firmách a prípadne aj v štátnej správe? Ako sa pozerajú na bezpečnosť?

"Väčšina firiem si myslí, že zabezpečenie počítačových sietí zahŕňa len útoky zvonku a kradnutie údajov. Z hľadiska bezpečnosti sú veľmi často zanedbávané iné možnosti straty údajov, ako napríklad v prípade zlyhania pevného disku s dôležitými údajmi. Toto je najčastejší problém, s ktorým firmy potom zápasia. Skutočných prienikov zvonku je minimum, keďže je na Slovensku málo cieľov, na ktoré by sa hackeri zamerali. Firmy na Slovensku zväčša nemajú unikátne technológie alebo know-how, keďže ide skôr o výrobné alebo obchodné spoločnosti. Ich konkurenti navyše nepotrebujú takéto nelegálne spôsoby na získanie toho, čo potrebujú."

Počítače sú ale ohrozované aj vírusmi.

"Áno, to je reálnou hrozbou. V tomto smere však existuje široká osveta a teraz si už asi nikto nedovolí pripojiť do internetu počítač, ktorý by nemal aspoň antivírus. Aj keď mnohí zabúdajú na to, že tieto programy musia byť prakticky denne aktualizované."

Čo vidíte za tým, že firmy strácajú dáta po tom, ako im zlyhá pevný disk na serveri či v počítači?

"Mnoho firiem si neuvedomuje dôležitosť zálohovania citlivých údajov. Nie je ojedinelé, že firma nemá administrátora počítačovej siete, alebo že sa administrátorom stal najskúsenejší používateľ počítačov. Stáva sa aj to, že vo firme prídu o dáta len preto, že nikomu nenapadlo vymeniť pásku v zálohovacom zariadení. Firmy, ktoré ešte dáta po zlyhaní hardvéru nestratili, si niekedy myslia, že investície do zálohovania sú zbytočné."

Ako sa môžu firmy brániť pred stratou údajov z dôvodu zlyhania pevného disku?

"Ciest je viacero, no asi najjednoduchším spôsobom je mať v serveri aspoň dva pevné disky, pričom jeden aj druhý obsahuje rovnaké dáta. Potom ani životnosť pevného disku nehrá dôležitú rolu, keďže ak sa aj jeden z nich pokazí, jeho obsah je aj na druhom pevnom disku. Okrem toho je potrebné dáta zálohovať aj na médium mimo počítača, napríklad CD, DVD či na pásku."

Na čo by mali ešte firmy dávať pozor?

"Treba si uvedomiť, že za 99,9 percentami únikov informácií v slovenských firmách sú vnútorní ľudia. Dáta si odnesú jednoducho na USB kľúči. Preto je nutné obmedziť prístup zamestnancov k citlivým údajom, aby k nim mali prístup len tí, ktorí ich potrebujú k práci. Problém to nevyrieši úplne, no výrazne sa tým zníži riziko. Na to stačí základná vec, ako je jednoznačná identifikácia používateľa siete."

Aké sú v súčasnosti najvýraznejšie trendy na trhu informačných technológií na Slovensku?

"Na trhu informačných technológií sa toho stále veľa deje. Veľké očakávania v IT spoločnostiach sú od fondov Európskej únie a firmy by si radi z týchto peňazí ukrojili. Život nakoniec ukáže, ktoré firmy budú úspešné v získavaní projektov financovaných z balíka peňazí z únie. Tento rok bol z tohto pohľadu miernym sklamaním. Pôvodne totiž mali začať projekty od apríla, no keďže nebol schválený operačný program, projekty neboli do Bruselu ani len odoslané. Podávanie projektov by teda mohlo začať najskôr na prelome rokov 2007 a 2008. Druhým významným trendom na slovenskom trhu je konsolidácia, s cieľom posilniť sa a efektívnejšie fungovať. Konsolidácia prebieha aj medzinárodne, keď sa spájajú firmy zo Slovenska, Poľska či Česka."

Je pre IT firmy šancou zarobiť aj na prechode na euro v roku 2009?

"Rovnako ako rok 2000, aj rok 2009 znamená príležitosť pre IT spoločnosti. Bude treba napríklad povymieňať registračné pokladnice, vymeniť zastarané podnikové systémy. Malo by to teda IT komunite prospieť. Na rozdiel od bubliny v roku 2000, za týmto bude aj reálna robota. Na Slovensku totiž v roku 2000 nebola skutočná potreba na veľké výmeny aplikácií alebo podnikových systémov kvôli numerácii roku 2000. Staré aplikácie, ktoré nedokázali rozoznať, či je rok '02 rokom 1902 alebo rokom 2002, sa na Slovensku takmer nepoužívali. Aplikácie stačilo pretestovať."

Výzvou pre IT firmy by mohol byť nedostatok špecialistov. Ako vidíte pracovný trh v sektore informačných technológií?

"Už niekoľko rokov je problém získať skutočne dobrého vývojára, pretože zo škôl nevychádza dostatok ľudí. Časť z nich navyše odchádza mimo Slovenska, aj keď tých dôvodov na odchod je čoraz menej. Jedinou cestou, ako si udržať ľudí doma, je ponúknuť im adekvátne platy a zaujímavú prácu. Naopak, niekedy sa nám darí na zaujímavé projekty aj stiahnuť ľudí späť. To však neznamená, že bude dostatok ľudí. Centrá, ktoré tu vybudovali veľké firmy ako Dell, Compaq či IBM, stiahli z trhu niekoľko tisíc ľudí. Nedostatok ľudí pociťujeme aj my. Hľadanie ľudí je problematické, no a stáva sa aj to, že nám chcú iné firmy odlákať zamestnancov."

Je teda problémom nedostatok nových absolventov zo škôl? Vnímate spoluprácu medzi firemným sektorom a školami?

"Hodnotiť môžem len absolventov, ktorých prijímame, nie školy. Tí sú zvyčajne dobre pripravení, no zásluhu na tom majú aj ich skúsenosti z firiem, v ktorých pracovali ešte počas štúdia. Väčšinu ľudí prijímame z fakúlt FEI a FIIT Slovenskej technickej univerzity. Výhodou je, že sa na tieto fakulty hlásia ľudia, ktorí chcú v tomto odbore pracovať."

Snažíte sa získavať aj študentov?

"Áno, aj keď nejaký čas trvá, kým sa zaučia. Ich výhodou je, že nie sú zaťažení ,zlou' praxou, takže sa s nimi pracuje vcelku dobre a naše skúsenosti hovoria, že sú veľmi užitoční."