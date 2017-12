Operátori v Česku budú blokovať ukradnuté mobily

Kúpa podozrivo lacného telefónu v susednej Českej republike sa už nemusí oplatiť. Českí mobilní operátori totiž spustili v spolupráci s políciou službu blokovania ukradnutého mobilného telefónu. Služba funguje na základe jedinečného identifikačného čísla telefónu IMEI. Toto číslo sa dá zistiť po zadaní *#06# na klávesnici telefónu. Informoval o tom portál mobil.cz.

Databáza ukradnutých telefónov na českom internete už síce funguje od roku 2001, no zatiaľ ju operátori nevyužívali a - hlavne - neblokovali prihlásenie týchto telefónov do siete. Klienti mobilných operátorov si mohli dať doteraz zablokovať len ukradnutú SIM kartu, čím sa zabezpečili pred prípadným vysokým účtom. Toto je možné stále a aj bez polície.

Postup blokovania je v Česku pomerne jednoduchý. Prvým krokom po tom, keď majiteľ telefónu zistí, že mu bol ukradnutý, je stále zavolanie na infolinku operátora a zablokovanie SIM karty. Potom sa treba obrátiť na políciu a celú krádež nahlásiť. Na to, aby polícia respektíve operátori mobil zablokovali, si treba na policajnú stanicu doniesť doklady, ktoré jednoznačne preukážu vlastníctvo telefónu. To môže byť účtenka, faktúra, krabica či záručný list, na ktorom je uvedené číslo IMEI. Ak nie je poškodený majiteľom telefónu, musí mať so sebou aj plnú moc, ktorá však nemusí byť úradne overená.

Následne polícia zapíše IMEI ukradnutého telefónu do spoločnej databázy a operátori následne zablokujú daný telefón vo svojej sieti. "Zablokovanie prebehne do 24 hodín od nahlásenia krádeže," povedal český policajný prezident Oldřich Martinů.

Databázu ukradnutých mobilných telefónov možno nájsť na adrese http://www.mvcr.cz/mobily. Do boxu stačí napísať IMEI číslo telefónu a systém overí, či je telefón kradnutý alebo nie. Na stránke je napísaný aj postup pri blokovaní ukradnutého telefónu.

Zdroj: mobil.cz

Systém nie je nepriestrelný (Komentár)

Aj keď je systém blokovania ukradnutých mobilných telefónov správnym krokom k zníženiu ich krádeží, nie je to stopercentný liek. Zmeniť IMEI telefónu totiž nie je nemožné, práve naopak. Po zmene IMEI je samozrejme možné telefón ďalej používať. Treba však dodať, že zmena IMEI čísla telefónu je nezákonná, no zastaví to zlodeja? Blokovanie telefónov cez IMEI tak odradí skôr zlodejov amatérov, ktorí nemajú prístup k možnosti zmeny.

Druhá vec je, že mobilný telefón nemusí skončiť v bazáre v Česku, ale môže byť dobrým vývozným artiklom napríklad na Slovensko, kde takýto register zatiaľ nie je. A aj keby bol, je otázne, či by bol prepojený z českým. To isté platí samozrejme aj pre iné krajiny.

Do hry by mali vstúpiť aj výrobcovia mobilov. Veď práve od nich závisí, či sa dá v telefóne IMEI číslo zmeniť, alebo nie. Len výrobca totiž môže zabezpečiť identifikačné číslo telefónu tak, aby ho nebolo možné zmeniť. Alebo aby to bolo také zložité a nákladné, že by sa to neoplatilo robiť.

Hm, ako sa môže bežný zákazník v bazáre chrániť? Prvým krokom je samozrejme odskúšanie funkčnosti telefónu ešte pred jeho zakúpením, a to vrátane zavolania na nejaké druhé číslo. Okrem toho by sa mal zákazník pozrieť pod batériu, kde je IMEI číslo napísané a porovnať ho s IMEI, ktoré je uložené v pamäti telefónu (*#06#). Ak čísla nesedia, zariadenie nekúpiť.

Popri registri kradnutých mobilov by mala polícia začať kontrolovať bazáre mobilov a záložne či nepredávajú a neodkupujú kradnuté telefóny. Jednou z foriem, ako zistiť, či je majiteľ bazáru poctivý, je agent provokatér.

A netreba zabúdať ani na podnikavcov. Veď na odblokovávaní telefónov, ktoré bolo možné využívať len v sieti jedného mobilného operátora, sa dalo zarobiť veľké množstvo peňazí. Bude to pri zmenách IMEI čísel iné?

Áno, register kradnutých telefónov a ich následné blokovanie je krok vpred, no nie je to konečné riešenie.