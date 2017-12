T-Mobile začal s rozširovaním svojej 3G siete

Mobilný operátor T-Mobile začal v poslednej dobe výrazne rozširovať svoju sieť tretej generácie UMTS. Pokrýva už aj okolie Bratislavy.

4. okt 2007 o 11:11 Ivan Kahanec

Hoci T-Mobile ešte donedávna tvrdil, že sieť UMTS nie je pre neho prioritou, v poslednej dobe investoval práve do rozšírenia tejto siete časť svojich investícií. Sieť navyše podporuje aj nadstavbu HSDPA, vďaka ktorej možno sťahovať dáta rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Okrem Bratislavy môžu rýchle pripojenie do internetu či videohovory využívať obyvatelia miest Pezinok, Modra, Senec, Zohor, Lozorno, Vysoká pri Morave, Rovinka, Slovenský Grob a Bernolákovo. SME.sk to potvrdil Martin Vidan z komunikačného oddelenia T-Mobilu. Informáciu priniesol server MobilMania.sk.



Pokrytie sieťou 3G z internetovej stránky T-Mobilu. Spoločnosť však už pokrýva väčšie územie.

T-Mobile smeroval v minulých rokoch nemalé prostriedky do siete FLASH-OFDM, ktorou pokryl pomerne veľkú časť Slovenska. Táto sieť umožňuje prenášať dáta maximálnou rýchlosťou do 5,3 megabitu za sekundu. Nevýhodou tejto siete je, že je zameraná len na prenos dát. Naopak sieť 3G/UMTS umožňuje aj telefonovanie a ďalšie funkcie, na ktoré sú používatelia zvyknutí.



Pokrytie sieťou FLASH-OFDM z internetovej stránky T-Mobilu. Na tejto sieti ponúka spoločnosť služby Rýchly internet.

Súčasné pokrytie 3G/UMTS od T-Mobilu nie je konečné. "Ešte do konca roka 2007 plánuje T-Mobile pokryť signálom UMTS/HSDPA ďalšie obce v okolí Bratislavy," povedal Vidan. Rozšírenie do iných krajov Slovenska zatiaľ nie je isté. Vidan však povedal, že spoločnosť o tom v súčasnosti uvažuje.

Sieť tretej generácie má aj Orange a niekoľko vysielačov spustil aj O2. Pokrytie Orangeu je v súčasnosti najväčšie a zahŕňa 125 miest, v ktorých žijú tri milióny obyvateľov Slovenska.



Pokrytie sieťou 3G z internetovej stránky Orangeu. Pokrytie je znázornené žltou farbou.

via MobilMania.sk