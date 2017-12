Internetovým projektom roka je zzz.sk

Hlavné ceny v súťaži denníka SME získali aj kyberia.sk, nahuby.sk a rovniankova14.sk.

29. okt 2007 o 19:55 Tomáš Bella

Denník SME v auguste vyhlásil súťaž o najlepší webový projekt. Prihlásilo sa 417 kandidátov, z ktorých sme v septembri vybrali 45 semifinalistov.

Na tomto mieste mal byť pôvodne úvodný text so zhodnotením súťaže, ale realisticky sme zhodnotili svoje šance - kto by ho čítal, keď hneď za ním nasledujú víťazi? Takže tu sú víťazi.

Hlavná cena



Zzz.sk: hlavná cena súťaže za snahu postrčiť zdravotníkov do 21. storočia

Webová špička sa od zvyšku webu odlišuje najmä odpoveďou na jedinú otázku: bola pri vzniku projektu skutočná potreba ľudí získať nejakú informáciu, ktorá nikde nebola dostupná? (Alebo sa len autori snažili nejakú potrebu umelo vytvoriť?)



Stránka zzz.sk - Zoznam zdravotníckych zariadení - napĺňa jednu veľmi jednoduchú potrebu: povie vám, aké sú ordinačné hodiny lekára, ku ktorému sa chystáte. Nemusíte mu teda telefonovať (ale ak chcete, zzz.sk vám prezradí jeho číslo) alebo sa dokonca prehnať do nemocnice, len aby ste zistili, že ste už prišli neskoro alebo príliš skoro.

Za normálnych okolností by nemal existovať na webe priestor pre súkromnú firmu, ktorá takúto službu ponúka. Lekárom by stránky ponúkli s úplnou samozrejmosťou nemocnice, databázu by zverejnili poisťovne alebo ministerstvo. Informatizácia zdravotníctva je jednou z priorít Európskej únie a Brusel je do tejto oblasti ochotný smerovať miliardy.

Napriek tomu je zzz.sk dodnes prakticky jedinou veľkou slovenskou webovou aplikáciou skutočne užitočnou pre pacientov.

Okrem databázy tisícok lekárov na zzz.sk nájdete aj ďalšie doplnkové služby súvisiace so zdravím: články lekárov, zoznam nemocníc a pohotovostí, hodnotenie služieb zdravotných poisťovní, diskusie o lekároch a podobne.

Zzz.sk pripravuje tím troch, resp. štyroch ľudí. Tu je ich videovizitka a predstavenie projektu ich slovami:

video //www.sme.sk/vp/1665/

Autori zzz.sk získali notebook od HP, reklamu na svoj projekt v SME za 150 tisíc korún a knihy od Martinusu za 2500 korún.

Ďalší traja ocenení finalisti:



Rovniankova14.sk: za príklad, ako budovať mikrokomunity

Nominácia tejto stránky už do prvej štyridsaťpäťky vyvolala zrejme najväčšiu diskusiu. Ako môže byť projektom roka web určený len pre pár desiatok ľudí? Nuž, práve preto.

Masové médiá sme tu mali aj pred webom. Na webe môžete vytvoriť časopis o celebritách alebo o autách a môžete pre ne nájsť množstvo čitateľov. Takéto časopisy existovali úspešne na papieri a môžu aj na webe.

Denne aktualizovaný časopis pre panelák by však v dobe pred internetom nikdy nemohol vzniknúť - nikdy by sa nevyplatil.

Na Rovniankovej nájdete zápisnice z domových schôdzí, domový poriadok či plán domu, prefíkaný zoznam platičov (z ktorého si môžete po troche premýšľania vytvoriť zoznam susedov, na ktorých naopak doplácate), ale aj diskusné fórum obyvateľov, informácie o histórii ulice a najnovšie články o mestskej časti či zmenách trás MHD.

Ak nie ste spokojní s kvalitou práce upratovačky, môžete sa sťažovať e-mailom, alebo si skontrolovať zoznam členov výboru vlastníkov a kontaktovať priamo ich. Firmy tu nájdu podmienky pre výberové konania na opravu strechy či zabezpečenie fasády proti sprejerom.

Nič z toho nevyžaduje nijakú špičkovú technológiu ani brainstorming piatich dobre zaplatených kreatívcov. Ide o jednoduché služby, ktoré len robia život obyvateľov paneláku o niečo jednoduchším a rozhodovanie v spoločenstve transparentnejším.

Stránku Rovniankova14 oceňujeme ako vzor toho, ako možno za pár korún vybudovať webovú platformu užitočnú pre prirodzené komunity zo "skutočného" sveta.

Autorom je 29-ročný Marcel Slávik spolu s ďalšími členmi bytovej samosprávy.

Nahuby.sk: za dôkaz, že aj netechnické webové komunity môžu byť životaschopné

Kto by to bol kedy povedal? Že si slovenskí hubári po návrate z lesa sadnú za internet a budú naťukávať na web, kde a koľko húb našli a pridávať do svojich galérií ich fotografie?

Vytvoriť zábavný web pre tínedžerov alebo technologické fórum je relatívne priamočiara myšlienka, pretože každý vie, že tínedžeri aj technici sú už dávno na webe.

Vytvoriť fórum pre hubárov naproti tomu vyžaduje riadnu dávku odvahy a neprerušenú sériu správnych rozhodnutí.



Na stránke nahuby.sk nájdete okrem mapky aktuálneho výskytu húb aj hubárske fotogalérie, atlas húb, mykologickú poradňu a živé diskusné fóra. Web je navyše zo všetkých finalistov najprofesionálnejšie zvládnutý a nemožno mu nič vyčítať ani z hľadiska použiteľnosti.

Autorom stránky je 37-ročný Roland Baranovič, podľa ktorého ide stále o jediný podobný projekt v strednej Európe - venuje sa mu už osem rokov.

Nahuby.sk oceňujeme ako príklad služby, kde sa spája neočakávaný nápad s bezchybnou a vytrvalou realizáciou.

Kyberia.sk: ocenenie za celoživotné dielo

Ťažko možno nájsť nejaké konvenčné kritérium dobrého webu, ktoré by kyberia.sk spĺňala. Po prvom ani druhom pohľade na stránku vôbec nie je jasné, čo vlastne ponúka (na to musíte prejsť registráciou a to sa vám zďaleka nepodarí automaticky). Miniatúrne biele (či zelené!) písmo na čiernom podklade sa ťažko číta, typografické zásady sú ignorované.

Napriek tomu má Kyberia niečo, o čo sa väčšina iných, akokoľvek krásnych stránok len pokúša: fungujúcu komunitu. Kyberia sa zviditeľnila počas kauzy hackerského útoku na Národný bezpečnostný úrad, do ktorej bol zapletený jej sesterský a dnes už nebohý server Hysteria.sk. Kyberia však nie je serverom pre hackerov, ale stránkou, kde sa prekvapujúco úspešne nachádzajú ľudia naladení na rovnakú vlnovú dĺžku - a jej produktom sú nielen mnohé partnerské páry, ale napríklad aj hudobné skupiny či občianske združenia.

Americkým komunitným hitom je MySpace a Kyberia by sa k nemu (s rizikom urážky všetkých jej návštevníkov) dala prirovnať, len tu vládne ešte očividnejšia neúcta k autoritám, väčšia voľnosť, vyššie IQ a ešte väčší neporiadok - skrátka, je to dokonalé pretvorenie myšlienky komunitného servera do slovenčiny.

Cena pre kyberia.skza celoživotný prínos slovenskému webu a vybudovanie prvého úspešného slovenského komunitného servera.



Ak sa vám nepáčia víťazi...



Sme si vedomí, že pri prezeraní stránok našich víťazov sa otvorí napríklad nejednému webovému dizajnérovi (a všetkým zamestnancom reklamných agentúr) nožík vo vrecku. Také škaredé! Také amatérske! Také jednoduché!

Na mnohých víťazných stránkach možno veľmi rýchlo nájsť dizajnérske chyby: zle čitateľné písmo na nesprávnom pozadí, nejasná navigácia. Napriek tomu zvíťazili, pretože technická stránka projektov nebola rozhodujúcim kritériom.

Neexistuje spôsob, ako možno objektívne porovnať vyše štyri stovky slovenských webov, rozprestretých na celom spektre od profesionálnych prezentácií komerčných firiem až po jednoduché jednochlapové "projekty", ktoré tvorila jediná webová stránka.

Na mnohé zo stránok sa navyše už nedá pozerať rovnako, keď sa z prihlášky dozviete, že ich vytvoril 70-ročný dôchodca, ktorý sa rozhodol, že sa naučí na staré kolená programovať v PHP, alebo že vznikli až v poslednú noc pred uzávierkou súťaže, tak veľmi ju chceli autori stihnúť.

Hľadali sme preto projekty, ktoré sú niektorým svojim prvkom unikátne a môžu byť inšpiráciou pre ostatných. Či už v duchu spolu s nami oceníte ich autorov, alebo vás vyprovokujú k myšlienke, že do budúceho ročníka súťaže dokážete zaslať niečo oveľa zaujímavejšie, účel bol splnený.

Čo ďalej?



Podľa pravidiel súťaže sme mohli vyhlásiť len štyroch víťazov, ale počet kvalitných prihlásených projektov bol oveľa vyšší.

Rozhodli sme sa preto, že dve stovky ďalších prihlásených stránok oceníme tým, čo ste podľa prihlášok od súťaže najviac očakávali: propagáciou.

Na www.sme.sk budeme odteraz každý deň uverejňovať tipy na zaujímavé slovenské weby, ktoré sa prihlásili do našej súťaže (neskôr i ďalšie).



Zároveň každú stredu v papierovom SME nájdete väčší profil jednej slovenskej webovej stránky a na webe ho bude sprevádzať nová videorelácia Tváre slovenského webu. Budeme v nej predstavovať doteraz anonymných ľudí, ktorí stoja za obľúbenými slovenskými webmi. Nezatvárajte si okno e-mailového programu, možno čoskoro napíšeme práve vám :-)

A ak ste sa prihlásili do súťaže, možno sa vám v najbližších týždňoch až mesiacoch ozveme aj kvôli spolupráci so sme.sk.

Ďalšia súťaž zasa o rok.