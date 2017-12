Externá batéria znásobí výdrž notebooku

I keď výrobcovia pre podnikové rady notebookov ponúkajú riešenia pre predĺženie ich výdrže až po hranicu 15 hodín, v spotrebiteľskej triede notebookov ide skôr o zriedkavosť ako štandard. Ako dosiahnuť v teréne výdrž, ktorá nie je obmedzujúca? My sme v te

ste uspeli s univerzálnou batériou MobiliT.

Výrobcovia notebookov so súčasnými technológiami príliš mnoho priestoru pre dosiahnutie dlhej výdrže v teréne nemajú. Obmedzuje ich formát notebooku a hmotnosť, ktorú sú používatelia schopní akceptovať. Na trhu je však viacero univerzálnych riešení, ktoré si poradia nielen s notebookom, ale aj s jeho perifériami. Riešenie, ktoré je dostupné na slovenskom trhu, sme otestovali v redakcii, aby sme vám prezradili, čo od neho možno očakávať.

„Placka“, ktorá neprekáža

Firmu A.C.Ryan pravdepodobne predstavovať netreba. Vo svojom portfóliu má množstvo doplnkov pre počítače, ktoré sú známe vďaka štýlovému dizajnu a parametrom. MobiliT nie je na trhu horúcou novinkou. Zaručene však ide o produkt, ktorý si pozornosť zaslúži.

Batéria má 600 gramov, čo sa na hmotnosti tašky s notebookom príliš nepodpíše. Výrobca volil ploché vyhotovenie zodpovedajúce približne tretine notebooku s hrúbkou 15 milimetrov. Hliníkové pláštenie s brúseným povrchom sa pri intenzívnom používaní pravdepodobne opotrebuje, nič to však nemení na húževnatosti. Výhodou je, že všetky konektory a ovládacie prvky sú zapustené pod povrch tela, takže pri manipulácii v teréne nič nestojí v ceste. Továrenské vyhotovenie je možné hodnotiť ako veľmi precízne, nedostatky neodhalí ani skúsené oko používateľa.

Batériu nie je možné k notebooku pevne pripojiť, takže počítajte s tým, že pri práci na kolenách je potrebné myslieť na to, kam ju umiestniť. Sedadlo vlaku či lietadla ponúka priestoru viac ako dosť, napájací káblik je dostatočne dlhý na to, aby mohla zostať batéria v batožine. S upevnením pomocou samolepiaceho suchého zipsu na veko notebooku príliš nepočítajte – vyššia hmotnosť by sa mohla podpísať na kratšej životnosti pántov.

Nabíjanie bez špeciálneho adaptéra

V externej batérii sú zapuzdrené Li-Ion články s celkovou kapacitou 6600 mAh. V porovnaní so štandardnými notebookovými batériami je kapacita viac ako štedrá. Používateľ sa nemusí zaoberať žiadnou špeciálnou nabíjačkou, ktorá by produkt predražila. Namiesto toho je možné siahnuť priamo po adaptéri, ktorý je súčasťou notebooku. Počíta sa so 16- alebo 19-voltovou platformou, nové notebooky s 20-voltovým napájaním však spolupracovali spoľahlivo. Nabíjací obvod sa sám prispôsobí zdroju energie tak, aby používateľ nemusel nič nastavovať. Či už sa rozhodnete nabiť akumulátor sieťovým adaptérom od notebooku, alebo siahnete po cestovnom riešení pre zapaľovač v automobile, všetko pracuje bezchybne. Dôležité je iba to, aby si konektorové redukcie rozumeli s vašou výbavou.

V balení je celkovo 6 napájacích redukcií, ktoré pokrývajú štandardovú prevahu trhu. Pri pokuse o skombinovanie batérie s mobilnou pracovnou stanicou HP Compaq nw8240 sme kvôli chýbajúcej redukcii neuspeli, ostatné notebooky v dosahu však svojimi konektormi do výbavy zapasovali. Dĺžka nabíjania sa líši v závislosti od výkonu použitého adaptéra. My sme dosahovali priemerný čas 4 hodín, čo predstavuje rozumnú, akceptovateľnú hranicu.

Výrobca v parametroch udáva, že batéria si svoje vlastnosti zachová približne 300 nabíjacích cyklov. Nie je to veľa, dobrou starostlivosťou a pravidelnou údržbou je však možné udržať kondíciu pod kontrolou. Ako sa však batéria bude správať v plnom nasadení, náš krátky, trojtýždenný test neodhalí.

Indikácia je nápomocná

Na novších notebookoch sa začínajú objavovať batérie, ktoré ponúkajú prehľad o stave i bez toho, aby boli pripojené k notebooku. Podobnú indikáciu používa i MobiliT. Tlačidlo po kliknutí aktivuje LED indikáciu, ktorá príslušným počtom rozsvietených dielikov napovie, koľko energie zostáva k dispozícii. Takýto prvok je takpovediac nutnosťou. Keďže batéria nedokáže odovzdať informácie o svojom stave operačnému systému, ide o jediný prvok, ktorý pomáha monitorovať stav.

Pri pripojení k notebooku je vhodné ponechať jeho základnú batériu osadenú. To preto, že ak externá batéria prestane pracovať, operačný systém by sa neukončil korektne. Keďže batéria pri dosiahnutí kritickej úrovne iba bliká a nepípa, používateľ si tento fakt nemusí všimnúť. Osvedčilo sa nám používanie s plne nabitou základnou batériou. Tá neplytvá energiou pri snahe o dobíjanie a notebook pracuje najprv s externým napájaním a následne so svojou zásobou energie.

Obslúži notebook i periférie

Batéria je vybavená dvojicou výstupov. Hlavný slúži na napájanie notebooku a ponúka na výstupe 16 alebo 19 voltov, ktoré je potrebné prepnúť mechanickým prepínačom. Batéria sa v teréne správa rovnako, ako konektor sieťového adaptéra na pracovnom stole.

Druhým konektorom je štandardizované USB, ktoré otvára cestu k univerzálnosti a všestrannosti. Nabijete v ňom MP3 prehrávač, mobilný telefón, odskúšali sme napájanie externého disku a problémy nerobila ani väčšia záťaž, akou je USB ohrievač na kávu či mobilná chladnička. Ak máte USB periférií viac, použiť je možné i rozdvojku. Energiu je možné čerpať súčasne z hlavného i USB konektora, na žiadne obmedzenia sme pri teste nenarazili.

Výdrž nesklamala

Pri testoch sme vyzbrojili svoje mobilné pracoviská doplnkovým akumulátorom. V bežnej prevádzke bez optimalizácie spotreby sa bonusová výdrž v závislosti od modelu notebooku pohybovala od 4,5 do 6,5 hodiny s tým, že po vyčerpaní energie prešiel stroj na svoj vlastný akumulátor. Vo všetkých testovaných notebookoch sme mali mobilné procesory z dielní Intelu. Spomínané hodnoty boli dosiahnuté v prípade, že bol akumulátor notebooku plne nabitý a notebook sa nesnažil „prelievať“ energiu do batérie notebooku.

Technické parametre: Kapacita: 6600 mAh * Vstupné napätie: 19-25V * Výstupné napätie: 16/19V + 5V USB * súprava konverzných konektorov * Životnosť: 300 cyklov * LED indikácia nabíjania a stavu * Rozmery: 220x130x15 mm* Hmotnosť: 600 g

Dostupnosť: http://www.agem.sk

Orientačná cena: 4442 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

V prípade, že bol akumulátor notebooku do polovice vybitý a elektronika spustila jeho nabíjanie, výdrž klesla približne o štvrtinu. V takomto scenári je potrebné počítať s určitou stratou energie a neefektívnosťou – elektronické meniče sa musia dvakrát postarať o konverziu napätia.

Externý akumulátor MobiliT z dielní A.C.Ryan v testoch ukázal, že je rozumným riešením doplnkového napájania notebooku v teréne, ak sa o túto možnosť nepostaral priamo výrobca prostredníctvom systémového príslušenstva. Robustné vyhotovenie priam nabáda k rutinnému používaniu v teréne, variabilita je vďaka širokej palete konektorov na dobrej úrovni. Aká by bola výdrž s vašim notebookom si môžete vypočítať sami – porovnajte kapacitu vo watthodinách s kapacitou batérie vášho notebooku a budete v obraze.