Ako vzniká počítačová hra?

V Bratislave po dlhom čase vzniká počítačová hra, ktorá má šancu súperiť so zahraničnými hitmi.

26. sep 2007 o 0:00 Tomáš Ulej, Slavomír Benko

Dve poschodia v dome na Dunajskej ulici v Bratislave zaberá päťdesiat Slovákov, ktorí už tri roky vyvíjajú počítačovú hru Elveon. Ide o jeden z najväčších herných projektov, ktoré sa kedy u nás realizovali.

Hra sa odohráva v mýtickom svete Elfov, ktorý je známy najmä z kníh J. R. R. Tolkiena, a vo svete do nej vkladajú nádeje viaceré renomované herné periodiká, ktorých recenzentov upútala najmä prepracovaným prostredím a spôsobom boja. „Vizuál vyzerá úchvatne a bojový systém je zábavný,“ napísal o nej napríklad portál IGN.

Pomáhajú skutoční šermiari

Na chodbe bratislavskej firmy 10tacle Slovakia stojí množstvo sôch bojovníkov, po ste­nách visia obrázky z hry. Vraj preto, že autori sa nezamerali na vytvorenie jedného herného titulu, ale na vytvorenie celého sveta, do ktorého môžu neskôr situovať aj ďalšie hry.

VIDEO - Hovoria vývojári Elveonu

video //www.sme.sk/vp/1346/

V špeciálnej miestnosti nám šéf projektu Slavomír Hazucha predvádza jednu z hotových častí hry: choreograficky prepracovaný súboj dvoch znepriatelených klanov. Aj keď hru dobre pozná, zabitie dvoch bojovníkov mu zaberie niekoľko minút.

Súboje sú podľa neho vždy o stratégii - postavy sa musia vedieť dômyselne brániť, musia tiež myslieť na to, že každý pohyb ich vyčerpáva a že v čase vyčerpanosti ich nepriateľ môže oveľa jednoduchšie zasiahnuť. Hra vraj zďaleka nie je o tom, že hráč iba stláča stále to isté tlačidlo.

Pohyby postáv v hre pomáhala tvorcom zostaviť šermiarska skupina Žoldnieri. „Sú skúsení, robia rôzne festivaly. Poverili sme ich, aby nám vyvinuli systém bojového pohybu v hre. Spolu sme to potom prešli, kontrolovali sa jednotlivé kroky, či vyhovujú hre a potom sme výsledok technológiou motion capturingu nahrali do animácií,“ hovorí Hazucha.

Po jednom z výpadov sa náš nepriateľ unavil, Slavo Hazucha to využije na protiútok a skolí ho. Po páde na zem ho potom ešte poistí kopijou.

Kvádre a kocky

Vytvorenie počítačovej hry môže päťdesiatčlennému tímu pokojne trvať aj tri roky. Nikdy pritom nie je celkom isté, či sa bude dobre predávať. Vzniku hry preto na začiatku vždy predchádza dlhá príprava.

Na začiatku vývoja sa dlho v hre nič na výsledok nepodobá. „Nepriateľ môže byť dlho pokojne červený kváder, ktorý bliká a vy ste modrý kváder. Programátori vedia, že tam prebieha súboj, a to je všetko. To, ako budú postavy a priestory vyzerať, sa dopĺňa len priebežne,“ hovorí S. Hazucha.

Vždy platí zásada, že najskôr sa programuje, až potom sa hovorí o tom, ako čo vyzerá.

Ak je súboj s piatimi nepriateľmi, tak sa najskôr rozvrhne, odkiaľ majú prichádzať, za akých podmienok, pre jednotlivé postavy sa navrhne celá ich ‘povaha‘.

Väčšinou sa nepodarí na prvýkrát naskladať súperov do hry tak, aby úplne vyhovovali. „Určujú ďalšie podmienky - napríklad, že na začiatku tam budú len niektorí nepriatelia, a potom, či už po nejakom čase, alebo napríklad po zabití jedného nepriatelia, prídu ďalší,“ hovorí Hazucha. „Inak by hráč toľkých nepriateľov ani nemusel zvládnuť.“

Čiara po čiare

Sledujeme pár minút vývojárov pri práci: grafik ukazuje modelovanie obočia jednej z postáv. Pozerá sa pritom na vedľajší monitor, kde má postavu načrtnutú ceruzkou.

Na ukážku jej zväčší nos, potom ho vráti naspäť. Zdá sa nám, že postava už vyzerá celkom reálne, grafik však vraví, že ešte nie je zďaleka hotová a takto by nevyzerala prirodzene.

Na inom monitore vidíme obrysy veľkého priestranstva, na ktorom stojí čierna postavička.

Oranžové krivky naznačujú, ako sa bude hýbať. Podlaha je zatiaľ len sivá, treba jej vytvoriť vizuál.

Celé prostredie hry vyzerá zaujímavo – upútali nás napríklad kvapky dažďa, ktoré sa podobajú na tie reálne, alebo padajúce kamene, ktoré pri dobrom nazvučení pocítite na celom tele.

Všetko na papieri

„Skoro všetko, čo hráč vidí v hernej realite, niekto predtým nakreslil ceruzkou na papier,“ vysvetľuje Slavomír Hazucha. Grafici na začiatku kreslia na papier približný vzhľad budú­cich postavičiek, mapu krajiny, pracuje sa na deji a aj na tom, koľko bude projekt stáť a koľko času zaberie. Vývojári navyše musia odhadnúť, aký hardvér bude bežný o pár rokov. „Občas sa stávajú také lapsusy, že pre zlý odhad musí byť odložené celé vydanie, lebo je na trhu veľmi málo hráčov, ktorí by si hru mohli aj zahrať. Väčšinou sa to potom zdôvodňuje zlepšovaním obsahu,“ hovorí Slavo Hazucha. „Ale máme veľmi veľa pomôcok – štúdiá vždy spolupracujú so všetkými výrobcami hardvéru, takže vedia solídne odhadnúť, aké zariadenia sa kedy začnú predávať.“

Plány verzus realita

Prvé veľké vyhodnotenie hry sa robí po tom, ako sa do hry dostanú všetky dôležité prvky – postavy, inteligencia hry, najdôležitejšie úrovne. „Táto fáza sa volá „vertical slice demo“ a od výsledného výzoru má väčšinou ešte stále ďaleko. „V tomto období sa prehodnocuje ďalší vývoj hry, čo sa doplní, čo úplne vypustí. Vtedy začínajú vychádzať aj prvé ukážkové verzie – rôzne obrázky, videá, trailery, neskôr aj demá.

„Veľkým problémom je, že na začiatku je síce myšlienka, no pomerne často realita vyvráti teóriu a hra sa musí ďalej upravovať. Naozaj len málokedy je to tak, že sa urobí dokumentácia na začiatku a potom sa hra vyvinie,“ konštatuje Hazucha.

Najmenší problém býva so zvukmi a dialógmi, pridávajú sa až nakoniec, keď je hra hotová. „Najímajú sa na to väčšinou špecialisti, je to ťažká úloha, málokedy to firmy robia samy.“ Autori majú k dispozícii celé databázy hotových zvukov, ktoré si iba upravia. „Počítačová technológia je tak ďaleko, že jeden zvuk sa dá zmeniť na čokoľvek iné - z mačiatka napríklad kedykoľvek urobíte zúrivého tigra,“ hovorí hlavný vývojár.

Nová generácia

Hra Elveon sa pôvodne mala v obchodoch objaviť už na jeseň, autori sa však rozhodli, že ju okrem počítačov a konzoly Xbox 360 vydajú aj na PlayStation 3. Termíny sa preto posunuli. Elveon je tak momentálne jediná oficiálne predstavená hra vyvíjaná na Slovensku pre novú generáciu konzol.

„Projekt sa stále len dáva dohromady,“ napísal o hre nedávno americký časopis Gamespy, „má však potenciál byť skutočne zaujímavým.“

Pracuje sa od utorka do štvrtka Hoci na hre Elveon pracujú len Slováci, nedala by sa realizovať bez zahraničného kapitálu - 10tacle Slovakia je pobočkou rovnomennej nemeckej vývojárskej firmy. Elveon ju bude spolu stáť niekoľko desiatok miliónov korún. Zohnať na Slovensku päťdesiat ľudí pre takýto projekt vraj nebolo ľahké. „Sú dve cesty, ako získať na Slovensku ľudí - jedna je taká, že sa ich snažíte ukradnúť konkurencii, tú ja veľmi nefavorizujem, lebo to potom vedie k cenovej vojne s konkurenciou o kľúčové pozície. Druhá cesta je jednoducho rátať s tým, že úvodné investície do ľudí budú veľké. Čiže pol roka sa človek zaúča, kým je schopný robiť naplno,“ hovorí Hazucha. Vo firme sa naplno pracuje v utorok, v stredu a vo štvrtok. Pondelky a piatky sa na poradách prerozdeľuje práca, testujú sa výsledky jednotlivých úloh a plánuje ďalší postup. Firma je rozdelená na dve časti – technickú a umeleckú. Technikmi sú najčastejšie programátori, umeleckú časť tvoria grafici. „Máme tu napríklad charakterové oddelenie, kde sa vyrábajú postavičky, environmentálne oddelenie, kde sa vyrába prostredie hry, animátorské oddelenie a hudobné oddelenie, ktoré sa venuje len hudbe,“ hovorí šéf projektu. (tu)