Greenpeace: iPhone obsahuje nebezpečné látky

Organizácia Greenpeace zverejnila vedecké testy iPhonu od Apple. Z nich vyplýva, že časti prístroja obsahujú zlúčeniny brómu a ftaláty.

15. okt 2007 o 13:05 Ivan Kahanec

Steve Jobs, šéf Apple, pritom podľa "zelených" v máji tohto roka prisľúbil, že produkty Apple budú "zelenšie".

Laboratóriá testovali 18 vnútorných a vonkajších súčiastok iPhonu. V polovici z nich bol nájdený bróm a jeho zlúčeniny, ktoré môžu podľa lekárov narušovať hormonálny systém človeka. Kábel slúchadiel zase obsahoval dva typy ftalátov, ktoré sú klasifikované ako toxické pre reprodukciu.

„O ftalátoch je dlhodobo známe, že spôsobujú zmeny pohlavného vývoja cicavcov. Aj keď sa ftaláty nesmú používať napríklad v hračkách a výrobkoch pre deti, pri výrobe mobilných telefónov zatiaľ zakázané nie sú. Ak však chce byť Apple zelenší, mal by sa snažiť o odstránenie týchto nebezpečných chemikálií z celej škály svojich produktov,“ povedal vedúci vedecký pracovník vo výskumných laboratóriách Greenpeace David Santillo.

Od roku 2006 testoval Greenpeace produkty firmy Apple už po tretíkrát. Podobné rozbory produktov MacBook Pro a iPod Nano v minulosti taktiež preukázali prítomnosť brómových spomaľovačov horenia, PVC a jeho nebezpečných prísad.

„Apple je pozadu za lídrami vo výrobe ekologickej elektroniky, ako je napríklad Nokia. Tá už totiž predáva mobilné telefóny bez PVC,“ povedala Kateřina Věntusová, koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko.

Okrem výskytu nebezpečných chemikálií kritizuje Greenpeace iPhone aj za niektoré technické riešenia, ktoré sťažujú recykláciu produktu po jeho vyradení z používania. Napríklad batéria je do telefónu iPhone prilepená a zatavená. To znemožňuje výmenu batérie a takisto to sťažuje oddelenie jednotlivých častí na recykláciu.

Apple uviedol iPhone na americký trh v júni a v Európe by sa mal začať predávať v novembri tohto roka.