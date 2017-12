Pustíme si počítače viac k telu?

Senzory na tele nás môžu upozorniť na ohrozenie zdravia, ale napríklad aj odhaliť vzťahy v kolektíve.

17. okt 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Hranatý počítač, ktorý vytŕča spod trička a je príliš ťažký na nosenie, alebo náramok veľkosti tenisovej loptičky? Vedci tvrdia – už sme z toho vyrástli. Riešenia, ktoré ponúkajú, by sa onedlho mohli objaviť aj v našom reálnom živote.

Zdravotnícka pomoc

Pokusy vedcov priniesť svetu počítače vhodné na nosenie na našom tele pre svoje nemotornosti donedávna vyvolávali úsmev na tvári. Tomu môže byť onedlho koniec. Na konferencii International Symposium on Wearable Computing v Bostone vedci predstavili viacero riešení, ktoré nemajú ďaleko od skutočného nasadenia.

Vedci zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu pre technológie sa sústreďujú na oblasť zdravotníctva. Malý senzor, ktorý možno pripnúť pod tričko, sníma používateľovo držanie tela a informuje ho, ak nie je ideálne a človeku hrozí, že ho bude neskôr bolieť chrbát. Informáciu vie odoslať do počítača alebo mobilného telefónu, prípadne používateľa upozorniť zvukom.

Iný senzor, umiestnený na opasku, má pomôcť pacientom po návšteve nemocnice – doktorom dokáže vysielať informácie o základných životných funk­ciách pacienta. Podobné riešenie, ale s väčším množstvom informácií, ponúka aj vyhotovenie na zápästie.

Dokonalé GPS

Stephane Beauregard z Nemeckej univerzity v Brémach na konferencii ukázal minipočítač určený pre požiarnikov a záchranárov. Vie sa spojiť so satelitom, určiť približnú polohu človeka a umožniť tak koordináciu v rámci tímu v teréne. Oproti ostatným doteraz predstaveným riešeniam má jednu výhodu: dokonale monitoruje polohu aj na ťažko prístupných miestach, kde klasické GPS systémy doteraz nemali šancu, pretože vyžadujú priamu viditeľnosť satelitu. Umiestnený je na šnúrke do topánok.

„Nie je to ešte ideálne riešenie, do roka by sme chceli predstaviť riešenie, ktoré bude priamo vnútri topánok, aby zariadeniu nehrozilo poškodenie vplyvom prostredia,“ povedal Beauregard na konferencii.

Zástupkyňa univerzity z Kobe predvádza displej, ktorý sa pripevní na hlavu a umožňuje písať japonské znaky oveľa rýchlejšie ako na bežnej klávesnici.

Zariadenie určí vašu náladu

Študenti z Massachusettského inštitútu pre technológie zasa predviedli prístroj, ktorý by mohol pomôcť pochopiť niektoré javy v sociálnej interakcii medzi ľuďmi. Počítač veľkosti medaily po pripnutí na krk dokáže sledovať gestá a reč pri komunikácii a informácie odosiela do počítača, ktorý ich ďalej spracuje.

Prístroj zaznamenáva napríklad to, koľko času človek trávi na poradách a koľko hovorí s inými ľuďmi. Vedci už riešenie testovali na dvadsiatich piatich zamestnancoch banky a podarilo sa im vďaka nemu zistiť niekoľko zaujímavých informácií o tom, ako zlepšiť vzťahy na ich pracovisku.

Podľa Daniela Olguina, jedného z autorov konceptu, by neskôr chceli zariadenia ponúknuť veľkým spoločnostiam, ktoré by na základe dát z neho mohli získať cenné informácie o tom, čo sa ich zákazníkom zdá byť nudné a akým informáciám naopak venujú zvýšenú pozornosť. „Uvádzacia cena jedného zariadenia by nemala prekročiť sto dolárov,“ povedal na konferencii Olguin.

Senzory očí

Zrejme najmenej nositeľné riešenie predstavil Yochinari Takegawa z univerzity v Kobe. Špeciálny senzor umiestnený pred očnou zreničkou má v kombinácii s klasickou klávesnicou pomôcť písať japonské znaky.

Riešenie založené na monitorovaní pohybu očí predstavil aj Carsten Mehring z Colorado School of Mines. Špeciálne slnečné okuliare majú vodičom a lyžiarom pomôcť ovládať MP3 prehrávač alebo mobil bez toho, aby museli spustiť zrak z miesta, na ktoré sa práve dívajú.