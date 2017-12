Veľké televízie držia konkurentov v šachu

Spustenie digitálneho vysielania neznamená, že v ponuke bude viac staníc.

24. sep 2007 o 11:15 (kc)

BRATISLAVA. Na konci budúceho roka, keď sa možno na väčšine územia Slovenska spustí digitálne vysielanie, počet kanálov dostupných anténou sa výrazne nezvýši. Zmenu možno čakať až po roku 2012, keď sa na digitálny prenos budú využívať aj frekvencie, na ktorých v súčasnosti vysiela STV, Markíza a JOJ.

Nič na tom nemení ani vlastnosť digitálnej technológie prenášať viacero staníc cez jednu frekvenciu. Počas trojročného prechodného obdobia budú totiž televízie vysielať analógovo aj digitálne a neostanú teda voľné frekvencie.

Súťaž až o štyri roky

Predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj odhaduje, že ak sa televízie dohodnú s budúcim prevádzkovateľom vysielania na využití technológie stlačenia signálu MPEG 2, pre nové stanice naozaj nebude v éteri priestor.

Podľa Máčaja by tak najmenej do roku 2012 bola veľmi obmedzená konkurencia medzi stanicami a aj medzi prevádzkovateľmi digitálnych frekvencií. Firme, ktorá vyhrá tender na takzvaný multiplex na prechodné obdobie do roka 2012, musí štát dať ďalšiu voľnú frekvenciu aj po roku 2012. Okrem toho jednu z digitálnych frekvencií získava pre seba automaticky Slovenská televízia.

Súčasný zákon podľa šéfa Telekomunikačného úradu bráni aj rozvoju mobilnej digitálnej televízie. Nejde o okrajovú technológiu. Európska komisia odhaduje, že trh s televíziou cez mobilné zariadenia dosiahne už o tri roky obrat 20 miliárd eur.

V rukách JOJ a Markízy

Aj odborník na digitalizáciu Miroslav Kollár očakáva nové stanice skôr vďaka možnostiam, ktoré prinášajú iné tech­no­lógie – najmä satelit a digitálne káblovky. A pripomína, že pre lobing súkromných staníc majú aj tak v digitálnych frekvenciách prednosť nové kanály, ktoré si založia Markíza a JOJ.

Dve súkromné televízie majú navyše v rukách aj licencie, ktoré im dovoľujú ponechať si analógové frekvencie až do roku 2019. Máčaj pripomína, že im na rozdiel od Slovenskej televízie nemožno prikázať, aby ich vypli a uvoľnili priestor konkurencii.

Z patovej situácie sa možno podľa neho dostať len zmenou zákona. Chce ňou STV donútiť, aby uvoľnila aspoň jednu svoju frekvenciu pre digitálne vysielanie oveľa skôr ako na konci roka 2011.

V éteri by sa tak získal priestor aj pre iných. Markíza a JOJ by sa v potom museli rozhodnúť, či využijú prednostné právo na digitálne frekvencie, alebo ostanú vysielať po starom a pustia si na trh nových súperov. Ich tendencia robiť obštrukcie by tým oslabla.