Vždy ma fascinovali modelky a modeli. Konkrétne ten koncept. Že požičiavate svoju fyzickú krásu nejakému výrobku, najčastejšie oblečeniu. Vy a ten výrobok potom žijete v akejsi symbióze. Navyše, nie sú len modelky univerzálne krásne, ale aj špecializované

26. sep 2007 o 0:00 Miloš Čermák

V ponuke modelingových agentúr nájdete modelky s pôvabnými členkami (pre výrobcov topánok), s krásnymi rukami (pre výrobcov hodiniek) alebo napríklad ušnicami (pre klenotníkov). Ale môžme zájsť aj ďalej, vlastne čokoľvek od hlavy po päty je potenciálne na predaj. Priznám sa, že ma v puberte trápilo, že žiadny detail môjho tela - o celku ani nehovoriac - nie je dostatočne dokonalý, aby mohol byť využitý.

Neskôr som na tieto márnivé myšlienky zabudol a na myseľ mi prišli až tento rok, keď som čítal o záhade, ktorú riešili blogeri v súvislosti s populárnym telefónom iPhone.

Keď vedľa seba položili reklamy uverejnené v novi­nách a fotografie telefónu, ukázalo sa, že iPhone na reklamách vyzerá až nápadne menší. Znamená to, že firma použila maketu a podviedla tak zákazníkov? Bolo to inak. Ako povedal hovorca firmy, agentúra zrejme použila model s veľkými rukami. Áno, to je šanca pre mňa.

Meriam cez dva metre, takže väčšina elektronických výrobkov vyzerá v porovnaní so mnou miniatúrne. Pokiaľ sa profesionálni basketbalisti budú držať svojho kopyta, mám šancu stať sa v tomto odbore možno i supermodelom. Firmy vyrábajúce prenosnú elektroniku nech posielajú objednávky do redakcie.