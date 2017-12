Ace Combat X: Skies of Deception - bojové stíhačky na každom rohu

Najznámejšia konzolová videohra z prostredia bojových stíhačiek prichádza exkluzívne pre PlayStation Portable. Svetový mier opäť ohrozuje mocná militantná skupina, ktorú dokáže zastaviť len elitný pilot stíhačky, vy.

25. sep 2007 o 15:21 Ján Pásztor

Stále pribúdajúci nový a nový majitelia značky PlayStation a v blízkej budúcnosti i majitelia Xbox 360 pravdepodobne o tejto sérií počujú po prvýkrát. Ace Combat však nie je žiadnym nováčikom vo svete videohier. Jeho korene siahajú hlboko do minulosti a keď hovorím hlboko, nemyslím tým jeden či dva roky, ale viac než desať. Presne v roku 1992 sme mali možnosť po prvýkrát zhliadnuť začiatky tejto dnes už mnohodielnej série. Pravda vtedy ešte išlo iba o arkádovú hru z prostredia stíhačky F-16 a aj názov nezodpovedal dnešnému menu, no spoločnosť Namco odvtedy túto sériu prináša dodnes. Ako som už v úvode naznačil, ide výlučne o konzolovú sériu, ktorá až donedávna bola exkluzívne spätá s konzolami spoločnosti Sony, a to aj napriek tomu, že jej výrobcom bola a stále je nezávislá spoločnosť. Mňa osobne súčasná situácia okolo série Ace Combat zarmucuje. Už to nie je to čo kedysi, zašla sláva spolu so strateným zvučným menom sa prejavila aj v radách hráčov a to predovšetkým stratou ich záujmu. Do našich obchodov nedávno dorazil zatiaľ posledný diel určený exkluzívne pre PlayStation Portable, ako dopadol, sa dočítate už o niekoľko riadkov nižšie.

Ace Combat X: Skies of Deception (ďalej už len Ace Combat X) nie je prvým zo série na prenosnú konzolu do ruky. Už v minulosti sme sa mali možnosť stretnúť s verziou pre Game Boy Advance, no až teraz s príchodom dostatočne výkonného zariadenia, ktorým PSP bezpochyby je, môžeme plnohodnotne okúsiť slasti z pocitu lietania, nech sme kdekoľvek na svete v konzolovej kvalite. Ace Combat X rozhodne nepatrí do kategórie podpriemerných hier, o čom sa sami presvedčíte po niekoľkých sekundách od zapnutia handheldu. Priznám sa, že pred spustením samotnej hry som mal len hrubú predstavu o tom, čo ma čaká. Predsa len nejde o regulárne pokračovanie, ale iba o akýsi doplnok k sérii. Ak si niekto i v dnešnej dobe povie, PSP stále nemá dostatok kvalitných titulov, ktorými by oslovil širokú verejnosť, ani len netuší, ako veľmi sa mýli, pretože práve na takéto tituly sa veľakrát zabúda. Ale dosť bolo zbytočných rečí, každá hra má svoje pre a proti a Ace Combat X nie je žiadnou výnimkou, tak hor sa na ich odhalenie.

Podobne ako ostatné diely aj Ace Combat X disponuje príbehom, ktorý odráža priebeh vášho hrania a podáva vám vysvetlenie prečo to v ktorých misiách robíte. Aurelia, domov hlavného hrdinu, bola napadnutá a na vás ostalo to najdôležitejšie, ubrániť ju pred útokmi a doviesť konflikt k mierovým rokovaniam. Hráč ovláda pilota jednotky Gryphus, ktorá spadá do vzdušných síl Aurelie, mierumilovnej krajiny rozprestierajúcej sa na oceánskom kontinente, ktorý už dlhé roky nikto nenapadol. Všetko sa však zmení v roku 2020, kedy ju susedná krajina Leasath pod vedením Diega Gaspara Navarro napadne. Nič ale nie je stratené a pokiaľ len jeden vojak z jednotky prežije, vždy je nádej na víťazstvo. Hodnotiť príbeh v tomto prípade nemá veľký význam, nakoľko netroví ústrednú časť hry a som presvedčený o tom, že sa nenájde nikto, koho by presvedčil respektíve odradil od kúpi.

GRAFIKA 9 / 10



Potom všetkom čo som už prezradil, zrejme tušíte, že technické spracovanie nového Ace Combat X nebude najhoršie. V skutočnosti sa hra naozaj nemá začo hanbiť a s kľudným svedomím by ju mohli tvorcovia vydať i na dosluhujúcu PS 2. Animácie sú zvládnuté na výbornú a spolu s nahovorením postáv, o ktorom si ešte čo to povieme, prináša veľkolepú prezentáciu na malom displeji. Stíhačky sú vymodelované do detailov, samozrejme v rámci možnosti systému. Každú jednu z nich si môžete podrobne preskúmať v hangári, kde sa automaticky uskladňujú všetky získané stroje. Neskôr pribudne aj ponuka zmenenia si vopred predefinovanej farby. Na výber budú v konečnom dôsledku až 4 rôzne prevedenia. Nepriateľské stroje neboli ukrátené ani na jednom zo spomínaných detailov a ak si k tomu pripočítame efektné výbuchy a množstvo ďalších efektov, rázom dostaneme obraz takmer skutočných bojov na oblohe. Slabinou tak ostáva jedine prostredie, z výšky sa ešte všetko zdá v poriadku, no čím bližšie sa k zemi dostávate, o to horší je pohľad. Našťastie to nie až také zlé, niekde dokonca dokáže level aj príjemne prekvapiť. Napríklad pred zahájením poslednej misii som počas krátkej animácii ani neveril, že to načo sa pozerám, je z aktuálnej hry. V každom prípade netreba opomenúť nezabudnuteľný pohľad na let ponad husté mračná či v ústrety zapadajúcemu slnku.

INTERFACE 9 / 10

Ovládanie Ace Combat X presne zodpovedá modelu, ktorý séria používa už roky. Samozrejme na nováčikov sa v žiadnom prípade nezabudlo a ako to bolo v prípade predošlých dielov aj tento ponúka na výber hneď z niekoľkých možností. Nájsť to, ktoré vám bude najviac vyhovovať nie je žiaden problém a zaberie vám sotva pár minút. Potom už ostane len to najdôležitejšie, doviesť každú misiu do úspešného konca. Menu a jednotlivé ostatné herné ponuky sú navrhnuté tak, aby hráč nestrácal zbytočne čas pri prehľadávaní viacerých možností. To isté môžeme povedať aj o rozmiestnení a počte jednotlivých informácii na displeji počas hry.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Predpokladám, že každý, kto si nový Ace Combat X kúpi, už v minulosti nejaký ten bojový simulátor hral. Aj keby nie, nie je si tento zážitok ťažké predstaviť. Avšak skutočný pôžitok z hrania navodí iba na mieru šité ovládanie. Musím sa priznať, osobne preferujem arkádovejšie ovládanie pred napodobeninou skutočnosti. Všeobecne však v každej zo schém ovládania nájdete jedno tlačidlo pre zrýchľovanie, jedno pre spomaľovanie a jedno pre odpaľovanie prídavných bômb. Manévrovanie stíhačky podlieha minipáčke, s ktorou na rozdiel od niektorých iných hier na tomto systéme nebol žiaden problém. Tešiť sa môžete aj na možnosť zmenenia pohľadu. Uhol kamery je automaticky prednastavený akoby na nos stíhačky, pričom zahrnutý je aj pohľad z kokpitu či v tesnom závese za stíhačkou.

Vo väčšine prípadov budú vaším cieľom v misiách bojové lietadlá a nepriateľské stíhačky, rada však dôjde aj na pozemné jednotky. Výnimočne bude hráč likvidovať i nepriateľské lode. Od toho samozrejme závisí aj voľba vašej stíhačky a jej arzenálu. K dispozícii je úctyhodné množstvo bojových strojov ako aj ich výzbroje. Spočiatku začínate len s jedným strojom a jedným typom streliva. Neskôr, postupne ako budete hrou napredovať, sa ich počet začne rozrastať. No nikto vám nedá nič zadarmo. Darmo by ste argumentovali záchranou vlasti. Zadarmo ani kura nehrabe, a preto po každej z misií zhliadnete štatistiku, ktorá sa premení na určitý obnos peňazí, s ktorým následne môžete nakladať podľa vlastného uváženia. Hra je prispôsobená požiadavkám hráčov a preto sa po úspešnom zdolaní úvodu dočkáte i možnosti výberu z dvoch alebo viacerých misií, čím čiastočne ovplyvníte aj samotný príbeh. Akcie si teda užijete až až.

MULTIPLAYER 9 / 10

Poznáte vo svojom okolí niekoho s vlastným PSP a spoločne si radi vychutnávate každú multiplayerovú hru? V tom prípade je Ace Combat X tou pravou hrou pre vás. Nielenže ponúka singleplayer hodný viacnásobného hrania, ale aj bohatú hru pre štyroch hráčov prostredníctvom Ad hoc. Medzi ponúkané módy patrí verzus pre dvoch až šiestich hráčov ovládaných umelou inteligenciou, klasický verzus s množstvom podmódov a v poslednej dobe stále viac vyhľadávaný kooperativný mód.

ZVUKY 9 / 10

Nič nepoteší viac ako dobre napísaný a nahovorený dabing. Hovorené slovo vás bude sprevádzať brífingom pred každou misiou a tiež počas nej. Bez neho by hra vytvárala dojem samoty, čo by bolo prinajlepšom zvláštne, keďže vás takmer v každej misií sprevádza zvyšok letky. Zvukové efekty sa taktiež nenechajú zahanbiť.

Výbuchy, nažhavené motory, ale aj nepríjemná siréna oznamujúca blížiacu sa strelu priamo na vás sa môže s kľudným svedomím postaviť ku ktorejkoľvek konzolovej verzii.

HUDBA 7 / 10

Decentne zvládnutý soundtrack neprináša nič nové, iba odzrkadľuje hudobný doprovod predchádzajúcich dielov. Avšak v prípade série Ace Combat možno ide o najlepšiu voľbu. Nie som si celkom istý, akoby do hry zapadol napríklad orchestrálny soundtrack, s akým sa stretneme trebárs v hre Lair pre PS 3.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Hra ponúka štyri stupne obtiažnosti, od najľahšej, pri ktorej vás neskolí ani zásah od niekoľkých rakiet, až po najťažšiu, kedy sa z pokojného lietania stane hotový letecký deň a krkolomné vzdušné manévre sa stanú na bežnom poriadku. Treba však povedať, že hru v žiadnom prípade neprejdete so zatvorenými očami. Vyvážená náročnosť zamestná vaše mozgové bunky tak akurát a preverí vaše reflexy i na tých nižších obtiažnostiach.