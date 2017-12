Obedná pauza: Rubikov štvorec

Titulok s pokusom o vtip by vám mohol dostatočne názorne ilustrovať, o čom vlastne hra Mozaik je. Vašou úlohou je jednoducho zostaviť na ploche pozostávajúcej z doštičiek rôznej farby požadovaný obrazec.

26. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Titulok s pokusom o vtip by vám mohol dostatočne názorne ilustrovať, o čom vlastne hra Mozaik je. Vašou úlohou je jednoducho zostaviť na ploche pozostávajúcej z doštičiek rôznej farby požadovaný obrazec.



Samozrejme, nebola by to zábava bez istého obmedzenia. To v tomto prípade predstavuje možnosť otáčať doštičkami len vo štvorici, navyše iba v smere hodinových ručičiek. A ešte je tu limit ťahov pre každé kolo, za ktorý je potrebné vytvoriť požadovanú farebnú kombináciu. Asi jedinou chybičkou tejto flešovky je, že pozostáva zo skromného počtu 15 kôl. Na druhej strane ide o jednu z mála hier (na rozdiel od iných závisláčin, čo sme tu mali), ktorá vám nezaberie viac ako „obednú pauzu“.