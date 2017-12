Vampire Rain - a že nezaprší

Vampire Rain nám bola predstavovaná ako skutočne podmanivá stealth akcia s vampírmi, pričom táto myšlienka vôbec nie je zlá. Dokonca i intro nás potešilo a navodilo na prepracovanú a atmosférou nasiaknutú akciu.

26. sep 2007 o 13:20 Ján Kordoš

Sú hry zlé, skutočne nekvalitné, ktoré spoznáte po niekoľkých minútach, dokonca i sekundách hrania a viete, že sa nedočkáte ničoho prevratného. Pre príklad netreba chodiť ďaleko, stačí si spomenúť na staršie PC braky typu Conspiracy alebo Euro Rally Champion . Lenže od next-gen konzoly Xbox 360 očakávame predsa len vyššiu kvalitu titulov. Vampire Rain nám bola predstavovaná ako skutočne podmanivá stealth akcia s vampírmi, pričom táto myšlienka vôbec nie je zlá. Dokonca i intro nás potešilo a navodilo na prepracovanú a atmosférou nasiaknutú akciu. Nebudeme zlí, keď hneď prezradíme, že všetko sa to vytratilo s hlavným menu a niekoľkými minútami hrania, ktoré by sa skôr dalo nazvať trápením.

Pri tom nás skutočne spojenie vampírov a tichého zakrádania sa medzi nimi nesmierne lákalo. Lenže to, čo na papieri vyzerá vcelku lákavo, je v praxi otrasným a nehrateľným paskvilom. Vôbec sme nečakali, že japonské vývojárske štúdio Artoon dokáže klesnúť pod hranicu hrateľnosti, hoci práve japonské hry dokazovali svoje klady hlavne v tejto oblasti. Tentoraz sa vývojári rozhodli vytvoriť nového Sama Fishera. Splinter Cell je obľúbeným titulom, o tom netreba ani chvíľu pochybovať, no hlavný hrdina z Vampire Rain, John Lloyd, sa na Sama podobá takmer vo všetkom. Výzorom. Má pekný čierny overal, na hlave nočné videnie a dokonca zvláda aj vcelku fajn pohyby. Lenže neohrození agenti už nie sú v móde, čo potvrdzuje aj napredovanie Fishera, ktorý sa presúva do omnoho ľudskejšej roviny. Príbeh nás upozorní, že spoločnosť vampírov prezývajúca sa Nightwalkers ovládne svet do 908 dní (nie, nerobíme si srandu, ono to skutočne v hre padne), takže treba zbaviť nočné ulice mesta tohto moderného moru, ktorý sa rozpína viac, než by bolo únosné.

John Lloyd ako člen špeciálnej jednotky musí vykonávať záškodnícke misie, tu zrušiť vysielač, tam získať dôležité informácie alebo sa len niekam dostať, kde nás už usmerní animácia. Arzenál zbraní pozostáva z tradičného zoznamu, pričom najradšej však budete, ak zbraň nevytiahnete, ale nepredbiehajme. Za najúčinnejšie môžeme považovať duo sniperka plus UV nôž. Navyše má okrem nočného videnia i špeciálny prístroj nazvaný necrovision, ktorý vám po zameraní sa na postavu pekne označí nakazených. Väčšina práce však musí prebiehať v úplnej tichosti, takže sa väčšinu času zakrádate, plánujete cestu vpred a sledujete pozorne okolie. A potom vás zabijú, ale naozaj nepredbiehajme a poďme sa po vysvetlení základných faktov vrhnúť na hodnotenie.

GRAFIKA 3 / 10

Grafické spracovanie je úbohé takmer po všetkých stránkach, pričom sme skutočne neverili, že niekto dokáže vydať hru na Xbox 360 s grafikou spred niekoľkých rokov. Takže to celé vyzerá viac než nepríjemne, zle sa na to pozerá, detaily takmer žiadne, šedé steny, tmavé ulice, moderné efekty neexistujú, textúry akoby z predošlej generácie konzol. Ono to vlastne celé vyzerá tak, akoby bolo Vampire Rain určené povedzme pre Playstation 2, ale niekto sa chcel zviesť na vlne next-gen hier. Jediným lákadlom môžu byť animácie pohybov a všeobecne môžeme modely postáv považovať za uchádzajúce, nie však nadpriemerné. Omnoho horšie však je, že celkový dizajn, architektúra úrovní a vlastne prostredie nemá nič, čo by sa dalo zmysluplne prezentovať. Po celý čas prší, mesto je ponorené do tmy, ale správnu atmosféru to vôbec nemá. Jednoduché umiestňovanie otrasných budov je dielom amatéra, ktorý sa zrejme učil základy v jednoduchom editačnom nástroji. Nenašli sme žiadnu vec, žiadnu poriadnu dominantu mesta, ktorá by nás prinútila „práve v tejto chvíli sa pozerať a nevnímať nič naokolo“, jednoducho tam nič nie je. Mesto šedé a pusté, navyše je striktne obmedzená možnosť pohybu, takže ak sa nevyberiete po tej ulici, ktorou ísť musíte, narazíte do neviditeľnej steny a ste upozornení, že sa máte vrátiť a splniť misiu. Netreba pripomínať, že je to frustrujúce a pozerať na nudné exteriéry a interiéry je namáhavé už po niekoľkých minútach hrania. Ako by to nestačilo, počas hrania vás budú neustále rušiť animácie, ktoré zdržujú a kúskujú už i tak dosť biednu hrateľnosť. Tak napríklad náš hrdina nevie otvoriť dvere, pretože sú zamknuté. Dalo by sa to vyriešiť jednoducho, no tu to musí trvať niekoľko sekúnd so zbytočným komentárom.

INTERFACE 6 / 10

Ovládanie je fajn a to len vďaka faktu, že je úplne celé obšlahnuté zo Splinter Cellu. Futuristický dizajn menu, na obrazovke je najdôležitejším prvkom zrejme mapa, kde vidíte vyskytujúce sa postavy a ich „pole videnia“, no to je často zbytočné, pretože sa stáva, že ak vidíte nepriateľa vy a pozerá sa vašim smerom, nemusíte byť ani v zobrazených hraniciach, aj tak ste spozorovaní. Ovládanie kamery je vcelku zvládateľné, ale niekedy by bol lepší prehľadnejší pohľad. Musíme však povedať, že ovládanie a interface je najlepšie spracovanou časťou hry.

HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Hrá sa to otrasne, pričom väčšina ťarchu leží na pleciach neskutočne brutálnej náročnosti, takže kydanie hnoja si necháme na túto položku, no výdatnou mierou ovplyvňuje celkové chcenie postupovať hrou. Alebo skôr nechcenie a znechutenie. Poďme sa však vrhnúť aspoň na celkovú atmosféru, ktorá je... teraz prekvapenie, otrasne biedna. Príbeh, nech sa zdá akokoľvek zaujímavý, je podaný až príliš stroho a keď si to zoberieme po lopate, vlastne intro so samotnou hrou vôbec nesúvisí a netušíme, prečo je hra prezentovaná ako hororová, keď jediným strašidelným momentom je ten, keď sme zistili, že to musíme hrať. Je to klasická stealth akcia, žiadne dych berúce momenty nečakajte, budeme sa iba zakrádať. Najhoršie však je, že zápletka je tu zrejme len do počtu. Prečo sa Nightwalkers rozhodli vykynožiť ľudstvo, odkiaľ sa vzali, prečo ľudia na uliciach na nich nereagujú a nevšímajú si tisíce miznúcich ľudí, ktorých pribúda stále viac a viac? Žiadna konšpirácia, žiadne vysvetľovanie, jednoducho tu je vampír, tam je hráč a vašou úlohou je obísť ho. To je skutočne všetko, hrateľnosť a atmosféra nie je o ničom inom. Je nudná, je šedá, bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

MULTIPLAYER

Skúsili sme ho na chvíľu a veľmi nás to nebavilo, navyše bolo málo hráčov, čomu sa netreba čudovať. Radšej ho teda nebudeme hodnotiť a len spomenieme, že tu nájdeme tradičné módy, pričom bonusom môže byť, keď Nightwalkers naháňajú ľudských protivníkov. Ale prečo to hrať a zbytočne sa trápiť?

ZVUKY 4 / 10

Zvukov je až neskutočne málo, počuť budete maximálne tak dážď a „striekanie“ krvi pri vašom zabití. Inak je hrobové ticho, ktoré má zrejme dvíhať atmosféru do výšin. Prázdne ulice tichého mesta však veľmi dobrou vizitkou nie sú a tak by mohol byť jedinou záchranou dabing, ktorý má ako jediný akú-takú snahu tváriť sa aspoň priemerne. Hoci sme si od drsných viet špeciálnych jednotiek odvykli, béčková produkcia nám stále nie je cudzia, za plnohodnotné zvukové efekty to považovať nemôžeme. A náš hrdina toho veľa nepovie.

HUDBA 3 / 10

Ak vám charakterizujeme hudbu ako špionážnu, veríme, že si ju dokážete predstaviť, no vo Vampire Rain je akoby z druhej ruky a znie len málokedy. Na industriálne melódie, ktoré by mohli spraviť z hry hororový projekt zabudnite, celé je to ponorené do nepríjemného ticha, ktoré prebíja maximálne tak spomínaný dážď. Hudba je minimalistická a o triedu nižšia, než by bolo vhodné. Výška rozpočtu zrejme na chytľavé skladby nestačila.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 1 / 10

Hra môže byť akokoľvek dlhá, kto sa dostane na jej koniec, má u nás odloženú antistresovú loptičku. Bude ju totiž potrebovať. Hra je náročná, skutočne nesmierne náročná, pričom to vôbec nie je tým, že by sme nezvládali o niečo ťažšie hry, lež chyba je v idiotskom návrhu spraviť z vampírov nezraniteľné bytosti. Stačí ak vás jeden z nich zbadá a už niet úniku. Buď zomrie on alebo vy. A povedzme si to úprimne, 99% zostane potupná smrť na vašich pleciach. Primárna pištoľ slúži len na vaše zastrelenie – aj keď túto samovražednú funkciu sme pod žiadnym tlačidlom nenašli. Automatická puška sa už dá použiť, ale len v prípade, že je vampír od vás dostatočne ďaleko, vystrieľate do neho minimálne jeden zásobník, pričom všetky strely musia byť presné. Pomôcť by mohla práve snajperka alebo UV kudla, no munície do týchto šikovných vecičiek je málo (áno, aj nôž treba nabíjať!) a väčšinou sú bezpečne ukryté pri koncoch úrovne. To poteší, to nesmierne navnadí a nechá hráča užívať si. Ak vás vampír zbadá, niet úniku, to sme už spomínali, jednoducho mu neutečiete, neskryjete sa za roh. Lenže ono je to o to horšie, že jemu stačí priblížiť sa k vám, dýchne na vás a už sa objaví na obrazovke animácia obzvlášť nechutnej smrti, pri ktorej všade striekala krv. Fajn, stalo sa nám to prvýkrát v prvej misii pri prvom vampírovi. Povedali sme si, že sme jednoducho nepozorní. Druhýkrát. Vampír nás totiž zbadal, hoci sme neboli v jeho zornom poli. Priechod do ďalších úrovní bol neskutočne strpčovaný tým, že protivníci sú až neľudsky rýchli a keby si spravili majstrovstvá v behu na kratšie vzdialenosti, kde kto by ich upodozrieval z dopingu, pretože oni jednoducho plávajú vzduchom ako v japonských hororoch. A že hra nebude strašidelná. Hrdzavým klinčekom do rakvičky Vampire Rain je fakt, že hra sa ukladá zásadne na začiatku úrovne, takže stačí jedna malá chyba a šialenstvo si môžete užiť od začiatku. No nie je to milé?

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 2,8 / 10

Vampire Rain je skutočne hardcore hra, avšak hardcore z dôvodu šialenosti. Ak sa považujete za špecialistov na stealth akčné hry a chcete si dokázať, že široko-ďaleko nemáte konkurenciu, máte jedinečnú príležitosť. Tak frustrujúcu záležitosť ako Vampire Rain nenájdete, to vám hneď teraz zaručujeme. Keby nebolo prehnanej obtiažnosti, privreli by sme oči nad nudnou grafikou, diletantským dizajnom úrovní, minimalistickým ozvučením, dementnou zápletkou bez akéhokoľvek vysvetlenia vzniknutej situácie. Lenže tomu tak nie je a dá sa povedať, že keby bola hra primerane obtiažna, išlo by o priemer. Takto je to nehrateľný kúsok pre masochistov a flegmatických ľudí, ktorí chcú okoliu dokázať, že i oni sa vedie rozohniť. Toto sme od japonských vývojárov skutočne nečakali.