Hitom na českom internete je momentálne rozhovor s opitým vedcom o globálnom otepľovaní, ktorý v priamom prenose odvysielala a následne predčasne ukončila Česká televízia

17. okt 2007 o 0:01 Miloš Čermák

Podľa niektorých síce dotyčný sociológ hovoril lepšie než väčšina ľudí za triezva, no to nie je až také dôležité. Skôr je legitímna otázka, prečo opilca televízni zamestnanci do štúdia vôbec pustili a rozhovor nezrušili hneď. Hodil by sa im nový mobilný telefón od firmy LG, ktorý okrem iných funkcií obsahuje aj analyzátor alkoholu v dychu.

Okrem nedôverčivých televíznych produkčných ho budú môcť používať tiež šoféri, aby si pred jazdou skontrolovali, či nemajú v krvi alkohol. Ale analyzátor možno tiež inteligentne spojiť s ďalšími funkciami mobilného telefónu, a zariadiť tak, aby majiteľ nemohol v opitom stave volať na určité čísla. Napríklad svojmu šéfovi z práce alebo bývalému partnerovi či part­nerke.

Na iné čísla by naopak bolo možné volať iba pod vplyvom alkoholu, a to silným. Napríklad na zákaznícku linku vášho mobilného operátora. Bojím sa však, že sa tieto inovácie rozšíria aj na osobné počítače.

Aj z nich možno predsa v opitosti odosielať hŕbu hlúpostí, ktoré potom ráno človek ľutuje. Týka sa to rozčúlených žiadostí o zvýšenie platu, milostných návrhov či politických komentárov.

Tomu všetkému by sa dalo predchádzať! Má to však jednu malú nevýhodu. Možno by potom už nikdy nevyšli noviny.