Obedná pauza: nastavte rampy

Existuje našťastie zopár hier, ktorých náplň je jasná už z pohľadu na ich názov či screenshot (nie ako Bloxorz či Orbox B). Máme ich radi, preto, že nám uľahčujú prácu. Ramps je jednou z nich.

25. sep 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Vy totiž už v tomto momente určite viete, že je úlohou dostať modrú guľu do vedra pomocou rámp, ktorých manipulácia je vo vašich rukách. Autor nám dokonca pomohol do takej miery, že nemusíme písať ani varovanie o tom, ako sa guľa nesmie ocitnúť na úplnom spodku obrazovky. Prosto tam šuchol lávu... No neuverejnite to! V záujme objektivity musíme dodať, že fyzika tejto hry nie je úplne bez chyby, čo nič nemení na tom, že 33 levelov ponúkne príjemnú zábavu na niekoľko desiatok minút. Tak akurát na obednú pauzu.



Ovládanie:

Rampy môžete ľubovoľne premiestňovať po obrazovke myšou. Ak nabehnete kurzorom na ich okraj, dostanete aj možnosť otáčať s nimi v povolenom rozmedzí v oboch smeroch. Guľu vypustíte kliknutím na zelenú šípku, ak sa zasekne, upracete ju zas aktiváciou ikonky koša s modrou guľôčkou. Nepomýľte si ju s košom prázdnym, ten totiž zruší vaše rozmiestnenie rámp a vráti východiskové nastavenie kola. V hre sú štyri typy prekážok a 10 druhov rôznych dynamických elementov, ktorých funkcie ľahko identifikujete v priebehu hrania. Nezabudnite si zaznamenať kód levelu, ktorý sa zobrazí vždy len po jeho ukončení.

