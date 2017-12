O elektronické mýto budú súťažiť tretíkrát

Najväčšie výberové konanie súčasnej vlády štartuje po dvoch chybách znova.Ide o kontrakt za približne 20 miliárd korún na minimálne 14 rokov.

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vypísala už tretíkrát súťaž na dodávateľa elektronického mýta. Záujemcovia majú podať žiadosti o účasť v súťaži do 2. novembra. Do 23. novembra by potom NDS mala vybrať užší okruh 8 uchádzačov, ktorí jej predložia konkrétne ponuky. Obálky s ponukami sa majú otvárať 18. januá­ra na budúci rok.

Predpokladaná hodnota zákazky je 20 miliárd korún. Žiadosti o vysvetlenie podmienok musia účastníci poslať do NDS do 17. októbra. Oznámenie vyšlo vo štvrtok v Úradnom vestníku Európskej únie. Elektronický výber mýta sa má podľa plánov u nás rozbeh­núť od januára 2009. Má sa to dotknúť len motorových vozidiel s hmotnosťou nad tri a pol tony. Tieto vozidlá budú musieť mať nainštalované zaregistrované palubné jednotky.

Spoplatnenie sa bude vzťahovať na diaľnice a cesty v predpokladanej dĺžke okolo 2400 kilometrov. NDS plánuje uzavrieť zmluvu s budúcim dodávateľom komplexnej služby elektronického výberu mýta na 14 rokov, s možnosťou predĺžiť ju o ďalších päť rokov.

Druhú súťaž na mýto NDS zrušila 21. septembra. Odôvod­ňovala to snahou dodržať princíp rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi s cieľom predísť možnej diskriminácii. NDS totiž zverejnila dva rozdielne termíny na doručenie žiadostí uchádzačov o vysvetlenie podmienok účasti. V európskom vestníku bol termín na 21. septembra a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie 24. septembra.

Prvú súťaž zrušila 20. augusta oficiálne pre príliš vysoký počet záujemcov. Do prvého tendra sa prihlásili napríklad Slovak Telekom, Siemens, Sanef, aj všetci slovensko-švajčiarskeho konzorcia ToSy na čele s domácim Elektrovodom Holding. Ďalšími záujemcami boli talianska firma Autostrade a konzorcium pod vedením nórskej firmy Q-Free.

Podľa medializovaných informácií sa väčšina z nich chcela zúčastniť aj na druhom tendri. Účasť v treťom tendri zatiaľ oficiálne avizovalo len konzorcium Q-Free.