Hitachi možno predá podiel vo svojej divízii pevných diskov

Najväčší japonský elektrotechnický konglomerát Hitachi zvažuje predaj podielu svojej divízie pevných diskov, čím by do stratovej divízie priniesol strategického investora, ktorý by mu ju pomohol vrátiť k ziskovosti.

28. sep 2007 o 10:04 (sita)

Vo štvrtok o tom informoval zdroj z odvetvia, ktorý ďalej uviedol, že medzi potenciálnych investorov patria private equity spoločnosti Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Bain Capital a Silver Lake. Podľa informácií však nie je jasné, či Hitachi plánuje predať celú divíziu alebo len určitý podiel. "Rokovania sa iba začali, ešte nie je isté, čo z nich vzíde," uviedol zdroj. Hovorca firmy Hitachi informáciu odmietol komentovať. Hitachi nezaznamenal vo svojej divízii pevných diskov zisk od roku 2002, kedy ju kúpil od americkej počítačovej spoločnosti IBM. Vlani divízia vykázala stratu vo výške 375 mil. USD, čím ju oproti roku 2005 prehĺbila až o 60 %. Pod slabé výsledky sa podpísali klesajúce ceny pevných diskov, keďže výrobcovia laptopov prechádzajú k flashovým pamäťovým kartám. Hitachi ovláda necelých 20 % svetového trhu s pevnými diskami. Jeho najväčšími konkurentmi sú spoločnosti Seagate Technology a Western Digital, ktoré sú však stále ziskové. (1 USD = 24,113 SKK)