Mobilná elektronika bude mať (snáď) rovnaké konektory

Firmy zaťažujú spotrebiteľov technologickými komplikáciami viac, ako je potrebné. Na trhu sú desiatky formátov optických médií, pamäťových flash kariet a v segmente napájacích a komunikačných konektorov je situácia ešte horšia. Veci sa však pomaly menia k

29. sep 2007 o 21:00 (mg)

lepšiemu.

Firmy Nokia, Samsung, Motorola, LG a Sony Ericsson vytvorili technologické fórum s názvom Open Mobile Terminal Platform, ktorého cieľom je zjednotiť napájacie a komunikačné konektory mobilných telefónov. Výsledkom spolupráce má byť dohoda, ktorá by presne vymedzila jednotné pravidlá, ktoré by umožnili vzájomnú zameniteľnosť príslušenstva a kabeláže. Štandardom sa stane multifunkčný USB konektor.

Nebolo by na škodu, ak by sa k rovnakej iniciatíve pripojili i výrobcovia notebookov, vreckových prehrávačov a PDA, aby sa trh s príslušenstvom zjednotil. Načo sú nám v domovoch a kanceláriách desiatky adaptérov nepretržite zasunutých v zásuvke a káblov, o ktorých človek stráca prehľad, k čomu vlastne sú? Jednotná platforma by riešila nielen ekológiu, ale aj prípadné problémy pri riešení drobných zlyhaní.