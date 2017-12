Orange pokrýva svojou 3G sieťou 125 slovenských miest

Spoločnosť Orange Slovensko v súčasnosti pokrýva svojou sieťou tretej generácie 125 miest a jej služby už môže využívať viac ako 3 mil. obyvateľov Slovenska.

25. sep 2007 o 14:28 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Orange Slovensko v súčasnosti pokrýva svojou sieťou tretej generácie (3G) 125 miest a jej služby už môže využívať viac ako 3 mil. obyvateľov Slovenska. V utorok o tom informoval hovorca Orange Slovensko Richard Fides. Takmer 56 % obyvateľov SR podľa Fidesa môže v 3G sieti Orange využívať multimediálne služby, ako videohovory, mobilnú televíziu, či mobilný prístup k internetu a video a audio na želanie. "Nová dátová HSDPA sieť Orangeu podporuje okamžité dátové prenosové rýchlosti do 3,6 Mbit/s," informoval Fides.

Spoločnosť T-Mobile Slovensko pokrýva službou 3G len Bratislavu a jej blízke okolie. Podľa hovorcu T-Mobile Slovensko Martina Vidana sa však spoločnosť zameriava na službu Rýchly internet, ktorá je založená na technológii Flash-OFDM a je dostupná pre 70 % obyvateľov Slovenska. Podľa internetovej stránky spoločnosti môže dosiahnuť prenosovú rýchlosť až 5,3 Mb/s v závislosti od sily signálu a počtu aktívnych užívateľov v danej lokalite.

Mobilné pripojenie do internetu prostredníctvom nových širokopásmových technológií využívalo ku koncu minulého roka približne 50 tis. klientov oboch mobilných operátorov. "Podľa našich odhadov vysokorýchlostné pripojenie do internetu využívalo asi 30 tis. klientov T-Mobilu a naše služby využívalo 20 tis. ľudí," povedal na konferencii Telekomunikácie SR 2007 riaditeľ Orangeu pre stratégiu Ivan Marták. Štatistika sa týkala rýchleho pripojenia do internetu, na ktoré T-Mobile Slovensko využíva technológiu Flash-OFDM od spoločnosti Flarion Technologies a Orange Slovensko technológiu HSDPA.

Ako informoval agentúru SITA manažér vzťahov s verejnosťou spoločnosti Orange Peter Tóth, koncom júna tohto roka evidoval Orange 3,023 mil. zákazníkov, čo predstavuje 6,1-percentný medziročný nárast. Zo zverejnenej správy skupiny Slovak Telekom vyplýva, že spoločnosť T-Mobile Slovensko evidovala ku koncu júna 2007 celkovo 2,226 mil. zákazníkov.