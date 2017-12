Internetový prehliadač Firefox bude aj na mobiloch

15. okt 2007 o 12:31 Ivan Kahanec

V blízkej budúcnosti by sa mala zostriť konkurencia na trhu mobilných prehliadačov internetu. Okrem uzatvorených prehliadačov od Openwave, Internet Exploreru či Opere mini by mal pribudnúť Firefox.

Mike Schroepfer zo spoločnosti Mozilla to tvrdí v článku na svojom blogu. Záujem Mozilly o mobilné zariadenia vzrástol po tom, ako sa špecifikácie mobilných telefónov dostali do bodu, keď umožnia vývojárom Firefoxu využiť veľké množstvo existujúceho zdrojového kódu. Nebudú tak musieť vyvíjať úplne nový prehliadač.

Zatiaľ nie je známe, kedy bude mobilný Firefox k dispozícii, no podľa Schroepfera by to nemalo byť skôr, ako bude uvedený Firefox 3, respektíve určite nie skôr, ako v roku 2008.

Firefox príde, na rozdiel od počítačov, na pole, kde už konkurencia čiastočne funguje. V čase príchodu Firefoxu používalo vyše 95 percent návštevníkov internetových stránok Internet Explorer. Okrem prehliadača, ktorý dostane používateľ spolu s mobilným telefónom, si totiž môže bezplatne nainštalovať aj Operu mini.

Zdroj: mocoNews.net