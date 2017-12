S filmovými trhákmi na kolenách (3 x prenosný DVD prehrávač)

I keď boom notebookov odvracia pozornosť od prenosných DVD prehrávačov, na pultoch predajní sa s nimi môžete stretnúť bežne. Sú energeticky nenáročné, dostatočne malé na to, aby sa v stiesnenom priestore automobilu alebo autobusu vmestili na kolená a nera

4. okt 2007 o 1:30 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag, gran)

z dokážu prehrať i to, čo im podstrčíte na pamäťovej karte, USB kľúči či na iPode.

Tentokrát sme pri teste neoslovili výrobcov, ale navštívili sme kamennú predajňu, v ktorej sme sondovali aké možnosti prehrávače ponúkajú, a čo sa predáva. Po rozhovore s predajcami sme sa zamerali na modely Panasonic DVD LS-80, Philips DCP750 a Philips PET730, ktoré sme si z Datartu odniesli do redakcie na trojtýždňový test. V najbližšom čísle magazínu S-Bajt, ktoré vychádza 16. 10., sa dozviete, ako prenosný DVD prehrávač kupovať. Dnes vám prezradíme, čo môžete očakávať od trojice testovaných modelov.

Philips DCP750

Zvonka upúta nalešteným bielym povrchom, vo vnútri je opláštený matným čiernym plastom. Hravosť, ktorú dali do práce dizajnéri, ho neopúšťa ani na strane technológií. Poradí si nielen s optickými médiami najpoužívanejších formátov, ale aj so súbormi na SD karte, alebo licencovanými multimédiami v iPode piatej generácie.

Už pri prvom zoznamovaní je zrejmé, že sa dizajnéri snažili do malého zariadenia vtisnúť elegantný moderný look, ktorý osloví ako mužov, tak i ženy. Z detailov prehrávača dýcha jemnosť, ktorá je pretkaná tvrdými technológiami. Symbióza analógu s digitálom je skutočne na mieste.

Displej je k telu prehrávača pripojený stredovým kĺbom, ktorý umožňuje nielen sklápanie, ale aj otáčanie do strany. To preto, aby bolo možné pre úsporu miesta prehrávač úplne zaklopiť s tým, že displej zostane prístupný z jeho hornej strany. To, že tlačidlá zostanú blokované, nie je prekážkou – v základnej výbave je infračervený diaľkový ovládač. Keďže je zapustený do kolísky pre iPod, môžete ho mať stále so sebou.

Širokouhlý displej formátu 16:9 má uhlopriečku 7 palcov a rozlíšenie 480x234 bodov. Zobrazenie je kontrastné a dynamické, jas je možné regulovať analógovým kolieskom na ľavom boku základne. Farebné podanie nás prekvapilo širokým záberom odtieňov, neprehliadli sme ani veľký dynamický rozsah zobrazenia. Displej je optimalizovaný pre sledovanie z bočných uhlov a má povrch, ktorý minimalizuje prenikanie okolitého osvetlenia k panelu. Znamená to, že ani v exteriéri sme nenarazili na problémy so sledovaním filmov. Silnejšie podsvietenie na spodnej strane displeja je však neprehliadnuteľné.

Vzhľadom na malú uhlopriečku sa dá ponúkané rozlíšenie akceptovať, treba však počítať s horšou čitateľnosťou textov. Znepokojenie však vyvoláva blikanie, ktoré vzniká na kontrastných horizontálnych líniách. Chvenie je badateľné v systémovom menu prehrávača a na okraji filmu, ak je jeho formát širší ako 16:9. V takýchto prípadoch sa nám osvedčilo použiť funkciu zoom, ktorá vyplní orezom filmu celú plochu displeja.

Pri sledovaní filmov sme boli s kvalitou zobrazenia spokojní, detailnosť prekreslenia bola pri DVD nosičoch kompromisom. Naopak, videá v nižšom rozlíšení z iPodu a pamäťovej karte vyzerali na displeji prirodzene, rovnako ako na obrazovke notebooku.

Optická mechanika podporuje formáty CD a DVD; dvojvrstvové médiá a disky DVD-RAM podporované nie sú. Pre mechaniku je typická mierna hlučnosť a nie príliš rýchly nábeh pri načítavaní diskov. Pri sledovaní optických nosičov reprodukciu neprerušia ani silné vibrácie. Prehrávač má dostatočne veľkú vyrovnávaciu pamäť na to, aby ho prerušenie čítania neprekvapilo. Okrem mechaniky je prehrávač vybavený aj slotom pre pamäťové karty SD/MMC. Karta po zasunutí z polovice pretŕča, takže opatrnosť by mala byť pri manipulácii samozrejmosťou. Prehrávač sám rozozná zasunutie karty rovnako, ako zasunutie disku, takže po načítaní ihneď spustí prehrávanie alebo otvorí okno súborového manažéra.

Vychytávkou tohto modelu je dock pre prehrávače iPod piatej generácie, ktoré možno v kapacitách 30, 60 a 80 gigabajtov zasunúť do prehrávača tak, aby neprekážali. iPod nahradí diaľkový ovládač a vyzbrojí stroj množstvom multimédií zo zabudovaného disku. Keďže prehrávač využíva audio-video výstup iPodu ako zdroj signálu, na displeji zobrazí všetko, čo samotný iPod prehrá. Dobrou správou je, že na rozdiel od niektorých prehrávačov na trhu je výdrž batérie pri prehrávaní z iPodu dlhšia, ako pri použití optických nosičov.

Batéria je v prehrávači pevne zabudovaná a výrobca v parametroch udáva 3-hodinovú výdrž. My sme sa dopracovali k dvom hodinám a štyridsiatim piatim minútam pri prehrávaní z diskov. Pri použití iPodu dosahuje výdrž batérie približne 5 hodín, pretože dekódovanie videa zabezpečí priamo prehrávač napájaný svojou batériou a optická mechanika prehrávača nebeží.

Prehrávač si poradí so záznamom vo formátoch MPEG2, DivX a MPEG4, pri prehrávaní titulkov zo samostatného súboru nie je správne zobrazovaná diakritika. Keďže sú biele a nemajú okraj alebo podklad, na svetlých častiach scény sú nečitateľné.

Dostupnosť: http://www.datart.sk/...

Orientačná cena: 6790 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

Audio je stráviteľné vo formátoch MP3 a WMA, samozrejmosťou je prezeranie fotografií vo formáte JPEG. Ovládanie je vďaka prehľadnému – i keď nie lokalizovanému – firmvéru bezproblémové, používateľ má k dispozícii kompletnú súpravu funkcií, s ktorou je zvyknutý pracovať na stolovom prehrávači.

O tom, že diaľkový ovládač však nie je iba na ozdobu, svedčí skutočnosť, že nie všetky tlačidlá sú dostupné i na tele prehrávača, alebo ich používanie nemusí byť najjednoduchšie. Napríklad prepínanie vstupov pomocou tlačidla SOURCE je kvôli pomalej odozve a strácajúcim sa návestiam skôr experimentovaním, ako používaním.

Okrem dvojice slúchadlových výstupov a 9-voltového napájacieho konektora je prehrávač vyzbrojený aj samostatnými kompozitnými audio-video vstupmi a výstupmi.

Prehrávač Philips DCP750 je atraktívny hlavne pre majiteľov iPodov, ktorí si zvykli na ich malých obrazovkách prezerať filmy a videocasty z internetu. 7-palcový displej ponúka pri sledovaný vyšší komfort, pevné previazanie s iPodom je skutočne namieste. Batéria má priemernú výdrž postačujúcu na prehliadnutie jedného filmu z disku, alebo dvoch z iPodu, zabudovaný SD slot osloví tých, čo filmy na jedno pozretie nezvyknú napaľovať.

Panasonic DVD LS-80

Vďaka netradičnému dizajnu s futuristickými prvkami tento prehrávač rozhodne neprehliadnete. Výrobca sa snažil do konštrukcie zaniesť nielen praktické mechanické prvky, ale aj materiály a povrchy, ktoré nepatria medzi najbežnejšie. Za všetkými zvláštnosťami sa skrývajú dve veci – praktické uchytenie displeja na dvojitom kĺbe a bezpečnosť pri jazde v automobile. Ide o jediný z testovaných prehrávačov, ktorý má bezpečnostný certifikát pre používanie v automobile. Súčasťou dodávky je i robustná montážna sada z plastu pre upevnenie na opierky predných sedadiel.

8,5-palcový displej na dvojitom výklopnom kĺbe pôsobí na prvý pohľad impozantne, v skutočnosti sme však zažili sklamanie, ktoré má na svedomí nie príliš kvalitné zobrazovanie zodpovedajúce šedému priemeru. Displej je vyhotovený vo formáte 16:9 a do vienka dostal rozlíšenie 480x234 bodov. Obraz je príliš „hrubý“ a detaily chýbajú nielen v jemnejších častiach scény, ale aj pri textoch v menu diskov. Displej má slabý dynamický rozsah, chýba mu možnosť úpravy kontrastu a kresba sa stráca v jasných i tmavých častiach scény. Ak sa však dokážete s nízkou kvalitou zobrazenia uspokojiť, veľkú uhlopriečku si budete chváliť. Nič nemožno vyčítať ani sledovaniu displeja z bočných uhlov.

Dvojitý kĺbový úchyt kopíruje línie písmena Z. Pomocou spodného kĺbu je možné displej otvoriť podobne ako na notebooku, vrchný kĺb umožňuje priblížiť displej k čelu prehrávača, alebo ho preklopiť smerom nahor tak, aby hlavné ovládacie prvky zostali používateľovi prístupné. Aby bola manipulácia s displejom pohodlná, jeho spodná časť je vybavená kolieskami.

Ozvučenie prehrávača je veľmi dobré, umiestnenie reproduktorov na okrajoch displeja zachováva pocit stereofónneho zvuku. Regulácia hlasitosti je digitálna, prostredníctvom dvojice tlačidiel, ich umiestnenie však nie je najšťastnejšie. Ak držíte prehrávač v rukách, často sa stáva, že na tlačidlá nevedomky kliknete. Chýba aj tlačidlo pre okamžité umlčanie zvuku. Dostupné sú dva slúchadlové výstupy a stereofónny linkový výstup.

Batéria je odnímateľná a výrobca sľubuje výdrž na hranici 6 hodín. Realita je však úplne iná – deklarovaný čas sme dosiahli iba s ťažkosťami vtedy, ak sme jas displeja stiahli na minimum a k prehrávaču pripojili slúchadlá. Obraz je však v takomto režime takmer nesledovateľný, takže reálnu výdrž treba hodnotiť pri štandardnom nastavení zobrazenia a ozvučení. Pri testoch sme sa dostali iba jemne za hranicu 3 hodín, takže ak očakávate viac, nezostáva vám nič iné, ako dokúpiť si ešte jednu batériu. Prehrávač si však po vypnutí nepamätá, kde ste pri sledovaní skončili, takže si film budete musieť pretočiť ručne.

Ovládanie je riešené prehľadne usporiadanými tlačidlami, diaľkový ovládač chýba – dostupný je iba pri vyššom modeli LS82. Používateľ zvláda ovládanie intuitívne bez toho, aby musel siahnuť po návode.

Pravdupovediac, ovládanie je totožné so systémom, ktorý ponúkajú stolové prehrávače. Čo však zamrzí, to je absencia slovenskej a českej lokalizácie. Titulky sú zobrazované s plnou diakritikou bezchybne.

Prehrávač si poradí s nosičmi vo formátoch CD, DVD a DVD-RAM, poradí si aj s dvojvrstvovými napaľovanými médiami. Okrem nosičov vo formáte DVD-Video dokáže spracovať filmy z internetu vo formátoch MPEG4, digitálne fotografie JPEG a hudbu vo formátoch MP3 a WMA. Prehrávač je plne certifikovaný pre DivX; QPEL a GMC pracujú bezchybne. Pracovať je možné iba s multimédiami na optických nosičoch, USB port alebo čítačku pamäťových kariet by ste hľadali na prehrávači márne. Optickú mechaniku hodnotíme ako extrémne tichú a rýchlu, antiotrasový elektronický systém zamedzuje výpadkom pri prehrávaní aj pri extrémnych vibráciách.

Dostupnosť: http://www.datart.sk/...

Orientačná cena: 8990 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

Ovládateľnosť je pri prehrávaní intuitívna, prehliadať možno i vnorené priečinkové štruktúry. Chýba však trochu podpora playlistov, prehrávania súborov v náhodnom poradí a tvorby záložiek. Z pohľadu konektivity s okolím je prehrávač skutočne skromný – k dispozícii je iba kompozitný zdieľaný vstup/výstup doplnený o stereofónne analógové audio. Čo však poteší motoristov, to je pribalená súprava pre sledovanie v automobile a CL adaptér pre napájanie v automobile.

Panasonic DVD-LS80 pôsobí síce na prvý pohľad vznešene a nadštandardne, jeho možnosti zobrazenia a konektivita s okolím zodpovedajú slabému priemeru, ktorý trh ponúka. K dispozícii je veľká uhlopriečka displeja, rýchla a tichá mechanika, ako aj bezproblémová podpora formátov. V tejto triede a cenovej kategórii však človek očakáva rozhodne viac – vyššie rozlíšenie displeja, väčší dynamický rozsah, lokalizáciu a viac periferiálnych konektorov.

Philips PET730

Patrí medzi najútlejšie 7-palcové modely na trhu a výrobca ho navrhol pre používanie v automobile. Čierno-biela farebná kombinácia a zaoblený dizajn typický pre prehrávače Philips nechýbajú ani v tomto prípade, vo vnútri však cítiť jemnejšie spracovanie detailov s dôrazom na ľahký industriálny „look“. Prehrávač je dodávaný s držiakom do automobilu, CL adaptérom a infračerveným diaľkovým ovládačom.

Pri 0,8-kilogramovej hmotnosti a 33-milimetrovej hrúbke možno povedať, že ide o prehrávač v slim vyhotovení, ktorý vo vaku či batožine neprekáža, a s trochou odvahy vojde i do dámskej kabelky. Aby výrobca jeho subtílnosť navodil i vizuálne, vo vnútri kombinuje lesklé čierne plasty s matným hliníkom.

Displej je osadený na dvojici vyklápacích kĺbov a výrobca zvolil osvedčenú 7-palcovú platformu formátu 16:9. Rozlíšenie dosahuje základných 480x234 bodov, podsvietenie rovnomerné. Ani tento model však svojim technologickým limitom neušiel a používateľovi neunikne blikanie (i keď jemnejšie ako pri prvom modeli) kontrastných horizontálnych línií. Pri sledovaní filmových titulov bola kvalita obrazu jemne nad hranicou priemeru, prednastavené hodnoty produkovali slabšiu hĺbku farieb. To sme však rýchlo napravili pomocou korekcií. Podobne ako na LCD monitore, i v tomto prípade firmvér ponúka nastavenie jasu, kontrastu a farebnosti.

Optická mechanika si poradí so zaužívanými CD a DVD formátmi, dvojvrstvové médiá a disky DVD-RAM podporované nie sú. Mechanika je tichá, spokojní sme boli aj s rýchlosťou načítavania médií a jej správaním pri vibráciách. Bonusom je zabudované USB rozhranie, ktoré si rozumie so všetkými zariadeniami formátu USB Mass Storage. Pripojiť doň môžete nielen USB kľúč, ale aj MP3 prehrávač alebo digitálny fotoaparát. Podpora formátov zodpovedá štandardu, pri prehrávaní audia a videa sme nenarazili na žiadne anomálie či obmedzenia.

Používateľské rozhranie prehrávača nie je lokalizované, treba však pochváliť jeho technickú, ba priam strohú jednoduchosť. Sprístupňuje očakávanú súpravu funkcií a pre používateľa je viac oporou, ako čímsi neznámym. Diaľkový ovládač ponúka doplnkový komfort, v plnej miere je však prehrávač možné ovládať i prostredníctvom tlačidiel umiestnených na jeho tele. Experimentálny päťsmerový ovládač však vyžaduje trochu cviku a pri prvom stretnutí vás môže nemilo prekvapiť. Ide však iba o prvý dojem, ktorý sa po niekoľkých dňoch úplne vytratí. I keď voľne plávajúci kovový disk pôsobí nie veľmi dôveryhodne, pracuje rovnako spoľahlivo, ako všetky ostatné ovládacie prvky.

Z vstupov a výstupov možno siahnuť po dvoch jackoch pre pripojenie slúchadiel, dvojici kompozitných a/v vstupov a výstupov, pre priaznivcov lepšieho externého ozvučenia je dobrou správou aj prítomnosť digitálneho koaxiálneho výstupu pre audio.

K čomu sme sa však pri testovaní neprepracovali, to je výdrž zabudovanej batérie. Výrobca udáva tri hodiny. Prehrávač, ktorý sme vybalili z novej škatule, však bez pripojenia k napájaciemu adaptéru nefungoval. I keď firmvér identifikoval akumulátor ako plne nabitý, mobilnej prevádzky sme sa nedočkali. Pravdupovediac, na výmenu chybného kusu za nový sme si čas nenašli.

Dostupnosť: http://www.datart.sk/...

Orientačná cena: 5690 Sk

Hodnotenie: * * * * * (4/5)

Súčasťou dodávky nie je iba CL adaptér pre napájanie v automobile, ale aj montážna súprava pre upevnenie na opierku sedadla. Pôsobí pevným a robustným dojmom, prehrávač sa na ňu pripája prostredníctvom skrutky, podobne ako fotoaparát na statív. Celé riešenie pôsobí viac ako dobrým dojmom.

Philips PET730 pôsobí uhladeným a útlym dojmom, výrobca však prehrávač neukrátil o žiadnu z bežných funkcií, ktoré ponúkajú ostatné prehrávače na trhu. Namiesto toho mu pridal do vienka súpravu na zabudovanie do automobilu a vyzbrojil ho USB portom, ktorý rozširuje jeho možnosti. Či už zohrá úlohu ako dobre vybavený hudobný jukebox, alebo sa preň rozhodnete pre krátenie chvíľ pri cestovaní, ide o spoľahlivý stroj.