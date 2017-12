DVD požičovní bude menej

Video či DVD požičovňa na skok od domu bude zrejme čoskoro len spomienka na časy, keď sa filmy nekupovali aj s novinami a nedali sa aj legálne požičať v pohodlí cez internet.

15. okt 2007 o 9:00 Zuzana Uličianska

BRATISLAVA. Predaj DVD filmov do požičovní a cez klasické obchody ostatným divákom tento rok rastie. V počte predaných kusov by mal byť prekonaný aj veľmi úspešný rok 2004, celkovo sa na to však na Slovensku minie menej peňazí. Lacnejšie sú DVD nielen, keď sa predávajú aj s novinami, ale aj v klasickom maloobchode. Za posledné dva roky klesla priemerná cena z úrovne 600 až 700 korún, na súčasných 300 až 400 korún.

Problém majú požičovne

Podľa Juraja Redekyho z PC_Space sa maloobchodu zatiaľ darí vyrovnávať s konkurenciou alternatívnych kanálov, cez kto­­ré sa dostáva k divákom oveľa viac diskov ako cez predajne.

V horšej situácii sú klasické „kamenné“ videopožičovne. Napríklad Intersonic ešte pred dvoma rokmi spolupracoval s tisíckou videopožičovní po celom Slovensku, dnes dodávajú svoje filmy už len do približne polovice.

Na podporu menších videopožičovní pritom robia distribú­tori aj rôzne akcie, filmy ponúkajú v balíčkoch, dávajú ich im skôr ako do väčších reťazcov.

Majiteľ viacerých videopožičovní Vladimíra Sitha odhaduje, že tento rok padnú požičovniam tržby o 40 percent.

„Tento rok bude prelomový, majitelia videopožičovní poč­kajú ešte do zimy. Potom sa rozhodnú, či svoje požičovne nezatvoria,“ hovorí Peter Gnebus z firmy Intersonic. Podľa neho sa určite čoskoro obmedzí celkový počet na jednu-dve v každom meste.

Virtuálne požičovne silnejú na úkor kamenných

Záujem o požičanie DVD ovplyvňuje najviac dostupnosť vysokorýchlostného internetu, vďaka ktorému si môžu sťahovať ilegálne aj tie filmy, ktoré u nás ešte nie sú ani v kinodistribúcii.

Ďalším výrazným faktorom sú veľmi lacné DVD, ktoré sa ponúkajú ako prílohy k časopisom a denníkom. Stáva sa, že legálne DVD sa dá kúpiť lacnejšie ako požičať si ho v požičovni.

Filmy „on demand“, ktoré na požiadanie prichádzajú priamo do domácností, ešte len začínajú ovplyvňovať videodistri­búciu, hoci počet ich po­užívateľov stále rastie.

Podľa Gneburu bude ich vplyv závisieť od toho, s akým časovým odstupom budú prevádzkovatelia týchto služieb ponúkať aktuálne novinky. Zatiaľ je ponuka obmedzená.

Firma Orange, ktorá video na želanie v rámci služby Orange doma zaviedla len pred niekoľkými týždňami, ponúka nateraz okolo 230 titulov. V rámci služby Magio spoločnosti T-Com je zatiaľ 270 titulov, každý mesiac pribudne ďalších tridsať. Počty klientov týchto služieb sa stále rátajú len na desaťtisíce, neustále však rastú.