Sovietska webová doména žije

Ruskí internetoví používatelia sa nechcú vzdať domény .su, ktorá prežíva ešte z čias Sovietskeho zväzu.

26. sep 2007 o 0:00 Tomáš Ulej, (tu, tasr)

Internetovú doménu .su (Soviet Union) priradila Rusku organizácia ICANN tesne pred rozpadom Sovietskeho zväzu. Teraz ju chce zrušiť, pretože štát, ktorý ju pôvodne vlastnil, dávno neexistuje.

Bránia sa však tomu tisícky užívateľov, ktorí túto doménu stále používajú. Mnohých k tomu vraj vedie nostalgia.

Chcú zachrániť doménu

Ruskí .su lobisti pre Reuters uviedli, že začali rokovať s predstaviteľmi ICANN-u o zachovaní domény, lebo jej popularita v poslednom čase narastá.

„Chceme sa pokúsiť sovietsku doménu zachrániť,“ povedal na tlačovej konferencii Alexej Platonov, riaditeľ Ruského inštitútu verejných sietí.

ICANN by podľa neho mala pochopiť, že na internete sú na prvom mieste záujmy a potreby komunity, až na druhom mieste by mala byť história domény. „Je to originálna doména a obsahuje webové adresy, ktoré už iné domény nemajú,“ povedal.

Podľa .su lobistov, ktorí sú nezávislí od ruskej vlády, existuje 10 000 používateľov s adresou .su a tento rok k nim pribudlo ďalších 1500.

ISO štandardy porušujú aj iní

ICANN prideľuje „štátne“ koncovky podľa medzinárodného zoznamu nazvaného ISO 3166-1, v ktorom sú uvedené dvojpísmenné koncovky každej krajiny.

Po rozpade Sovietskeho zväzu bola Rusku pridelená doména .ru, ktorá je teraz oveľa rozšírenejšia. Koncovka .su bola zo zoznamu ISO vymazaná ešte v roku 1992.

Rovnako sa postupovalo aj po rozpade Československa, keď prestala existovať doména .cs. Podobne dopadla aj adresa pre bývalý Zair, keď koncovku .zr nahradila v roku 1997 nová pre Konžskú demokratickú republiku (.cd).

„Naším primárnym cieľom je udržovať stabilitu internetu,“ povedal agentúre Reuters Kim Davies z organizácie ICANN. Podľa neho chce organizácia udržať zhodu internetových koncoviek so štandardom ISO.

Rusi však argumentujú, že existujú aj iné internetové domény, ktoré nie sú na ISO zozname.

Jedným z príkladov je doména Veľkej Británie – kým väčšina používateľov používa doménu .uk, podľa ISO štandardu by mala existovať jedine doména .gb. Ak ICANN zruší sovietsku doménu, mal by zrušiť aj britskú, myslí si Platonov.

Problémy má aj Juhoslávia

O tom, ako ťažko sa rušia domény i pre neexistujúce krajiny, svedčí aj príklad Juhoslávie. Aj keď krajina neexistuje už štyri roky, ICANN začal s procesom rušenia domény .yu len teraz. Veľkú zásluhu na tom majú aj politici.

Srbsko získa po novom doménu .rs, Čierna Hora .me. Doména .yu však celkom nezanikne, proces prechodu podľa ICANN ešte potrvá dva až tri roky.

Dovtedy sa o ňu bude starať srbská skupina zložená z dobrovoľníkov z Belehradskej univerzity.