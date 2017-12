Zaručený elektronický podpis sa uplatní aj na notárskych úradoch

Zaručený elektronický podpis (ZEP), ktorý slúži na podpisovanie elektronických dokumentov sa začína presadzovať aj v praxi. Svedčí o tom projekt spoločnosti Ardaco a Notárskej komory SR, v rámci ktorého budú môcť klienti na 326 notárskych úradoch využívať

5. okt 2007 o 22:59 (sita)

ZEP na podpisovanie elektronických dokumentov.

Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila na piatkovej tlačovej konferencii spoločnosť Ardaco. Podľa spoločnosti sa môže ZEP v komerčnej sfére reálne nasadiť napríklad v sektore finančných služieb pri elektronickom poskytovaní úverov, v poisťovniach a stavebných sporiteľniach pri podpisovaní zákazníckych zmlúv a pri hromadnom podpisovaní pracovno-právnych zmlúv v organizáciách.

Tiež však nájde svoje uplatnenie aj v medzinárodnom elektronickom obchodovaní, kde sa papierové faktúry môžu nahradiť ich elektronickým ekvivalentom. ZEP je digitalizovaná obdoba ručného podpisu, kde totožnosť jeho autora je preukázateľne identifikovateľná.

Spoločnosť Ardaco sa už v minulosti podieľala na zavádzaní elektronických služieb. Jej poslednou referenciou je účasť na projekte elektronického obchodného registra (OR) prostredníctvom jednotného portálu verejnej správy. "Elektronický OR, na projekte ktorého sa podieľala naša spoločnosť pri realizácii elektronickej podateľne, zabezpečuje pre občanov jednoduchší prístup k jeho službám a pre spoločnosti vyšší komfort v podnikateľskej administratíve," informoval obchodný a marketingový riaditeľ spoločnosti Ardaco Igor Šenkarčin. "Príklad OR nám ukázal, že zo strany verejnosti je o elektronické služby zvýšený dopyt," dodal Šenkarčin.

Elektronický podpis je na trhu už niekoľko rokov a s jeho prvým plošným zavedením malo Ardaco skúsenosti už v roku 1997, kedy realizovalo projekt pre Colnú správu. "To bol dôvod, prečo sme boli oslovení Ministerstvom spravodlivosti SR (MS), aby sme sa podieľali na ich projekte ústredného portálu verejnej správy," uviedol riaditeľ produktov a služieb Richard Margala. Podľa Margalu prostredníctvom elektronickej podateľne OR sa denne podá približne dvadsať žiadostí.

MS od 1. augusta zaviedlo elektronické služby Obchodného registra SR (OR). "Elektronické služby OR sú prvými službami na ústrednom portáli verejnej správy, ktorých výstupom je elektronický dokument s právnou relevanciou určený aj na právne úkony," informoval v auguste minister spravodlivosti Štefan Harabin. Podľa ministra rozvíja justícia elektronickú komunikáciu s verejnosťou nielen v oblasti služieb OR, ale aj v oblasti civilných a obchodných podaní na súdy elektronickou formou.

Cieľom projektu je poskytnutie elektronických služieb OR občanom a podnikateľom. Projekt realizovalo MS na základe smernice Európskej únie a zákona o Obchodnom registri, podľa ktorého sa musia elektronické služby OR poskytovať na území Slovenska od 1. augusta 2007.

Spoločnosť Ardaco, ktorá podniká v oblasti informačnej a komunikačnej bezpečnosti v regióne Strednej Európy, vznikla v roku 2006 ako výsledok transformácie a integrácie obchodných a marketingových aktivít spoločnosti Infortrust a jej dcérskych firiem. Ardaco je tvorcom vlastných, medzinárodne patentovaných technológií a produktov, ktoré premieňa do riešení a služieb pre oblasť bezpečnosti mobilnej komunikácie, elektronického podpisu a ochrany dokumentov.