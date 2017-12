Širokopásmový internet do každej obce rieši OPIS

Slovensko stojí na štarte informatizácie spoločnosti, ktorá bude smerovať k vytvoreniu inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko vedomostnej ekonomiky.

28. sep 2007 o 9:50 (sita)

Na konferencii "IT Summit 2007" to povedal poradca predsedu vlády Štefan Adamec, ktorý je zodpovedný za koordináciu Operačného programu Informatizácie spoločnosti (OPIS). Ten nám minulý týždeň schválila Európska únia a jeho celkový rozpočet na roky 2007 až 2013 bude predstavovať viac ako 1,2 mld. eur. Podľa riaditeľky odboru riadenia OPIS z Ministerstva financií (MF) Denisy Žilákovej neobsadzuje Slovensko v súčasnosti populárne miesta v rebríčku krajín EÚ, čo sa týka inovatívnosti.

Základným pilierom celého operačného programu je podprogram eGovernment, na ktorý sa podľa Žilákovej vynaloží 71 % z celkových prostriedkov OPIS. Na podprogramy eContent a eCulture by malo putovať 16 % z týchto prostriedkov, pre širokopásmový internet je vyčlenených 10 % a na technickú pomoc 3 %.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie pre informačnú spoločnosť MF Pavla Bojňanského, doterajšie kroky neriešili informatizáciu systematicky. "Následkom nevhodne rozdelených kompetencií, nedostatočnej koordinácie riadenia a kontroly realizovaných korkov a úloh, realizácia eGovernmentu nebola úspešná," konštatoval Bojňanský.

Podľa neho je cieľom eGovernment zvýšiť pozornosť na občana a zvýšiť spokojnosť tak občana, ako i podnikateľov. eGovernment by mal tiež znižovať náklady štátu, keďže sa zavedie elektronizácia verejnej správy. Výhody eGovernmentu zhrnul do troch základných téz. Občan dostane viac, štát to bude stáť menej a Slovensko sa stane preferovanou podnikateľskou destináciou.

V panelovej diskusii spomínanej konferencie vyjadril Štefan Zachariáš zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), obavy o dobrovoľnom podieľaní sa samosprávy na projekte. ZMOS urobil analýzu, ako sú využívané informačné a komunikačné technológie v samospráve. Následne ZMOS zabezpečil 433 počítačov pre tie obce, ktoré ho ešte nemali, avšak v týchto obciach nie je podľa slov Zachariáša ani prístup k internetu.

Toto podľa Žilákovej práve rieši podprogram OPIS širokopásmový internet, keďže podľa nej sú peniaze určené na podprogram širokopásmový internet práve na prístup k internetu pre verejnú správu a občanov z tých oblastí, ktoré sú pre súkromných poskytovateľov neatraktívne. Výzvy na predkladanie projektov pre OPIS by sa už čoskoro mali objaviť. "Nebudeme čakať na to, kým budú hotové štúdie realizovateľnosti, pretože niektoré oblasti tie peniaze skutočne potrebujú," uzavrel diskusiu Bojňanský.

(1 EUR = 34,072 SKK)