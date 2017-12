Sony vyrobí u nás budúci rok 3 milióny LCD televízorov

16. okt 2007 o 0:33 SITA

BRATISLAVA 15. októbra (SITA) - Novootvorená prevádzka zameraná na výrobu LCD televízorov spoločnosti Sony v Nitre plánuje v roku 2008 dosiahnuť výrobnú kapacitu 3 mil. kusov LCD televízorov ročne. V pondelok o tom informovala spoločnosť. Závod plánuje v budúcom roku zamestnávať 3 tisíc ľudí. "Výrobný závod spoločnosti Sony v Nitre je prvou výrobnou prevádzkou od obdobia vzniku LCD televízorov. To zohráva strategickú úlohu aj s ohľadom na našu výrobnú kapacitu,“ povedal výkonný riaditeľ Sony TV Group Takeshi Fukuda.

Sony začal s výstavbou nového závodu v Nitre minulý rok v novembri. V auguste tohto roka odštartovala firma skúšobnú výrobu prvých LCD televízorov, ktorá začiatkom októbra prešla do hromadnej výroby. Začiatkom budúceho roka plánuje Sony presunúť výrobné linky z trnavského závodu do Nitry. Po ukončení presunu liniek bude spoločnosť vyrábať LCD televízory v dvoch európskych mestách, a to v Nitre a v španielskej Barcelone. "Našim cieľom je samozrejme dosiahnuť vedúce a stabilné postavenie na trhu s LCD televízormi,“ konštatoval výkonný riaditeľ Sony Slovakia Hajime Ushida.

Nitriansky závod spoločnosti Sony je vybudovaný na pozemku o rozlohe 400 tisíc metrov štvorcových, pričom samotná výrobná budova má celkovo 60 tisíc metrov štvorcových. Celková suma investície do nitrianskeho závodu bola v objeme 73 miliónov eur. Spoločnosť Sony vyrába audio, video, komunikačné a IT zariadenia pre spotrebný trh, ako aj pre profesionálne trhy na celom svete. Spoločnosť Sony dosiahla za fiškálny rok, ktorý skončil 31. marcom 2007, konsolidovaný ročný obrat 55,83 miliardy eur a na celom svete zamestnáva približne 163 000 ľudí. V Európe dosiahla spoločnosť za fiškálny rok, ktorý končil 31. marca 2007 konsolidovaný ročný obrat 13,71 miliardy eur.