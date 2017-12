Project Gotham Racing 4 - preteky za každého počasia

28. sep 2007 o 13:32 Ján Kordoš

Project Gotham Racing 4. A že je načo sa tešiť! Keď sa medzi hráčmi spomenie názov spoločnosti Bizzare Creations, všetci si okamžite v mysli vyjavia preteky Project Gotham Racing. Za posledných niekoľko rokov, čo sa venujú vývoju pre Xbox , respektíve Xbox 360 však Bizzare Creations nevydali žiadnu zlú hru. Tentoraz vám predstavíme ich. A že je načo sa tešiť!

Pohľad do histórie nám odhalí pomerne očakávaný fakt. S príchodom prvého Xboxu vtrhli Bizzare Creations na túto platformu s chytľavým prvým dielom akčného pretekania. Nešlo o úplne arkádovú záležitosť v štýle Ridge Racer, no simulácia to rozhodne nebola. Druhý diel potvrdil stúpajúcu kvalitu i nadobudnuté skúsenosti vývojárov a online hranie dodalo rýchlym kolesám dlhšie očakávaný adrenalín. Tretí diel asistoval pri launchi Xboxu 360 a mnohí ho považujú za jednu z najkvalitnejších hier pre novú platformu. Medzitým sme sa dočkali jednoduchých hier, ktoré by sme vôbec nepriradili veľkému štúdiu, no neskutočná chytľavosť sa odzrkadlila na úspešnosti týchto projektov. Všetci veľmi dobre poznáme arkádu Geometry Wars, no ani druhá jednoduchá hračka nezapadla prachom a patrí medzi naše obľúbené. Boom Boom Rocket sa sústredil na jednoduché stláčanie správnych tlačidiel do rytmu hudby, čím hráč tvoril ohňostroj nad mestom. Znie to bláznivo? Až dokým si to sami nevyskúšate.

Poďme sa však venovať hlavnej téme dnešného dňa, Project Gotham Racing 4. Už o niekoľko dní príde do našej garáže nablýskaný tátoš, ktorý má už dlhší čas objednanú rezerváciu na 12.októbra. A že bude o čo stáť, dosvedčujú i hodnotenia, ktoré dokonca v niektorých prípadoch prevyšujú oslavné ódy na Halo 3. Zanedbateľný fakt? Nemyslíme si. Hoci ide už o štvrté pokračovanie, do každého dielu sa tvorcom podarilo vniesť správny pomer noviniek a zachovaných zvyklostí, čím nikdy nestratili svojich priaznivcov a pribudli noví. Môžeme sa na to pozrieť z pohľadu grafiky, ktorá podľa obrázkov vyzerá až nereálne a tešíme sa na vyšperkované prostredie okolia trate. To však nebude všetko, najviac detailov si pre seba uchmatli samotné modely vozidiel, ktoré svojou lesknúcou sa kapotou musia prilákať každý pár očí, hoc spočinie v hernom svete len niekoľko hodín týždenne. Netreba ďalších zbytočných slov, potenciál Xboxu 360 sa ukazuje po dlhšom čase, no nič to nemení na tom, že v kráse Project Gotham Racing 4 hravo prekonáva druhú Forzu .

Od grafiky prejdime ďalej. Ako ste istotne mali možnosť vidieť, vozový park PGR4 je dostatočne rozmanitý a na rozdiel od minulosti pribudlo do vozového parku i niekoľko „obyčajných“ vozidiel, ktoré stretnete na našich cestách. Celkové rozšírenie na bežnejšie automobily padlo z dôvodu rozdielnosti tratí, ktoré si vyžadujú odlišný prístup. Zoznam vozidiel nájdete v tabuľke o pár riadkov nižšie a rozdelenie do tried napovedá, že správny výber vozidla na danú trať bude zohrávať dôležitú úlohu. Môžete mať svojho obľúbeného favorita, no ak pôjde o rýchly voz s nižšou ovládateľnosťou, na zasneženej trati excelovať určite nebudete. Akčný ráz hrania vám síce umožní experimentovať, no stále musíte brať ohľad na to, že bláznivé šmyky sa v hre nenachádzajú. Hoci na poškodenie vozidla všetci zabudli už pri ohlásení hry, precízne vyberanie zákrut a nutnosť brzdiť posúva PGR4 bližšie k sérii Forza MotorSport 2, hoci je od nej stále vzdialený. Musíte sa naučiť jazdiť a ovládať svoje vozidlo, inak budete obsadzovať posledné priečky a to nie je cieľom žiadneho z nás.

Novinkou v sérii sú motorky. V Test Drive Unlimited sme si na ne museli zvykať dlhú dobu, boli jednoducho neovládateľné, čomu sa chcú vyhnúť v Bizzare Creations zmenou fyzikálneho ovládania klasických aut na dve kolesá. Rýchlosť cítiť bude, zúrivú akceleráciu taktiež, no veľké rozdiely medzi týmito triedami nebudú, takže žiadne zvýhodnenie motoriek nečakajte. Trate síce obsahujú mnoho roviniek, avšak počet zákrut, ktoré sú pre motorky peklom, dávajú všetkým jazdcom rovnaké podmienky. Okruhy budú rozsiate po celom svete, odlišné mestské prostredia síce nie sú zastúpené v desiatkach kusov, no každá trať je vymodelovaná s citom pre detail, takže pri nepozornom kochaní sa okolím neraz okúsime pevnosť bariér.

Aby sme sa pri hraní cítili prirodzenejšie, môžeme si vytvoriť vlastného jazdca. Nie, nemusíme sa začať báť akéhokoľvek príbehu, ktorý chcel priniesť v Toca Race Driver 3 vánok originality, no pre svoju jednoduchosť príliš nezaujal. Dokonca v PGR4 nebudú prítomné ani všade sa pretláčajúce RPG prvky. Jednoducho si vytvoríme jazdca z vizuálneho pohľadu podľa svojho vedomia a svedomia. Obliekanie bábik síce nebolo naše hobby, ale vždy je lepšie upraviť si výzor postavy ako pozerať na neutrálnu bábku točiacu volantom.

Za najpozitívnejšie však považujeme dynamicky meniace sa počasie. Všetkým akčne založeným hráčom dodáme pokoj na duši: zmena počasia nebude mať žiadny vplyv na jazdné vlastnosti, takže ak budeme štartovať za slnečného počasia, ani zamračená obloha a dážď nespraví z vozovky klzisko. Vlastnosti ovládania sa teda nezmenia, takže by sa mohlo zdať, že je to všetko len pre efekt, čo aj je, no jedným dychom treba dodať, že PGR4 boli preteky benevolentnejšie, jednoduchšie. A nám to vlastne ani nevadí, pretože moderná technológia umožňuje viacnásobné a náhodné zmeny previesť do virtuálneho sveta úplne prirodzene. Nie je to žiadna skoková zmena počasia, všetko sa deje plynule. Máme vám ešte pripomínať, že to bude vyzerať nádherne? Myslíme si, že za všetko hovoria okolité obrázky, ktoré netreba bližšie popisovať a komentovať. Možných druhov poveternostných podmienok je dostatok, vlastne ide všetky, ktoré si dokážeme predstaviť, aj keď v niektorých by ste nás do auta určite nedostali. Výborné slnečné podmienky netreba komentovať, no keď začne sadať hmla a klesať viditeľnosť, začína byť pretekanie adrenalínovou záležitosťou. Jemný dážď ešte nemusí nikoho rozhodiť, no prietrž mračien nie je ničím príjemným. Snehovú metelicu neprajeme v skutočnosti zažiť nikomu, no v hre sa na túto vymoženosť nesmierne tešíme.

Akčné preteky s tak veľkou paletou možností sa ujmú vždy. Multiplayer patrí medzi samozrejmosti, pričom si môžete zvoliť súboj jeden na jedného či sa naháňať v pelotóne s ostatnými hráčmi vo forme šampionátu. Postupne si kupujete nové vozidlá, odomykáte trate a... a vlastne to všetko už veľmi dobre poznáme a keďže to fungovalo doteraz, nie je dôvod to meniť. Alternatíva pridávania „maličkostí“ je cesta, ktorú si podľa nás Bizzare Creations zvolili správne. Tešíme sa, to sa hneď priznávame, ale pri Project Gotham Racing 4 to ani nejde inak. Ešte stále váhate? A čo tak bonus v podobe novej verzie Geometry Wars s podtitulom Waves, ktorý dostanete zadarmo k hre? Už sme zrejme všetci spokojní a vďaka Microsoftu to všetko dostaneme zabalené v krabici s českou lokalizáciou.