O2 Cocoon: hudobný telefón tretieho operátora s HSDPA

Kórejský výrobca mobilných telefónov Pantech pripravil pre mobilného operátora O2 štýlový hudobný telefón O2 Cocoon, ktorý má svojím dizajnom pripomínať zámotok.

5. okt 2007 o 7:50 Ivan Kahanec

Kórejský výrobca mobilných telefónov Pantech pripravil pre mobilného operátora O2 štýlový hudobný telefón O2 Cocoon, ktorý má svojím dizajnom pripomínať zámotok. Ide o vcelku slušne vybavený telefón s dvojgigabajtovou vnútornou pamäťou, fotoaparátom s automatickým ostrením a podporou HSDPA. MOBIL.SME.SK mal na testovanie k dispozícii britskú verziu telefónu bez slovenského menu a neoptimalizovanú pre slovenské siete. Nami testovaný telefón nebol blokovaný na žiadneho operátora.

Dizajn a klávesnica

Hoci rozmery Cocoonu nevyčnievajú z radu iných mobilných telefónov, pôsobí väčší. Možno za tých hľadať dva dôvody - telefón spredu a zozadu biely a nemá oblé či skosené hrany na bokoch. Kontrastne k prednej strane sú bočné, ktoré sú čierne. Rozmery telefónu sú 94 x 49 x 21 milimetrov a hmotnosť je 92 gramov. Povrch telefónu je príjemný na dotyk.

Telefón pôsobí kompaktne, a to nie len v zatvorenom, ale aj otvorenom stave. Zaoblená horná strana totiž zabezpečuje, že aj po otvorení telefónu ostáva jeho vonkajšia strana opticky spojená, kompaktná. Vnútri to už samozrejme možné nie je.

video //www.sme.sk/vp/1134/

Na dizajne O2 Cocoon nás zaujalo niekoľko vecí. Kryt batérie sa otvára posuvným tlačidlom umiestneným na bočnej strane telefónu. Ovládanie hlasitosti má na starosti kolečko, ktoré je umiestnené v kĺbe telefónu a je dobre prístupné bez ohľadu na to, či je telefón zatvorený alebo otvorený. No a asi naj(ne)viditeľnejším prvkom je diódový displej na prednej strane telefónu. V čase keď je neaktívny ho vôbec nie je vidieť. Ak však príde SMS správa, prichádza hovor alebo používateľ telefón zatvorí, ukáže sa. Ide v princípe o displej v štýle náramkových digitáliek, takže aj zobrazovaný obsah je obmedzený. Nad týmto displejom je rad piatich ikon - budík, správa, telefonát, batéria, tichý mód. Tieto ikony fungujú podobne ako schovaný displej.

Na prednej strane je okrem skrytého LED displeja aj objektív fotoaparátu a blesk. Na pravej bočnej strane sú tlačidlá na ovládanie hudobného prehrávača, posuvný hold a tlačidlo na zapnutie hudobného prehrávača a FM rádia. Okrem toho je v kĺbe pravý reproduktor. Na ľavej strane je ľavý reproduktor, konektor pre nabíjačku a handsfree, posuvná poistka krytu batérie a krytý slot pre pamäťové karty.

Po otvorení sa ukáže veľký displej, nad ktorým je umiestnená kamera pre videohovory. Na spodnej časti telefónu je klávesnica. Tá má dostatok priestoru a preto výrobca nešetril miestom. Jednotlivé klávesy sú vďaka tomu dostatočne veľké a ich tuhosť a zdvih sú primerané. S klávesnicou sa nám pracovalo príjemne.

O2 Cocoon Porovnajte parametre O2 Cocoon s iným telefónom v našom katalógu.

Displej

Hlavný displej telefónu už nepatrí k technologickej špičke, no má postačujúce parametre. Jeho rozlíšenie je 240 x 320 pixelov, uhlopriečka 2,3 palca a zobrazí 256-tisíc farieb. Displej zobrazuje farby verne a je dobre čitateľný aj na priamom slnku. Cocoon má aj vonkajší LED displej. Jeho prácu sme opísali vyššie. Vadilo nám však, že sa na ňom zmeškané udalosti zobrazovali len veľmi krátko, aj keď je túto dobu možné nastaviť, najviac však na 15 sekúnd.

Ovládanie

Ovládanie O2 Cocoon sa nijak zvlášť neodlišuje od telefónov iných značiek. Hlavným ovládacím prvkom je štvorsmerné tlačidlo okrúhleho tvaru s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho je dvojica tlačidiel na prijatie a odmietnutie hovoru a dvojica kontextových klávesov. Na ovládanie hlasitosti slúži koliesko umiestnené v kĺbe telefónu. K dispozícii sú aj špecializované tlačidlá na ovládanie hudobného prehrávača a FM rádia.

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je uzatvorený a pridávať ďalšie funkcie možno len vďaka java aplikáciám. Telefón ponúka prostredie MIDP 2.0.

Hlavné menu telefónu tvorí matica deviatich ikon, ktoré sú čiernobiele a svoju farebnosť nezmenia ani po tom, ako na ne príde kurzor. Hlavné menu sa môže zobrazovať aj ako zoznam alebo tak, že v spodnej časti displeja je rad ikon a nad ním sa zobrazuje len zvolená ikona. Ikony nie sú animované. Ďalšie submenu sú textové. V menu sa dá pohybovať aj pomocou číselných skratiek. Keď sme už pri rýchlosti, musíme spomenúť fakt, že menu je pomerne pomalé.

Oproti tradičným výrobcom je aj v softvéri telefónu niekoľko zaujímavostí. Tak napríklad na pohotovostnej obrazovke môže mať používateľ zobrazený čas v dvoch mestách sveta. V posdnej časti pohotovostnej obrazovky sa zobrazuje rad štyroch ikon. Ide o rýchle menu, do ktorého sa dá vstúpiť stlačením doprava alebo doľava. V rýchlom menu môže byť viac ikon, no ostatné nie sú viditeľné kým je menu neaktívne. Ak má používateľ spustený hudobný prehrávač, tak sa na pohotovostnej obrazovke zobrazuje názov skladby, meno interpreta, názov albumu, odohraný a ostávajúci čas skladby, hlasitosť, obrázok albumu, poradie skladby v playliste a celkový počet skladieb a aj grafické zobrazenie polohy v skladbe.

Funkcie

Telefón ponúka všetky základné funkcie strednej triedy. Je škoda, že nepodporuje prezeranie kancelárskych dokumentov doc a xls, rovnako tak pdf.

Telefónny adresár

Telefónny zoznam v telefóne má kapacitu 1000 mien a ponúka všetky štandardné funkcie, na ktoré sme zvyknutí. Ku každému menu možno uložiť niekoľko ďalších údajov. Zoznam kontaktov sa zobrazuje spolu s fotografiami pripojenými ku kontaktom a s vyhľadávacím boxom. Ak meno kontaktu nevojde do riadku, tak po príchode kurzora roluje sprava doľava. Zároveň sa vtedy zväčší fotografia. K fotografiám treba povedať, že sa zobrazujú takmer všade, kde sa zobrazujú kontakty. Teda pri vytáčaní hovoru, pri prichádzajúcom hovore alebo pri SMS aj MMS správach.

Vyhľadávanie medzi kontaktmi funguje tak, že sa po zadaní písmena kurzor presunie na prvý zodpovedajúci kontakt.

Telefónny zoznam možno synchronizovať s počítačom. Priama synchronizácia s MS Outlook však chýba. Dá sa to obísť cez súbor vo formáte csv (coma separated value), no nie je to práve komfortné riešenie.

Správy

O2 Cocoon podporuje posielanie SMS, MMS aj e-mailových správ. Editor SMS správ je štandardný - zobrazuje sa adresát, text, typ správy a odpočítavanie znakov. Editor pre SMS a MMS je spoločný a typ správy sa zmení po pridaní obrázku alebo videa do správy. Niekedy je však lacnejšie poslať textovú MMS ako SMS správu spojenú z viacerých správ. Zmeniť typ správy sa dá nie len pridaní multimediálnej prílohy, ale aj pridaním predmetu správy. E-mailový klient je porovnateľný s telefónmi iných výrobcov. Pri písaní správ možno využívať prediktívny slovník T9.

Multimédia

O2 Cocoon je hudobný telefón. Okrem špecializovaných tlačidiel na boku ponúka pomerne dobrý hudobný prehrávač a FM rádio s RDS. Prehrávač ponúka hudobnú knižnicu, čo znamená, že jednotlivé skladby sú v prehrávači roztriedené podľa názvu, interpreta, albumu či žánru. Okrem toho sú k dispozícii aj playlisty. Hudobná knižnica sa aktualizuje po každom reštarte telefónu, po výmene pamäťovej karty a po zapnutí telefónu. To trvá nejakú chvíľu, no nie je to tragické.

Počas prehrávania prehrávač zobrazuje meno interpreta, názov albumu a skladby, ovládacie prvky, odohraný a ostávajúci čas skladby, hlasitosť, žáner a spôsob prehrávania (náhodný, opakovanie). Okrem toho sa zobrazuje aj obrázok albumu a názov predchádzajúcej a nasledujúcej skladby. Po prvý krát sme sa stretli s možnosťou nastaviť čas, po ktorom sa má prehrávač vypnúť - 15, 30, 60, 90 minút a užívateľom nastavený čas. Nastavenie časovača sa však po skončení nevypne - pri ďalšom spustení prehrávania sa opäť odpočítava. Potešil nás prepracovaný ekvalizér s jedenástimi nastaveniami - normal, rock, jazz, klasika, pop, balada, naživo, plné basy, plné výšky a dve užívateľské nastavenia. Okrem toho je k dispozícii super bass, surround a možnosť nastavenia prostredia - žiadne, štúdio, koncertná sála, štadión.

Telefón možno využiť aj ako núdzový diktafón a nahrávať možno aj telefonáty. Druhá strana pritom nemusí o nahrávaní vedieť, keďže telefón na nahrávanie nijak neupozorňuje.

Dáta

Na prenos dát cez mobilnú sieť slúži v Cocoone GPRS a aj UMTS a HSDPA. Maximálne teda môže používateľ sťahovať dáta rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Chýba podpora Wi-Fi. Prenos dát na kratšiu vzdialenosť možno uskutočniť vďaka zabudovanej technológii bluetooth vo verzii 2.0 a s podporou stereo prenosov A2DP. Cocoon možno k počítaču pripojiť USB káblom. Chýba infraport.

Pripojenie na internet nefungovalo úplne korektne, no fungovalo. Posielanie MMS správ nefungovalo vôbec. Toto je však problém, ktorý vyrieši lokalizácia telefónu pre slovenský trh. Predávané kusy telefónu by teda nemali mať žiaden problém s dátovými prenosmi.

Pamäť

Pamäť telefónu patrí spolu s hudobným prehrávačom k silným stránkam tohto telefónu. Vnútorná pamäť má totiž kapacitu 2 gigabajty a je ju dokonca možné rozšíriť pamäťovými kartami microSD. Maximálne tak kapacita pamäte dosiahne 4 gigabajty.

Fotoaparát

V telefóne je zabudovaný dvojmegapixelový fotoaparát s bleskom a automatickým zaostrovaním. Maximálne rozlíšenie fotografií je teda 1600 x 1200 pixelov, prípadne 1200 x 1600 pixelov. Orientáciu fotiek je totiž možné ešte pred zosnímaním zmeniť. Pri fotení nie je mnoho nastavení, k dispozícii je napríklad vyváženie bielej či farebné efekty. Chýbal nám však nočný režim alebo makro mód.

Výrobca nedal na telefón špecializované dvojpolohové tlačidlo spúšte a teda musel zaostrovanie vyriešiť inak. Spravil to vcelku logicky - fotka sa zaostrí vtedy, keď potvrdzovacie tlačidlo dlhšie podržíte. Ostrenie sa zobrazuje na displeji. Fotiť sa však dá aj bez zaostrovania, čo môže v niektorých prípadoch zachrániť momentku. Výsledné fotografie sú priemerné.

Fotoaparát dokáže snímať aj video a to v maximálnom rozlíšení 240 x 320 pixelov, čo zatiaľ nie je bežné. Štandardne možno v iných modeloch nahrávať video s maximálnym rozlíšením 176 x 144 pixelov.

Zverejnené fotografie boli zmenšené na rozlíšenie 800 x 600 pixelov.

Batéria

O2 Cocoon má batériu typu Li-Ion s kapacitou 950 mAh, no výdrž telefónu nás nepresvedčila. Bez vypínania na noc nám telefón vydržal len tri, maximálne 3,5 dňa. Pri tejto kapacite batérie by sme očakávali lepšiu výdrž. Na druhej strane to môže byť spôsobené tým, že firmvér testovaného telefónu ešte nebol optimalizovaný pre slovenské mobilné siete. Sľubovaných 350 hodín pohotovosti však ani optimalizácia nespraví, no na to sme si už u výrobcov mobilov zvykli.

Celkové hodnotenie

O2 Cocoon od Pantechu sa, ako už názov telefónu hovorí, objaví len v ponuke mobilného operátora O2. Podľa náznakov z prostredia operátora by sa tento telefón mal objaviť aj na Slovensku. Telefón nás zaujal svojím dizajnom ale aj výbavou - dvojmegapixelový fotoaparát s automatickým ostrením, dvojgigabajtová pamäť s možnosťou rozšírenia a podpora rýchlych dátových prenosov cez HSDPA určite stojí za povšimnutie. Trochu nás sklamala výdrž batérie.