Samsung SGH-Z170: predstavte si rôzne odtiene 3G

Keď sme vzali Samsung SGH-Z170 prvýkrát do ruky, zaujalo nás niekoľko detailov. Telefón je vysoký, tenký a má pomerne malý displej. Rozmery telefónu sú 117,5 x 48,5 x 9,3 milimetra a hmotnosť 90 gramov. Na dotyk je povrch Z170 príjemný, a to najmä jeho zadný kryt, ktorý je pogumovaný. Príjemne pôsobí aj klávesnica, ktorá je na prednej strane pod displejom. Nad displejom v rohu je umiestnená kamera pre videohovory. Na pravej bočnej strane je umiestnená spúšť fotoaparátu a na opačnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a krytý konektor pre nabíjačku alebo handsfree. Takmer celú zadnú stranu telefónu tvorí kryt batérie. Nad ním je vykrojený priestor pre objektív fotoaparátu. Pod krytom batérie, ktorý možno dať pomerne jednoducho dole, je okrem batérie a SIM karty aj slot pre pamäťové karty a konektor externej antény. Na zadnom kryte batérie je jemný výstupok, ktorý uľahčuje odnímanie krytu a zároveň nadvihuje hornú časť telefónu čím chráni objektív fotoaparátu pred poškriabaním.

Samsung SGH-Z170 je ďalším telefónom, o ktorom sa dá povedať, že ponúka videotelefonovanie pre masy. Otázkou už zostáva len to, či sa dostane do ponúk mobilných operátorov. Zaujímavosťou Z170 je, že aj v telefóne za málo peňazí je prehliadač kancelárskych dokumentov, čo býva výsadou drahších modelov. Zdá sa teda, že sa Samsung rozhodol vybaviť väčšinu, ak nie všetky svoje telefóny prehliadačom dokumentov. Telefón okrem toho ponúka štandardné funkcie pre svoju triedu.

Klávesnica je príjemná na dotyk, no jednotlivé klávesy sú delené len po riadkoch a napríklad tlačidlá 1, 2 a 3 sú fyzicky spojené. Vadí to v tom, že sú ťažšie nahmatateľné. Zdvih a tuhosť kláves je ukážková. Veľkosť kláves je primeraná a bude vyhovovať aj ľuďom s väčšími bruškami prstov. Jediný kláves, ktorý nefungoval podľa našich predstáv, je potvrdzovací kláves OK. Jeho zdvih je úplne minimálny a zväčša ani neviete, že ste kláves stlačili. Dá sa na to zvyknúť, no výrobcu to neospravedlňuje.