Invex-Digitex 2007: v znamení high-definition televízie

Herci a najmä herečky sa spolu s moderátorkami televízií v súčasnosti obávajú spoločného problému - televízie vo vysokom rozlíšení HDTV. Vysoká kvalita digitálneho obrazu totiž ukáže nedostatky na ich vizáži, ako sú vrásky či iné chybičky krásy.

19. okt 2007 o 14:15 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec, S-bajt

Televízia vo vysokom rozlíšení už prišla aj na Slovensko v rámci balíkov digitálnej televízie. Zatiaľ však možno na Slovensku v rozlíšení 1920 x 1080 obrazových bodov (HD) sledovať len niekoľko málo televíznych staníc, napríklad dvojicu nemecky hovoriacich programov SAT1 a PRO7 a filmový kanál Nonstop Kino. Počet HD televízií je do veľkej miery závislý na počte domácností, v ktorých je televízor s podporou pre vysielanie vo vysokom rozlíšení. Do úvahy treba vziať aj investície televízií do HD techniky či pornopriemysel, ktorý sa bráni prílišným detailom v záberoch.

Digitex zameraný na high-definition

Záujem spotrebiteľov o HD by sa mohol zvýšiť aj tohtoročnej návšteve brnenskej výstavy Invex-Digitex23. až 27. októbra.

Práve vysoké rozlíšenie filmov a televízneho vysielania bude stredobodom pozornosti spotrebiteľskej časti výstavy Digitex. Hlavným dôvodom je podľa konateľa výstavy to, že rok 2007 je v tomto smere zlomovým v Česku aj na Slovensku. Na trh sa totiž dostávajú prvé filmové tituly na diskoch Blu-ray či HD-DVD. Hlavné české televízne stanice ohlásili svoje pilotné vysielanie v HD, pripravuje sa niekoľko filmových kanálov v češtine a predaj televízorov s plnou podporou HD rýchlo rastie.

Na výstave tak možno očakávať množstvo prezentácií, kde bude stredobodom pozornosti televízor s veľkou obrazovkou a vysokokvalitným obrazom. Jednou z nich bude aj prezentácia japonskej spoločnosti Sony pod názvom Sony HD world, ktorá zaberie 400 metrov štvorcových. Ide o najväčšiu prezentáciu tohto ročníka výstavy. Okrem toho budú HD vystavovať spoločnosti Epson či JVC. Zaujímavosťou bude aj prvá kamera na svete s plnou podporou nahrávania vo vysokom rozlíšení 1920 x 1080 pixelov.

Koho zaujíma viac a chcel by vedieť, ako sa obraz vo vysokom rozlíšení dostane až do jeho obývačky, nemal by vynechať prezentáciu pod názvom HD Live. V rámci nej sa dozvie, ako sa záznam v HD vyrába, ako si naladiť televízie vo vysokom rozlíšení, aké zariadenia na HD potrebuje a či je lepším záznamovým médiom Blu-ray alebo HD-DVD.

Bezpečnosť ako jedna z hlavných tém

V Brne sa okrem výrobcov spotrebnej elektroniky ukážu aj firmy pôsobiace v oblasti bezpečnosti informačných systémov. V rámci ich prezentácií a prednášok sa budú veľmi často spomínať slová ako hacker, červ, adware, spyware, či trójsky kôň, a na druhej strane antivírus, antispam či firewall. Zastúpenie tu bude mať aj slovenská spoločnosť Eset, ktorá ponúka antivírusový program NOD. Okrem toho nebudú chýbať firmy ako AEC, Grisoft, SkyNet, PCS, Symantec či Sodat.

Prezentácie týchto spoločností sa zamerajú nielen na firmy, ale aj bežných používateľov. "Vírusové infiltrácie sa šíria hlavne vďaka laickým používateľom, ktorí podceňujú bezpečnostné riziká spojené s pripojením počítača k internetu," hovorí Jakub Lohniský z Esetu.

Nová otváracia doba

Tohtoročný veľtrh Invex-Digitex sa neskončí tak ako po minulé roky,v piatok, ale až v sobotu. Cieľom usporiadateľov je prilákať na výstavisko aj tých návštevníkov, ktorí nemajú cez pracovný týždeň čas. Nová "otváracia doba" je tak od utorka do soboty.

Tak ako aj po iné roky, aj v roku 2007 budú jednotlivé dni výstavy tematicky rozdelené.

Prvé dva dni budú tradične určené odbornej verejnosti, pričom prvý deň bude venovaný štátnej správe a druhý podnikovým ICT riešeniam. Štvrtok bude dňom predajného reťazca IT a CE, piatok bude dňom verejného sektora.

Pre bežných spotrebiteľov bude asi najzaujímavejším dňom sobota - bude zameraná na zábavu a predaj IT a spotrebnej elektroniky. Slovenský národný deň, ktorý sa koná už niekoľko rokov, bude v utorok a Poľský národný deň bude v stredu 24. októbra.