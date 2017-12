Halo 3 klope na brány, označujú ho za najlepšiu FPS éry

"Je to najväčší titul pre Xbox. Určite sa vďaka nemu tieto Vianoce zdvihne predaj Xbox 360 a počet predplatiteľov služby Xbox Live," spresnil. Microsoft, potrebuje Halo 3 na to, aby pomohol s predajnosťou svojej konzoly. Napriek tomu, že do jej vývoja investovali miliardy dolárov, zatiaľ sa im vrátila iba nepatrná čiastka. Spoločnosť pritom dúfa, že Xbox bude tento finančný rok profitovať. "Ak nebudeme mať zisk z Halo 3, tak potom už z čoho?" pýta sa Kim. Hru si cez internet objednalo viac než milión ľudí, no pred obchodmi nestoja tisícky nadšencov, ktorí si ju chcú domov doniesť čo najskôr.

Halo 3 je posledným pokračovaním sci-fi hernej trilógie, ktorá hráča prenesie do tela supervojaka Master Chief. Ten vedie boj o záchranu ľudstva proti spoločenstvu mimozemšťanov Covenant. Predchádzajúce diely titulu sa za posledné roky stali výhodným obchodom - vychádzali rôzne iné hry s podobnou tematikou, vyrábali oblečenie, romány, ale aj akčné figúrky. V súčasnosti režisér Peter Jackson pracuje s tvorcami Halo, Bungie Studios na sérii interaktívnych epizód hry. Takisto súhlasil aj s produkciou filmu. Úspech naznačujú priaznivé recenzie s vysokým hodnotením.

"Falošné stroje nabok... to čo sme zistili o Halo 3 je jednoduché - je to tá najlepšia hra na trhu a najlepšia FPS (first person shooter) éry," napísali na internetovej stránke Eurogamer. Microsoft nie je jediný, kto vsádza na úspech osvedčených titulov. PlayStation 3 má Metal Gear Solid 4 a Killzone 2, kým Nintendo Metroid Prime 3 a Zeldu. Na propagáciu hry pritom údajne minuli 10 miliónov dolárov (241 miliónov Sk), ktoré investovali do nákladných televíznych reklám a zmlúv s firmami vyrábajúcimi jedlá a nápoje. V Európe sa podľa internetovej stránky spoločnosti BBC Halo 3 začne predávať 26. septembra, kým vo Veľkej Británii vo štvrtok.

