Vysoké rozlíšenie je slabým lákadlom

Raz sa nad otázkou, či prejsť na digitálnu televíziu, možno budeme usmievať rovnako, ako sa dnes usmievame pri pohľade na prechod z čiernobielej na farebnú televíziu.

22. okt 2007 o 10:20 Ivan Kahanec, Ivan Kahanec, S-bajt

Zábavný je napríklad fakt, že keď chcela britská televízia BBC ukázať divákom dôvod, prečo si kúpiť farebný televízor, začala púšťať turnaje v hre podobnej biliardu, snooker. Len na farebnom televíznom prijímači mohli diváci vidieť, akú farbu majú jednotlivé gule.

Teraz sa nám snažia predajcovia techniky a už aj služieb nanútiť digitálnu televíziu a postupne aj televíziu vo vysokom rozlíšení HDTV. Pri HD si treba dávať pozor najmä na to, či kupujete televízor s podporou FullHD, alebo len HDready, ktoré neposkytuje plnú kvalitu videa a televízie vo vysokom rozlíšení. Otázkou však stále ostáva, čím chcú poskytovatelia digitálnej televízie zaujať divákov.

Takzvanou killer-application by mohla byť práve televízia vo vysokom rozlíšení, no nakoniec môže nastať situácia podobná tej pri mobilných sieťach tretej generácie. V ich prípade sa ukázalo, že toľko omieľané videohovory zďaleka nie sú pre ľudí dôvodom na to, aby si 3G telefón kúpili. Vďaka silnému marketingovému tlaku je však nakoniec používateľov 3G pomerne dosť.

Ak už ľudí nezaujme HDTV, čo potom? Elektronický televízny program na obrazovke televízora alebo nahrávanie televíznych programov?

A to si treba uvedomiť, že prezeranie si televízneho programu všetkých staníc na obrazovke je veľmi návykové. Možnosť posunúť si obraz späť o pár minút a pozrieť si akčnú scénu znovu, tiež nie je na zahodenie. Či sa preto rozhodnem kúpiť si o 15-tisíc korún drahší televízor, alebo dám 1500 korún za set-top box k starému? Ja možno áno, ale čo taká babka v dedinke na konci cesty. Veď jej takzvaní duchovia na obrazovke pri sledovaní Derricka neprekážajú.

Ak však bude chcieť televíziu pozerať, kúpa set-top boxu ju neminie, keďže rozhodnutie za ňu de facto urobila Európska komisia. Tá totiž stanovila dátum, kedy sa súčasné analógové vysielanie televízie v celej únii vypne - rok 2012. Tento nátlak sa nepáči súčasným televíziám, a možno ani divákom, ktorí budú musieť za sledovanie digitálnej televízie jednorazovo zaplatiť povedzme 1500 korún kúpou set-top boxu.