Dolár zasa klesol. Moderátorka správ sa pýta prominentného analytika: „Oplatí sa teraz kupovať doláre?“ Finančný analytik po chvíli odpovie: „Sú dve možnosti. Alebo bude pokles doláru pokračovať, alebo sa zastaví. V prvom prípade sa nepochybne nákup dolár

3. okt 2007 o 0:00 Miloš Čermák

u oplatí.“

Chcel by som byť finančným analytikom. Potom by som určite mal bystrú odpoveď na otázku, či sa oplatí kupovať akcie Googlu. Už sú zasa na historickom maxime! V auguste klesli pod päťsto dolárov a zavládla panika. Teraz zasa vystúpili nad 570 dolárov a mohli by sa dostať až na 700 dolárov! Samozrejme, len ak neklesnú na dvesto.

Peniaze však možno na Googli zarobiť aj inak. Jeden Američan pochádzajúci z Tanzánie podal na firmu žalobu, lebo firma „ukradla“ meno tanzánijskému kmeňu Gogo. Podľa médií podal i druhú žalobu, a to na firmu Yahoo. Jej meno vraj zasa poškodzuje tanzánijský kmeň Yao. Žalobca tvrdí, že sa celou vecou cíti osobne dotknutý. Jeho dedo bol totiž z kmeňa Gogo, zatiaľ čo babička z kmeňa Yao. Muž žiada desaťtisíc dolárov pre všetkých žijúcich príslušníkov oboch kmeňov.

Môj dedo z otcovej strany pochádzal z malej dediny neďaleko Prahy. Pokiaľ si spomínam, tak vždy hovoril, že to bola taká malá pr... ehm ... to sa do stĺpčeka nehodí. Určitú šancu v tom však vidím. Nepozná niekto adresu právnikov firmy Dell?